Vietnam U23 3-0 Thailand U23: Vietnam U23 giành chiến thắng Cú đúp của Nguyễn Minh Tâm góp công lớn giúp U23 Việt Nam vượt qua kình địch U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu quốc tế trên sân Pleiku.

Vietnam U23 3 - 0 Thailand U23 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Vietnam U23 tiếp đón Thailand U23.



Vietnam U23 tiếp đón Thailand U23. 17' BÀN THẮNG! Vietnam U23 (1-0)

Phút 17': Nguyen Minh Tam (Vietnam U23) lập công. Tỷ số: 1 - 0.



Phút 17': (Vietnam U23) lập công. Tỷ số: 1 - 0. 38' Vietnam U23 ép sân

Cầm bóng: Vietnam U23 59% - 41% Thailand U23, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 5 - 0.



Cầm bóng: Vietnam U23 59% - 41% Thailand U23, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 5 - 0. 45+2' BÀN THẮNG! Vietnam U23 (2-0)

Phút 45+2': Nguyen Minh Tam (Vietnam U23) lập công. Tỷ số: 2 - 0.



Phút 45+2': (Vietnam U23) lập công. Tỷ số: 2 - 0. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 50' Vietnam U23 ép sân

Cầm bóng: Vietnam U23 58% - 42% Thailand U23, dứt điểm 12 - 1 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 5 - 0.



Cầm bóng: Vietnam U23 58% - 42% Thailand U23, dứt điểm 12 - 1 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 5 - 0. 63' Vietnam U23 ép sân

Cầm bóng: Vietnam U23 56% - 44% Thailand U23, dứt điểm 14 - 1 (trúng đích 10 - 0), phạt góc 7 - 0.



Cầm bóng: Vietnam U23 56% - 44% Thailand U23, dứt điểm 14 - 1 (trúng đích 10 - 0), phạt góc 7 - 0. 75' Vietnam U23 ép sân

Cầm bóng: Vietnam U23 58% - 42% Thailand U23, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 11 - 2), phạt góc 7 - 2.



Cầm bóng: Vietnam U23 58% - 42% Thailand U23, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 11 - 2), phạt góc 7 - 2. 85' BÀN THẮNG! Vietnam U23 (3-0)

Phút 85': (Vietnam U23) lập công. Tỷ số: 3 - 0.



Phút 85': (Vietnam U23) lập công. Tỷ số: 3 - 0. 87' Vietnam U23 ép sân

Cầm bóng: Vietnam U23 58% - 42% Thailand U23, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 11 - 2), phạt góc 7 - 2.



Cầm bóng: Vietnam U23 58% - 42% Thailand U23, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 11 - 2), phạt góc 7 - 2. KT Kết thúc: Vietnam U23 3-0 Thailand U23

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.



Cập nhật lúc 21:00 10/11/2026

Vietnam U23 Thống kê Thailand U23 58% Kiểm soát bóng 42% 15 Dứt điểm 4 11 Trúng đích 2 7 Phạt góc 2

Vietnam U23 chưa tận dụng được lợi thế sân nhà, và áp lực đang dồn lên chủ nhà khi tiếp Thailand U23 lúc 19h00 ngày 10/11/2026 trên Pleiku Stadium. Phong độ gần đây của cả hai đội đều chập chờn, nhưng người hâm mộ sẽ kỳ vọng chủ nhà làm tốt hơn trên sân của mình.

Vietnam U23 mang gánh nặng của chủ nhà

Trong 5 trận gần nhất, Vietnam U23 thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng lo hơn, đội thua ở cả hai trận gần đây nhất, trước khi từng có một chiến thắng rồi một trận hòa ở giai đoạn trước đó.

Chuỗi kết quả này khiến lợi thế sân nhà trở thành con dao hai lưỡi. Sự cổ vũ trên khán đài có thể tiếp thêm động lực, nhưng cũng làm tăng sức ép lên các cầu thủ trẻ nếu bàn thắng đến muộn. Với Vietnam U23, tiết tấu và sự bình tĩnh trong những phút đầu sẽ quan trọng không kém chất lượng chuyên môn.

Thailand U23 cũng không có phong độ tốt

Thailand U23 thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Giống chủ nhà, đội khách thua cả hai trận gần đây nhất. Hai chiến thắng của họ đến ở giai đoạn trước đó, xen giữa là một trận thua.

Điều này cho thấy Thailand U23 chưa thật sự ổn định. Tuy nhiên, khi ít chịu áp lực về kỳ vọng hơn, đội khách có thể chọn cách chơi thực dụng, giữ khoảng cách giữa các tuyến và chờ cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Thế đối đầu nghiêng về Vietnam U23

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Vietnam U23 thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận trước Thailand U23. Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể cho chủ nhà, bởi họ từng nhiều lần tìm ra cách vượt qua đối thủ này.

Dù vậy, lịch sử đối đầu không thể che lấp phong độ hiện tại. Cả hai đội đang cùng chuỗi hai trận thua liên tiếp, nên những con số ở quá khứ chỉ có ý nghĩa tham khảo, còn diễn biến trên sân mới quyết định.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố đầu tiên là cách Vietnam U23 vào trận. Một bàn thắng sớm có thể giải tỏa tâm lý và biến sân nhà thành lợi thế thật sự. Ngược lại, nếu trận đấu kéo dài mà chưa có bàn thắng, sự nôn nóng có thể khiến chủ nhà mắc sai lầm.

Yếu tố thứ hai là khả năng phục hồi tinh thần của cả hai đội sau chuỗi thua gần đây. Đội nào xử lý tốt áp lực, giữ được sự tập trung ở các tình huống cố định và những khoảnh khắc chuyển trạng thái sẽ có lợi thế.

Nhận định

Thế đối đầu và yếu tố sân nhà giúp Vietnam U23 nhỉnh hơn về mặt tâm lý. Tuy nhiên, phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, và áp lực phải thắng có thể khiến chủ nhà gặp khó. Thailand U23 có thể là đối thủ khó chịu nếu chơi kỷ luật và tận dụng được sự nôn nóng của đối phương.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà bản lĩnh quan trọng không kém chuyên môn. Vietnam U23 cần chứng minh rằng họ có thể biến lợi thế sân nhà thành kết quả cụ thể trước một đối thủ quen thuộc.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vietnam U23 · 3 thắng 1 hòa Thailand U23 · 1 thắng Thailand U23 1 - 0 Vietnam U23 TU Thailand U23 2 - 2 Vietnam U23 Hòa Vietnam U23 1 - 0 Thailand U23 VU Thailand U23 0 - 1 Vietnam U23 VU Vietnam U23 1 - 0 Thailand U23 VU

Vietnam U23 5 trận gần nhất B B T H B 3 Trận 0-1-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 3 Thủng lưới Thailand U23 5 trận gần nhất B B T T B 5 Trận 1-1-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 13 Thủng lưới