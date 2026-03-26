Việt Nam tiêu thụ gần 8.000 tấn cá hồi Na Uy, dẫn đầu tăng trưởng tại Đông Nam Á Sản lượng cá hồi tươi Na Uy xuất khẩu sang Việt Nam đạt 7.900 tấn trong năm 2025, tăng 40% so với năm trước. Việt Nam trở thành thị trường phát triển nhanh nhất khu vực.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC), năm 2025 ghi nhận sự bùng nổ trong tiêu thụ cá hồi tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, sản lượng cá hồi tươi sống nhập khẩu đạt khoảng 7.900 tấn, tăng trưởng tới 40% so với năm 2024. Kết quả này đưa Việt Nam trở thành thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của cá hồi Na Uy tại khu vực Đông Nam Á.

Khách hàng tìm hiểu thông tin tại gian hàng cá hồi Na Uy

Đà tăng trưởng tiếp diễn trong năm 2026

Bước sang năm 2026, thị trường tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực. Tính đến hết tháng 2/2026, xuất khẩu cá hồi tươi của Na Uy sang Việt Nam đã tăng 16% về sản lượng so với cùng kỳ. Đặc biệt, phân khúc cá hồi đông lạnh ghi nhận mức tăng đột phá 37%, cho thấy nhu cầu đang mở rộng mạnh mẽ ở cả kênh bán lẻ lẫn dịch vụ ăn uống.

Nhìn lại lộ trình 3 năm qua, sản lượng cá hồi tươi sống từ Na Uy vào Việt Nam đã tăng từ 6.281 tấn (năm 2023) lên mức 7.900 tấn (năm 2025), tương đương mức tăng tổng cộng 26%. Sự gia tăng này phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ nét của người tiêu dùng Việt hướng tới các thực phẩm cao cấp, có nguồn gốc minh bạch và tiêu chuẩn bền vững.

Động lực từ kinh tế vĩ mô và thói quen tiêu dùng

NSC nhận định nền tảng kinh tế tích cực là yếu tố then chốt thúc đẩy thị trường. Dự báo trong năm 2026, chi tiêu thực tế của các hộ gia đình Việt Nam có thể tăng trưởng 7,2%. Đây là cơ sở để các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu chất lượng cao tiếp tục gia tăng thị phần.

Bà Åshild Nakken, Giám đốc NSC khu vực Đông Nam Á chia sẻ thông tin tại hội thảo

Bà Åshild Nakken, Giám đốc NSC khu vực Đông Nam Á, cho biết trọng tâm trong năm nay là thắt chặt hợp tác với các đối tác thương mại nội địa. Chiến lược của NSC tập trung vào việc xây dựng niềm tin thông qua các giá trị cốt lõi: chất lượng ổn định, quy trình sản xuất bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Chiến lược mở rộng thị trường

Để củng cố vị thế, trong năm 2026, Na Uy sẽ triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến thương mại tại Việt Nam, bao gồm:

Gia tăng nhận diện thương hiệu hải sản quốc gia "Seafood from Norway".

Đẩy mạnh truyền thông về giá trị dinh dưỡng và nguồn gốc tự nhiên của cá hồi.

Tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cho đầu bếp và nhà bán lẻ.

Thúc đẩy sự diện diện tại các triển lãm lớn như Food & Hospitality Vietnam 2026 tại TP.HCM.

Những nỗ lực này không chỉ nhằm mục đích thương mại mà còn góp phần thắt chặt quan hệ song phương nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Na Uy.