Việt Nam trở lại top 100 FIFA và cuộc cách mạng thái độ của HLV Kim Sang-sik Tuyển Việt Nam chính thức đòi lại vị thế trong top 100 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2026, đồng thời HLV Kim Sang-sik đưa ra thông điệp đanh thép về tư duy thi đấu chuyên nghiệp.

Bóng đá Việt Nam vừa trải qua một cột mốc quan trọng khi chính thức trở lại nhóm 100 đội tuyển mạnh nhất thế giới theo công bố mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Tuy nhiên, đằng sau niềm vui về con số, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đang đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về mặt thái độ thi đấu để bóng đá nội thực sự vươn tầm.

Sự trở lại của 'Những chiến binh Sao Vàng' trên bản đồ thế giới

Sau loạt trận FIFA Days đầy nỗ lực, bảng xếp hạng tháng 4/2026 chứng kiến bước tiến đáng kể của đội tuyển Việt Nam. Với tổng điểm 1.225,68, đội tuyển đã vươn lên vị trí thứ 99 thế giới, qua đó khẳng định lại vị thế dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik: 'Hãy bỏ thói quen câu giờ'

Dù có những tín hiệu tích cực về thứ hạng, HLV Kim Sang-sik vẫn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cố hữu trong tư duy của các cầu thủ nội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh việc loại bỏ lối chơi thực dụng quá mức để hướng tới một nền bóng đá chuyên nghiệp và cống hiến hơn.

Theo chiến lược gia này, việc chú trọng vào kết quả trước mắt mà sử dụng các tiểu xảo câu giờ không chỉ làm giảm chất lượng chuyên môn mà còn khiến bóng đá Việt Nam mất điểm trong mắt người hâm mộ. Ông kỳ vọng một cuộc cải tổ về mặt thái độ, nơi các cầu thủ tập trung tối đa vào việc chơi bóng thay vì tìm cách kéo dài thời gian chết.

Dấu ấn chiến thuật và nhân sự tại V-League

Tại đấu trường quốc nội, Hà Nội FC đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ với chiến thắng kịch tính 4-2 trước Becamex TP.HCM. Điểm sáng lớn nhất chính là sự ăn ý giữa Nguyễn Hai Long và Đỗ Hoàng Hên. Hai Long tiết lộ sự bùng nổ này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của những buổi tập khắc nghiệt dưới sự chỉ đạo của ban huấn luyện.

Dẫu vậy, HLV Harry Kewell vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Chiến lược gia người Australia khẳng định dù giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trong Top 4, đội bóng thủ đô lẽ ra phải biết cách kết liễu đối thủ sớm hơn để tránh những rủi ro không đáng có.

Cơn sốt nhập tịch và biến động khu vực

Thông tin tiền đạo Alan Grafite gia hạn hợp đồng với Công an Hà Nội đến năm 2028 đang gây xôn xao dư luận. Bản hợp đồng dài hạn này mở đường cho chân sút người Brazil nhập tịch Việt Nam, một viễn cảnh khiến cổ động viên Thái Lan không khỏi lo lắng về sự thay đổi tương quan sức mạnh trong khu vực.

Ở cấp độ trẻ, giải U17 Đông Nam Á 2026 vừa chứng kiến một cơn địa chấn khi U17 Thái Lan bị loại sớm sau thất bại 2-3 trước U17 Lào, dẫn đến việc HLV Sirisak Yodyardthai tuyên bố từ chức ngay lập tức. Trong khi đó, HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng trước cuộc đối đầu quyết định với chủ nhà U17 Indonesia, yêu cầu các học trò giữ vững kỷ luật thép trước áp lực từ khán đài.