Vietnam Wild Live: Hành trình truyền hình trực tiếp thiên nhiên hoang dã tại Côn Đảo Khám phá trọn vẹn 5 tập Vietnam Wild Live với những thước phim trực tiếp về hệ sinh thái nguyên sơ, từ rùa biển đến các loài chim quý hiếm tại Côn Đảo.

Từ ngày 25/6 đến 29/6 vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện thành công chuỗi chương trình truyền hình trực tiếp từ Vườn Quốc gia Côn Đảo. Với khung giờ phát sóng từ 12h30 đến 14h30 hàng ngày trên kênh VTV2 và nền tảng VTVgo, Vietnam Wild Live đã mang đến một góc nhìn chuyên sâu và chân thực về hệ sinh thái thiên nhiên hoang dã, thu hút hàng nghìn lượt theo dõi trực tuyến.

Chuỗi hành trình 5 ngày xuyên suốt hệ sinh thái Côn Đảo

Chương trình được cấu trúc thành 5 tập phát sóng riêng biệt, mỗi tập tập trung vào một khu vực địa lý và đặc điểm sinh học đặc thù của quần đảo:

Tập 1: Truyền hình trực tiếp từ Hòn Trứng.

Truyền hình trực tiếp từ Hòn Trứng. Tập 2: Khám phá hệ sinh thái tại Hòn Bảy Cạnh.

Khám phá hệ sinh thái tại Hòn Bảy Cạnh. Tập 3 & 4: Đi sâu vào đời sống hoang dã tại Hòn Bông Lan.

Đi sâu vào đời sống hoang dã tại Hòn Bông Lan. Tập 5: Tổng kết tại đảo chính, khu vực Lò Vôi, Bãi Nhát.

Suốt hành trình, ê-kíp sản xuất đã dẫn dắt người xem đi qua những địa điểm có giá trị bảo tồn cao. Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, các MC và khách mời còn đóng vai trò là những chuyên gia thực địa, lồng ghép kiến thức khoa học một cách khéo léo vào từng khung hình, giúp khán giả hiểu rõ hơn về tính đa dạng sinh học của khu vực này.

Kỹ thuật truyền hình thực địa và những khoảnh khắc đắt giá

Điểm làm nên sự khác biệt của Vietnam Wild Live chính là khả năng truyền tải âm thanh và hình ảnh trực tiếp từ những môi trường khắc nghiệt. Đội ngũ kỹ thuật đã phải tác nghiệp trên những vách đá chênh vênh và dưới lòng đại dương để ghi lại những khoảnh khắc hiếm có trong tự nhiên.

Hậu trường tác nghiệp tại Hòn Trứng.

Khán giả đã được chứng kiến những giây phút đầy cảm xúc như cảnh rùa con tìm đường về đại dương, hay tập tính bắt cặp của rùa biển trưởng thành. Bên cạnh đó, đời sống của các loài chim quý hiếm như Nhàn mào, Chim điên bụng trắng, Gầm ghì trắng và Nhàn hồng cũng được ghi lại chi tiết, từ quá trình ấp trứng đến khi chăm sóc tổ ấm.

Hậu trường ekip chương trình tại Hòn Bảy Cạnh.

Nhàn hồng là một trong những loài chim xuất hiện trong Vietnam Wild Live.

Giá trị bảo tồn và sự lan tỏa trên nền tảng số

Sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành như TS Vũ Ngọc Long, cùng nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và vợ chồng nhiếp ảnh gia Võ Rin - Thùy Linh đã mang lại chiều sâu chuyên môn cho chương trình. Vietnam Wild Live không chỉ là một sản phẩm giải trí mà còn là tư liệu khoa học quý giá về hệ sinh thái nguyên sơ của Côn Đảo.

Ekip và một số khách mời tham gia chương trình trong các ngày liên tiếp.

Mặc dù các buổi truyền hình trực tiếp đã kết thúc, toàn bộ 5 tập phim vẫn được lưu trữ trên các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về việc gìn giữ và bảo tồn di sản thiên nhiên quốc gia trước những thách thức của biến đổi khí hậu và tác động từ con người.