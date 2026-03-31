Thể thao Việt Nam vs Malaysia: Trực tiếp trên FPTPlay, TV360 Link xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia trên FPT Play, TV360 (19h00, 31/3) - Tường thuật trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vòng loại Asian Cup 2027.

Thời gian: 19h00 ngày 31/3/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Thiên Trường Nam Định

Giải đấu: Vòng loại Asian Cup 2027

FPTPlay: https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-malaysia-69c2324fbc0fab9775b52122?event=event&type=highlight

TV360: https://tv360.vn/tv/vtv10-hd?ch=98&col=1§=LIVE&page=home_live

90’+5 – Hạ màn: Việt Nam thắng đậm 3-1

Hết thời gian bù giờ. ĐT Việt Nam khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục trước Malaysia, qua đó giành trọn 3 điểm.

90’ – 5 phút bù giờ cho hiệp hai

Trọng tài thông báo thời gian bù giờ của hiệp hai là 5 phút.

84’ – Hoàng Hên thử vận may, Hazmi xuất sắc

Xuân Son kiến tạo để Hoàng Hên dứt điểm góc hẹp. Cú sút căng về góc gần, nhưng thủ thành Hazmi đã có pha bay người cứu thua đẳng cấp.

77' – Bàn thắng: Việt Nam 3-1 Malaysia

Endrick dứt điểm hiểm hóc, Filip Nguyễn không thể cản phá.

75' – Phạt đền

Văn Hậu phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho Malaysia hưởng phạt đền.

71' – Thay người bên phía Việt Nam

Đội chủ nhà thực hiện hai sự thay đổi người: Đình Trọng và Việt Cường được tung vào sân, thay thế cho Duy Mạnh và Hai Long.

66' – Pha đánh đầu của Xuân Son

Xuân Son nhận bóng bên cánh, băng vào vòng cấm và đánh đầu. Bóng đi chệch cột dọc.

59' – Và… ooooo!!! Việt Nam 3-0 Malaysia!

Trương Tiến Anh tạt bóng từ cánh phải. Xuân Son bật cao đánh đầu, bóng đi vào góc xa quá khó, thủ môn Malaysia chỉ còn biết đứng nhìn. Cách biệt được nâng lên thành ba bàn!

55' – Cứa lòng ngay!

Hoàng Hên chuyền bóng, Xuân Son không chần chừ tung ngay cú cứa lòng chân phải. Lần này thủ môn Hazmi đã cứu thua thành công, từ chối cú đúp của tiền đạo Việt Nam.

51’ – Bàn thắng thứ hai cho Việt Nam

Việt Nam cướp bóng ở giữa sân, nhanh chóng đưa bóng ra biên phải. Hoàng Hên tạt bóng bổng, Xuân Son băng vào đánh đầu tung lưới Malaysia. Tỷ số 2-0.

50’ – Pha cứu thua của Filip Nguyễn

Malaysia đá phạt góc. Cú đánh đầu cầu âu đi về góc xa buộc Filip Nguyễn phải bay người hết cỡ, đẩy bóng cứu nguy.

46’ – Hiệp hai bắt đầu

Việt Nam thực hiện giao bóng, bắt đầu hiệp đấu thứ hai.

45+2’ – Kết thúc hiệp một

Hiệp một khép lại. Việt Nam tạm dẫn 1-0.

45' – Thời gian bù giờ

Hiệp một có 2 phút bù giờ.

44' – Cú sút không đà của Xuân Son

Ngay sát vòng cấm, Xuân Son xoay người dứt điểm. Bóng đi chưa thực sự hiểm hóc, thủ môn Malaysia dễ dàng bắt gọn.

42' – Cơ hội đánh đầu cho Josue

Halim tạt bóng sớm vào khu vực cấm địa. Josue băng vào đánh đầu nhưng bóng lại vọt xà ngang.

40' – Thẻ vàng cho Haiqal

Hậu vệ Malaysia phạm lỗi với Quang Hải khi đội chủ nhà đang phản công. Trọng tài rút thẻ vàng.

36' – Cú vô lê chệch cột

Quang Hải thực hiện pha vô lê từ đường chuyền của Tiến Anh. Bóng đi chệch cột dọc khung thành Malaysia.

32' – Pha cứu thua của Hazim

Hoàng Hên dứt điểm cứa lòng từ đường căng ngang của Hai Long. Thủ môn Malaysia phản xạ nhanh, cản phá thành công.

30' – Thủ môn ra cắt bóng

Hai Long bứt tốc bên cánh phải. Thủ môn Hazim nhanh chóng băng ra, xử lý bóng trước khi đối phương tạt vào.

24’ Cú sút xa của Hoàng Đức đưa bóng trúng xà ngang

Từ khoảng cách hơn 30m, Hoàng Đức tung cú sút rất căng, bóng bay hiểm hóc nhưng lại dội xà ngang khiến Việt Nam chưa thể ghi bàn.

23’ Hàng thủ Malaysia hóa giải pha tranh chấp của Xuân Son

Đường phất dài của Việt Anh tạo cơ hội cho Xuân Son tranh chấp, tuy nhiên hậu vệ Malaysia đã kịp thời phá bóng.

17’: Tiếc cho Hai Long

Sự năng nổ của Hai Long suýt chút nữa đã tạo nên chuyện. Chỉ thiếu một chút tinh tế trong quả tạt cuối cùng để tạo ra cơ hội rõ rệt.

13’: Chưa có tiếng nói chung

Quang Vinh và Xuân Son vẫn cần thêm thời gian để tìm thấy nhau. Một pha bóng hứa hẹn nhưng lại kết thúc bằng sự nuối tiếc.

10’: "Thần may mắn" đứng về phía Việt Nam

Tưởng chừng tỉ số đã là 1-1 khi Halim vượt qua cả Filip Nguyễn. May mắn thay, bóng lại từ chối đi vào khung thành trống.

6’ Việt Nam vươn lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu của Duy Mạnh

Tiến Anh thực hiện quả phạt góc chuẩn xác, đưa bóng tới vị trí thuận lợi để Duy Mạnh bật cao đánh đầu ghi bàn, giúp Việt Nam dẫn Malaysia 1-0.

2’ Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Malaysia

Daniel Cools xử lý bóng trước vòng cấm rồi tung cú cứa lòng chân phải, bóng đi sát cột dọc khung thành Filip Nguyễn.

1’ Malaysia giao bóng mở màn trận đấu

Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, Malaysia là đội giao bóng trước.

Đội hình ra sân ĐT Malaysia

Syihan Hazmi, Mathew Davies, Haiqal, Ubaidullah, Cools, Laine, Faiz, Corbin Ong, Halim, Josue, Wilkin

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam

Nguyễn Filip, Ngọc Bảo, Việt Anh, Tiến Anh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Quang Vinh, Hai Long, Xuân Son

Nhận định trận đấu Việt Nam vs Malaysia

Sau khi bị xử thua vì vi phạm nhập tịch, Malaysia đánh mất lợi thế và bị loại, trong khi ĐT Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng F với 15 điểm tuyệt đối và sớm giành vé dự Asian Cup 2027.

Dù trận đấu không còn ý nghĩa về điểm số, hai đội vẫn bước vào cuộc đối đầu với mục tiêu rất rõ ràng. Malaysia cần một chiến thắng để cứu vãn danh dự sau khủng hoảng, còn Việt Nam muốn khẳng định sức mạnh và xóa đi ký ức thất bại 0-4 ở lượt đi.

Với phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn và có khả năng kiểm soát thế trận.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2–0 Malaysia.