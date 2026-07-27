Việt Nam và Thái Lan áp đảo ngày ra quân, khẳng định vị thế tại ASEAN Cup 2026 Chiến thắng 7-0 của Việt Nam và 5-0 của Thái Lan thể hiện đẳng cấp vượt trội tại ASEAN Cup 2026, trong khi Malaysia và Singapore nhọc nhằn lội ngược dòng.

Loạt trận mở màn ASEAN Cup 2026 đã diễn ra với kịch bản đầy tính bản lĩnh từ các ứng viên vô địch hàng đầu Đông Nam Á. Mặc dù khoảng cách trình độ trong khu vực đang thu hẹp dần nhờ sự tiến bộ của các đội bóng bị đánh giá thấp hơn, kinh nghiệm và năng lực dứt điểm ở những thời điểm then chốt vẫn giúp các "ông lớn" giành trọn vẹn 3 điểm.

Sức mạnh tấn công vượt trội của ĐT Việt Nam và Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam, trên hành trình bảo vệ ngôi vương, đã tạo ra màn trình diễn ấn tượng nhất lượt trận đầu tiên bằng chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Timor Leste. Lối chơi tấn công đa dạng do HLV Kim Sang-sik xây dựng vận hành trơn tru ngay từ những phút đầu. Điểm sáng lớn nhất thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với một cú hat-trick xuất sắc, khẳng định vị trí chủ lực trên hàng công của đại diện quốc gia.

ĐT Việt Nam vui vẻ trên sân tập sau khi hủy diệt Timor Leste. (Ảnh: VFF)

Tương tự tại bảng B, đội tuyển Thái Lan cũng thể hiện sự vượt trội khi đánh bại Lào với tỷ số 5-0. Việc giành những chiến thắng đậm ngay ra quân không chỉ đem về 3 điểm tối đa mà còn giúp hai đội bóng kiểm soát hiệu số bàn thắng bại, yếu tố vô cùng quan trọng trong việc tranh chấp ngôi đầu bảng.

Sự trỗi dậy của nhóm đội cửa dưới và bản lĩnh của Malaysia, Singapore

Trái ngược với sự áp đảo của Việt Nam và Thái Lan, hai ông lớn khác là Malaysia và Singapore đã trải qua những thử thách vô cùng nhọc nhằn. Sự tiến bộ về mặt tổ chức chiến thuật của các đội cửa dưới đã khiến cục diện các trận đấu trở nên phức tạp hơn nhiều so với dự đoán.

Tại bảng B, Myanmar bất ngờ vươn lên dẫn trước Malaysia ngay ở phút thứ 10 nhờ pha lập công của Myat Kaung Khant. Tuy nhiên, bản lĩnh của "Mãnh hổ" đã lên tiếng đúng lúc. Dưới sự chỉ đạo của HLV Tan Cheng Hoe, Malaysia duy trì sự điềm tĩnh để tái tổ chức cấu trúc đội hình. Cú đúp đẳng cấp của Paulo Josue ở các phút 52 và 57 đã giúp đại diện này lội ngược dòng thành công với chiến thắng 2-1.

Kịch bản kịch tính tương tự xuất hiện ở bảng A. Singapore gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Campuchia. Phải chờ đến những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, siêu phẩm của Ilhan Fandi mới giúp Singapore ấn định thắng lợi nghẹt thở 2-1.

Xuân Son và đồng đội đang chuẩn bị cho trận Singapore. (Ảnh: VFF)

Hướng tới trận đại chiến tại sân vận động Mỹ Đình

Ngay sau màn ra quân thuận lợi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã lập tức trở lại sân tập nhằm chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo. Việc tập trung tối đa cho thấy sự nghiêm túc của ĐT Việt Nam trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Thử thách tiếp theo của ĐT Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp với Singapore trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 20h00 ngày 31/7. Màn so tài này hứa hẹn sẽ đọ sức gay kịch về mặt chiến thuật khi Singapore vừa giải tỏa được áp lực tâm lý sau chiến thắng nghẹt thở ngày ra quân.