Việt Nam triển khai xăng E10 từ 01/06/2026: Bước tiến chiến lược hướng tới Net Zero Từ ngày 01/06/2026, Việt Nam chính thức áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là lộ trình dài hạn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0.

Việt Nam đã chính thức triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 01/06/2026. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các chiến lược quốc gia về chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường, hướng tới cam kết Net Zero vào năm 2050.

Việt Nam chính thức triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6/2026. Ảnh minh họa

Lộ trình pháp lý được hoạch định từ năm 2012

Chủ trương phát triển xăng sinh học E10 thực tế đã được xác lập từ gần 14 năm trước. Cụ thể, ngày 22/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học. Theo văn bản này, xăng E5 đã được triển khai từ năm 2015 và phổ biến toàn quốc từ ngày 01/01/2018. Lộ trình cho xăng E10 ban đầu được ấn định vào cuối năm 2017 nhưng sau đó đã được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn cung ứng.

Việc áp dụng E10 từ tháng 6/2026 không phải là một quyết định tình thế nhằm xử lý khó khăn cho các dự án ethanol. Thay vào đó, đây là bước hoàn thiện lộ trình năng lượng đã được xác định trong Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xu hướng tất yếu của thị trường năng lượng toàn cầu

Theo báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), hiện có hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã triển khai chính sách pha trộn ethanol vào xăng. Trong đó, E10 là tỷ lệ phổ biến nhất tại các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Brazil, Ấn Độ và Thái Lan. Nhiên liệu sinh học được coi là cấu phần quan trọng để đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao tính tự chủ trước biến động của giá dầu thế giới.

Quốc gia/Khu vực Tỷ lệ phối trộn Ethanol phổ biến Mục tiêu tương lai Brazil 27% Hướng tới 30% và cao hơn Thái Lan E20 (20%) Duy trì và mở rộng thị phần Ấn Độ E20 (20%) Hướng tới E85 và E100 Việt Nam E10 (10%) Hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc sử dụng xăng sinh học giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững thông qua việc tận dụng các sản phẩm như sắn, ngô, mía.

Phản hồi tích cực từ thị trường trong nước

Sau giai đoạn đầu triển khai đại trà, Cục Quản lý thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương ghi nhận chưa có phản hồi tiêu cực nào về chất lượng nhiên liệu hay khả năng vận hành của phương tiện. Tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), sản lượng tiêu thụ xăng E10 đang có xu hướng tăng dần khi người tiêu dùng hiểu rõ hơn về lợi ích môi trường và độ tương thích của động cơ.

Chuyên gia năng lượng Ngô Thúy Quỳnh nhận định, với tỷ lệ ethanol chiếm 10% trong mỗi lít xăng, Việt Nam sẽ có thêm nguồn nhiên liệu thay thế sản xuất nội địa, góp phần ổn định giá bán lẻ trong ngắn và trung hạn. Ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nhấn mạnh việc triển khai E10 giúp tăng nguồn cung sản xuất trong nước, giảm áp lực nhập khẩu từ bên ngoài.

Việc triển khai xăng E10 không chỉ có ý nghĩa về môi trường mà còn giúp tăng thêm nguồn cung sản xuất trong nước. Ảnh: Nam Giang

Đồng quan điểm, ông Hong Sun, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), cho rằng đây là hướng đi tất yếu. Việt Nam có lợi thế lớn về nông nghiệp để phát triển ngành công nghiệp ethanol, từ đó tạo ra chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên liệu đến phân phối nhiên liệu sạch, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại khu vực nông thôn.