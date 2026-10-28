Vietnam Wild Live mùa 2: Trực tiếp khám phá đời sống động vật tại Vườn Quốc gia Cát Tiên Vietnam Wild Live trở lại với những thước phim chân thực theo thời gian thực tại Cát Tiên, truyền tải thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học qua sóng VTV.

Tiếp nối thành công từ mùa đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục triển khai dự án truyền hình thực tế Vietnam Wild Live với điểm dừng chân tiếp theo là Vườn Quốc gia Cát Tiên tại Đồng Nai. Dự án hướng tới mục tiêu thiết lập cầu nối trực tiếp giữa công chúng với thế giới tự nhiên hoang dã, từ đó nâng cao nhận thức cộng đồng và lan tỏa trách nhiệm bảo tồn các hệ sinh thái quý giá của quốc gia.

Hệ sinh thái bán hoang dã và hạ tầng giám sát chuyên dụng

Vườn Quốc gia Cát Tiên được lựa chọn làm bối cảnh chính nhờ môi trường tự nhiên còn lưu giữ trạng thái nguyên vẹn, mang đặc tính bán hoang dã. Điều kiện sinh cảnh đặc trưng này tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ sản xuất bố trí các góc quan sát tối ưu, ghi nhận tập tính sinh hoạt tự nhiên của các loài động vật mà không làm xáo trộn môi trường sống của chúng.

Bên cạnh yếu tố tự nhiên, Cát Tiên sở hữu mạng lưới camera giám sát kỹ thuật số đồng bộ cùng hệ thống bẫy ảnh phủ khắp các khu vực trọng điểm. Các thiết bị này vốn phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng, theo dõi chu kỳ phát triển của các quần thể động vật và cung cấp cơ sở dữ liệu để ban quản lý đưa ra giải pháp can thiệp kịp thời.

Sức hút từ phương thức truyền hình trực tiếp theo thời gian thực

Theo chia sẻ từ Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hoàng Lâm - Phó Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng đạo diễn chương trình, điểm cốt lõi tạo nên bản sắc của Vietnam Wild Live nằm ở tính phát sóng thời gian thực (on-time). Khán giả theo dõi được chứng kiến từng chuyển động sinh học diễn ra chuẩn xác ngay tại thời điểm thực tế, mang lại trải nghiệm khách quan và sống động.

Trường quay dã chiến được đặt trực tiếp giữa không gian rừng, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng tối đa sự tự nhiên của hệ sinh thái. Công tác hậu cần và khảo sát địa hình tại Cát Tiên cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với địa bàn Côn Đảo ở mùa trước, mở ra điều kiện tác nghiệp thuận lợi cho toàn bộ ê-kíp sản xuất.

Góc nhìn cận cảnh từ Bàu Sấu đến các phiên phát sóng đêm

Xuyên suốt chuỗi phát sóng trực tiếp, ống kính chương trình sẽ dẫn dắt người xem qua các địa điểm đặc trưng như khu vực Bàu Sấu, Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn động vật hoang dã cùng hệ thống sinh thái rừng ngập nước. Khán giả có cơ hội quan sát tập tính của cá sấu, đàn hươu rừng, quá trình chim non học kỹ năng sinh tồn từ bố mẹ, hay sự di chuyển của các bầy voọc trên tán cây rừng.

Kỹ thuật ghi hình làm chậm tại chỗ và các thiết bị tiếp cận khoảng cách gần được triển khai nhằm ghi lại những khoảnh khắc cử động chi tiết nhất. Điểm khác biệt nổi bật của mùa 2 là sự xuất hiện của các phiên truyền hình trực tiếp vào khung giờ tối, phản ánh nhịp sống phong phú của các loài động vật chuyên hoạt động về đêm tại Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Lịch phát sóng chương trình Vietnam Wild Live

Chương trình mang thông điệp chính thức: "Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức!". Chuỗi chương trình được truyền hình trực tiếp rộng rãi trên kênh VTV2 và nền tảng số VTVgo theo khung giờ cụ thể: