Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị ngành da giày năm 2026 Tại hội thảo trực tuyến ngày 22/4/2026, các chuyên gia Việt Nam và Ấn Độ đã thảo luận về việc thắt chặt hợp tác trong chuỗi cung ứng da giày, tập trung vào đổi mới sáng tạo và xúc tiến thương mại.

Việt Nam và Ấn Độ đang đẩy mạnh các hoạt động kết nối nhằm hình thành mạng lưới đối tác lâu dài và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trong ngành dệt may, da giày. Tại hội thảo trực tuyến ngày 22/4/2026, đại diện hai nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên kết chuỗi giá trị thông qua các sự kiện xúc tiến thương mại lớn sắp tới.

Kết nối thông qua các triển lãm quốc tế

Ông Dương Phong Hòa, Phó Giám đốc Viện Đổi mới và Công nghệ thuộc Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), đã giới thiệu Triển lãm quốc tế Da giày và Sản phẩm da Việt Nam lần thứ 26. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 10/7/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, tập trung vào việc mời gọi doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.

Sản xuất giày dép là lĩnh vực then chốt trong hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quốc tế, ban tổ chức triển lãm tại Việt Nam sẽ triển khai nhiều chương trình như hỗ trợ lưu trú, tổ chức các phiên kết nối doanh nghiệp (B2B) và tham quan nhà máy thực tế. Đây được xem là kênh hiệu quả để doanh nghiệp hai nước trao đổi kinh nghiệm và hình thành liên minh sản xuất.

Cơ hội từ thị trường và nguồn nguyên liệu Ấn Độ

Về phía Ấn Độ, bà Tripti từ Cơ quan Xúc tiến đầu tư quốc gia (Invest India) cho biết nước này đang ưu tiên thu hút đầu tư vào các mảng nguyên phụ liệu, hóa chất ngành da và linh kiện. Doanh nghiệp Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng để tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào và quy mô thị trường lớn của Ấn Độ.

Đồng thời, ông Rajiv Wasan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại các nhà sản xuất giày dép Agra (AFMEC), cũng mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ quốc tế Meet at Agra 2026. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/10/2026 tại thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Bên cạnh thương mại, hợp tác giữa hai quốc gia còn mở rộng sang lĩnh vực kỹ thuật và nghiên cứu phát triển. Ông Sanjay Gupta, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất linh kiện giày dép Ấn Độ (IFCOMA), bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc phối hợp với Việt Nam trong các lĩnh vực:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thiết kế sản phẩm và nghiên cứu - phát triển (R&D).

Xây dựng phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Việc đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn môi trường và khả năng truy xuất nguồn gốc đang trở thành yếu tố sống còn để doanh nghiệp hai nước thâm nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu. Theo kế hoạch, IFCOMA và Viện Thiết kế và Phát triển Da giày Ấn Độ (FDDI) sẽ đưa đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam vào tháng 7 tới để hiện thực hóa các cam kết hợp tác về công nghệ và linh kiện phụ trợ.