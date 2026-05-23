Viettel chính thức gửi đơn khiếu nại lên VFF sau quyết định thổi phạt đền gây tranh cãi tại V.League

Viettel đã chính thức gửi văn bản khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) liên quan đến công tác điều hành của tổ trọng tài. Đội bóng quân đội bày tỏ sự không hài lòng về những quyết định mang tính bước ngoặt trong trận hòa 1-1 với PVF-CAND tại vòng 24 V.League 2025/26.

Trận đấu giữa Viettel và PVF-CAND gây nhiều tranh cãi.

Tranh cãi từ công nghệ VAR và quả phạt đền

Tâm điểm của sự bức xúc nằm ở tình huống thổi phạt đền ngay đầu hiệp một. Trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ sau khi tham khảo công nghệ VAR đã xác định hậu vệ Đào Văn Nam phạm lỗi với Hà Văn Việt bên phía PVF-CAND trong vòng cấm. Tuy nhiên, phía Viettel khẳng định đây là pha xử lý quá nặng tay, bởi mức độ va chạm thực tế chưa đủ rõ ràng để dẫn đến một quả phạt 11m.

Bên cạnh quả phạt đền, đơn kiến nghị của Viettel cũng yêu cầu làm rõ tính hợp lý của tấm thẻ vàng dành cho ngoại binh Kyle Colonna. Đội bóng áo lính cho rằng những quyết định thiếu chính xác này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ mà còn trực tiếp tác động đến kết quả chung cuộc của trận đấu quan trọng trong giai đoạn nước rút.

Cục diện bảng xếp hạng và áp lực trong cuộc đua vô địch

Dù phải chịu bất lợi sớm từ chấm phạt đền, Viettel vẫn duy trì được thế trận tấn công và tìm được bàn gỡ hòa nhờ công của Đinh Xuân Tiến. Kết quả hòa này giúp đội bóng quân đội giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách với các nhóm bám đuổi như Hà Nội FC hay Ninh Bình đang bị thu hẹp đáng kể, tạo ra áp lực cực lớn cho cuộc đua top đầu.

Ở chiều ngược lại, 1 điểm quý giá giành được trước một đối thủ mạnh đã giúp tân binh PVF-CAND tạm thời thoát khỏi vị trí đáy bảng. Họ đã vươn lên trên Đà Nẵng, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng trong bối cảnh mùa giải chỉ còn vài vòng đấu nữa là khép lại.

Vụ việc khiếu nại của Viettel một lần nữa dấy lên làn sóng lo ngại về chất lượng điều hành của các trọng tài tại V.League mùa này, đặc biệt là cách vận hành VAR trong các tình huống nhạy cảm. Việc nhiều câu lạc bộ liên tục phản ứng sau các quyết định gây tranh cãi đang đặt ra thách thức lớn cho Ban trọng tài VFF trong việc đảm bảo tính công bằng và sự kịch tính cho giai đoạn về đích của giải đấu.