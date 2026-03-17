Viettel trở thành thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới năm 2026 Vượt qua Starlink, Viettel đạt chỉ số sức mạnh thương hiệu 89,9/100 (AAA+), dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu theo báo cáo Telecoms 150 năm 2026 của Brand Finance.

Theo báo cáo "Telecoms 150 năm 2026" do Brand Finance công bố ngày 3/3, Viettel đã chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu, trở thành thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới. Doanh nghiệp này đã vượt qua hiện tượng mạng vệ tinh Starlink của Elon Musk cùng nhiều tên tuổi lớn từ Âu – Mỹ để xác lập cột mốc mới cho ngành viễn thông.

Chỉ số sức mạnh thương hiệu đạt mức xếp hạng AAA+

Báo cáo ghi nhận Viettel đạt Chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) ở mức 89,9/100 điểm, tương ứng với xếp hạng AAA+ cao nhất. Theo phân tích từ Brand Finance, thương hiệu này nổi bật ở nhiều tiêu chí quan trọng như độ tin cậy, danh tiếng, mức độ khách hàng sẵn sàng giới thiệu và ưu tiên lựa chọn dịch vụ.

Sự bứt phá của Viettel đã đẩy Starlink xuống vị trí phía sau trong bảng xếp hạng về sức mạnh thương hiệu. Bên cạnh đại diện từ Việt Nam, nhóm các thương hiệu dẫn đầu thế giới năm nay còn có sự góp mặt của Proximus, Turkcell, Elisa và Globe Telecom.

Viettel vượt Starlink của Elon Musk, đứng số 1 viễn thông thế giới (Nguồn: Internet)

Hạ tầng vững chắc và chiến lược đầu tư công nghệ

Để đạt được vị thế này, Viettel đã xây dựng một hạ tầng viễn thông vững chắc với mạng lưới hoạt động trải dài trên nhiều châu lục. Việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho hàng triệu người dùng cùng sự tăng trưởng ấn tượng về số lượng thuê bao di động là những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp đạt được cột mốc quan trọng này.

Ngoài ra, việc đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ tiên tiến đã giúp thương hiệu củng cố niềm tin của khách hàng. Tổng giá trị của 150 thương hiệu viễn thông hàng đầu toàn cầu trong báo cáo năm nay đã đạt mốc 741,8 tỷ USD.

Bức tranh toàn cảnh ngành viễn thông thế giới

Báo cáo của Brand Finance cũng chỉ ra rằng, xét về quy mô giá trị tuyệt đối, Deutsche Telekom vẫn là thương hiệu dẫn đầu thế giới với định giá 96,2 tỷ USD, tăng 141% so với năm 2020. Đây cũng là thương hiệu châu Âu duy nhất góp mặt trong Top 20 toàn cầu về giá trị.

Trong mảng hạ tầng, Huawei tiếp tục khẳng định vị thế với định giá 35,1 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với các đối thủ như Cisco và Qualcomm. Theo nhận định của ông Lorenzo Coruzzi, dù Mỹ vẫn dẫn đầu về tổng giá trị thương hiệu, các khu vực như châu Phi, Mỹ Latinh và Nam Á mới là tâm điểm tăng trưởng trong tương lai của ngành viễn thông thế giới.