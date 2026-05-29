Viettel đàm phán chiêu mộ bộ đôi Triệu Việt Hưng và Phạm Trung Hiếu từ Hải Phòng Đội bóng áo lính đang nỗ lực đạt thỏa thuận với hai trụ cột quan trọng của Hải Phòng nhằm chuẩn bị lực lượng cho mùa giải 2026/27, trong bối cảnh đội bóng đất Cảng đối mặt làn sóng rời đi.

Câu lạc bộ Viettel đang thể hiện tham vọng lớn cho mùa giải 2026/27 bằng việc nhắm tới bộ đôi hậu vệ Triệu Việt Hưng và Phạm Trung Hiếu của Hải Phòng. Đây được xem là động thái chiến lược nhằm củng cố hàng thủ và tăng cường chất lượng nhân sự trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng V-League đang có nhiều biến động.

Triệu Việt Hưng nằm trong tầm ngắm của Viettel.

Phạm Trung Hiếu: Phương án thay thế chất lượng cho Vũ Văn Thanh

Theo các nguồn tin thân cận, Viettel đã nhanh chóng chuyển hướng sang Phạm Trung Hiếu sau khi không thể đạt được thỏa thuận chiêu mộ Vũ Văn Thanh. Hậu vệ sinh năm 1998 là một trong những cái tên ổn định nhất tại V-League những mùa giải gần đây nhờ nền tảng thể lực dồi dào, tốc độ bứt phá và khả năng tranh chấp tay đôi ấn tượng.

Đáng chú ý, Trung Hiếu từng được cựu HLV Philippe Troussier tin tưởng triệu tập lên đội tuyển quốc gia vào tháng 9/2023. Dù gặp chấn thương nặng ngay trong trận đá chính gặp Palestine, hậu vệ này vẫn được giới chuyên môn đánh giá là một trong những hậu vệ cánh hàng đầu Việt Nam hiện nay nếu duy trì được thể trạng tốt nhất.

Triệu Việt Hưng: Sự lột xác từ tiền vệ thành hậu vệ trái toàn diện

Bên cạnh Trung Hiếu, Triệu Việt Hưng cũng là mục tiêu ưu tiên của đội bóng áo lính. Trưởng thành từ lò đào tạo HAGL với sở trường tiền vệ trung tâm, Việt Hưng đã có bước tiến dài trong sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm tại Hải Phòng. Tại đây, anh được kéo xuống thi đấu ở vị trí hậu vệ trái và trở thành mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh.

Tư duy chơi bóng thông minh cùng khả năng luân chuyển bóng nhuần nhuyễn giúp Việt Hưng dễ dàng thích nghi với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau. Đây chính là yếu tố khiến ban huấn luyện Viettel khao khát sở hữu chữ ký của cầu thủ này để đa dạng hóa lối chơi.

Hải Phòng đối mặt khủng hoảng nhân sự

Việc Viettel tiếp cận bộ đôi trụ cột diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng đang đối mặt với bài toán "chảy máu lực lượng" nghiêm trọng. Trước đó, kiến trúc sư trưởng của đội bóng - HLV Chu Đình Nghiêm - đã rời đi để chuyển tới Ninh Bình, trong khi trung vệ Bùi Tiến Dụng cũng đã chọn đầu quân cho Trường Tươi Đồng Nai.

Nếu để mất cả Việt Hưng và Trung Hiếu, Hải Phòng sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn trong việc tìm kiếm phương án thay thế tương xứng cho hàng phòng ngự vốn là điểm tựa của họ trong nhiều mùa giải qua.

Tương lai mới tại sân Mỹ Đình

Song song với kế hoạch chuyển nhượng, Viettel nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi lớn về sân nhà. Có thông tin cho rằng đội bóng sẽ chuyển về thi đấu tại sân Mỹ Đình ở mùa giải tới. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình có lộ trình bàn giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, tạo điều kiện thuận lợi để đội bóng áo lính có một đại bản doanh mang tầm quốc tế.