Việt Nam xây sân vận động 135.000 chỗ ngồi: Báo Anh ngỡ ngàng trước siêu dự án kỷ lục Tờ Daily Mail nhận định sân vận động Trống Đồng tại Hà Nội sẽ vượt qua sân Mồng 1 tháng 5 của Triều Tiên để trở thành sân bóng lớn nhất thế giới, mở đường cho tham vọng World Cup.

Việt Nam đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông quốc tế với dự án xây dựng sân vận động Trống Đồng tại Hà Nội. Với sức chứa thiết kế lên đến 135.000 chỗ ngồi, công trình này được kỳ vọng sẽ phá vỡ mọi kỷ lục hiện có để trở thành sân vận động bóng đá lớn nhất hành tinh, vượt xa quy mô của những "thánh đường" bóng đá nổi tiếng tại châu Âu.

Báo Anh ngạc nhiên với dự án SVĐ Trống Đồng của Việt Nam.

Soán ngôi những biểu tượng bóng đá thế giới

Theo ghi nhận từ tờ Daily Mail (Anh), quy mô của sân vận động Trống Đồng gây kinh ngạc khi gần gấp đôi sức chứa của Old Trafford – sân nhà huyền thoại của Manchester United vốn chỉ đạt hơn 74.000 chỗ. Khi hoàn thành, dự án này sẽ chính thức soán ngôi sân vận động Mồng 1 tháng 5 của Triều Tiên (114.000 chỗ) – nơi đang giữ vị thế sân bóng có sức chứa ghế ngồi lớn nhất hiện nay.

Đáng chú ý, siêu dự án tại Việt Nam còn vượt qua cả sân vận động Hassan II của Morocco (115.000 chỗ), một công trình đang được khẩn trương xây dựng để phục vụ cho World Cup 2030. Việc công bố những hình ảnh thiết kế ấn tượng đã khiến truyền thông xứ sương mù phải thốt lên: "Việt Nam đã bắt đầu xây dựng sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới".

Tuyệt tác kiến trúc đậm chất di sản và hạ tầng 28 tỷ bảng Anh

Sân vận động Trống Đồng không chỉ là một công trình thể thao đơn thuần mà còn là "trái tim" của đại dự án Olympic Sports City. Đây là một khu phức hợp thể thao và dân cư quy mô lớn với tổng vốn đầu tư ước tính lên tới 28 tỷ bảng Anh. Về mặt kiến trúc, công trình lấy cảm hứng chủ đạo từ trống đồng Đông Sơn – biểu trưng cho văn hóa truyền thống và sức mạnh cộng đồng của người Việt.

Daily Mail đánh giá cao sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa di sản cổ đại và hạ tầng hiện đại bậc nhất. Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý bao gồm:

Hệ thống mái che di động: Dự kiến là hệ thống mái che lớn nhất thế giới, cho phép điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thời tiết.

Dự kiến là hệ thống mái che lớn nhất thế giới, cho phép điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thời tiết. Vật liệu xanh: Ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường và tích hợp giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến.

Ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường và tích hợp giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến. Thiết kế tối ưu: Đảm bảo tầm nhìn và trải nghiệm tốt nhất cho 135.000 khán giả dù ở bất kỳ vị trí nào trên khán đài.

Tầm nhìn chiến lược cho World Cup và Olympic

Theo lộ trình phát triển, sân vận động Trống Đồng dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2028. Toàn bộ hệ thống giao thông kết nối và các khu đô thị vệ tinh xung quanh sẽ về đích vào năm 2035. Việc đầu tư vào một cơ sở hạ tầng có quy mô chưa từng có này được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Với một cơ ngơi hiện đại và sức chứa kỷ lục, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tự tin tham gia chạy đua đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế như World Cup, Olympic hay các giải vô địch châu Á (AFC Asian Cup) trong tương lai gần. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là tuyên ngôn về tham vọng vươn tầm của bóng đá và thể thao Việt Nam.