Việt Nam tự chủ 70% xăng dầu, sẵn sàng dừng xuất khẩu dầu thô để bảo đảm an ninh năng lượng Nhằm ứng phó rủi ro từ xung đột Trung Đông, Petrovietnam kích hoạt kịch bản khẩn cấp, tăng tồn kho chiến lược và đẩy mạnh công suất lọc dầu trong nước lên trên 100%.

Việt Nam hiện tự chủ khoảng 70% nguồn cung xăng dầu trong nước nhờ hoạt động ổn định của hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn. Để ứng phó với rủi ro gián đoạn nguồn cung từ xung đột Trung Đông, Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã kích hoạt các kịch bản khẩn cấp, ưu tiên tối đa nguồn nguyên liệu cho sản xuất nội địa.

Kích hoạt giải pháp cấp bách theo Nghị quyết 36/NQ-CP

Ngày 6/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36/NQ-CP nhằm bảo đảm nguồn cung và điều hành giá xăng dầu trước bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Nghị quyết này cho phép Petrovietnam và các đơn vị thành viên chủ động hơn trong việc mua bán, nhập khẩu dầu thô và nguyên liệu sản xuất.

Đáng chú ý, Petrovietnam đã kiến nghị Chính phủ xem xét phương án dừng xuất khẩu dầu thô nếu cần thiết. Việc này nhằm ưu tiên hoàn toàn nguồn tài nguyên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước, hạn chế sự phụ thuộc vào thị trường quốc tế đang biến động mạnh về cả giá cả và logistics vận tải.

Năng lực vận hành của các nhà máy lọc dầu trọng điểm

Trong cấu trúc an ninh năng lượng, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đóng vai trò trụ cột khi cung cấp hơn 30% nhu cầu thị trường nội địa với công suất chế biến khoảng 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Số liệu thống kê cho thấy sản lượng của nhà máy liên tục duy trì ở mức cao: đạt 7 triệu tấn (2022), 7,36 triệu tấn (2023), 6,6 triệu tấn (2024) và đạt đỉnh 7,9 triệu tấn vào năm 2025.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang vận hành nhà máy Dung Quất với công suất trên 100%. Để đảm bảo nguyên liệu, từ tháng 3 đến tháng 5, BSR đã thu xếp mua khoảng 3 triệu thùng dầu thô nhập khẩu. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng sẵn sàng hỗ trợ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) trong việc duy trì chuỗi cung ứng xăng dầu toàn quốc.

Biểu đồ sản lượng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (triệu tấn)

Năm Sản lượng (triệu tấn) 2022 7,00 2023 7,36 2024 6,60 2025 7,90

Đảm bảo nguồn cung khí và LNG cho sản xuất điện

Bên cạnh lĩnh vực xăng dầu, mảng khí tự nhiên cũng được tập trung tối ưu hóa. Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) hiện đang cấp tối đa sản lượng khí nội địa khoảng 9 triệu m³/ngày cho các nhà máy điện. Để bù đắp lượng thiếu hụt tiềm tàng, PV GAS đã thu xếp thành công hai chuyến tàu LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) nhập khẩu nhằm đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện và các ngành công nghiệp trọng điểm.

Ngoài ra, các đơn vị như BSR còn phối hợp với Nhà máy nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) để duy trì sản xuất ethanol, phục vụ việc pha chế xăng sinh học E5 và E10. Đây là một phần trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung và thực hiện các mục tiêu về giảm phát thải trong lĩnh vực năng lượng quốc gia.