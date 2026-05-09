Viettel và V-Green hợp tác lắp đặt 6.000 tủ đổi pin xe máy điện tại tỉnh Bắc Ninh Sự bắt tay giữa V-Green và Viettel mang đến 6.000 điểm đổi pin xe máy điện VinFast tại các bưu cục tỉnh Bắc Ninh, tích hợp hạ tầng Internet tốc độ cao để giám sát hệ thống 24/7.

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green (thuộc tập đoàn Vingroup) và Viettel Bắc Ninh vừa chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển hạ tầng tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện. Đây là bước đi quan trọng nhằm tối ưu hóa hệ sinh thái xe điện tại khu vực phía Bắc.

Mạng lưới 6.000 điểm đổi pin phủ khắp tỉnh Bắc Ninh

Theo thỏa thuận, Viettel Bắc Ninh sẽ đảm nhận vai trò thi công và lắp đặt khoảng 6.000 tủ đổi pin cho V-Green. Các thiết bị này sẽ được bố trí tại hệ thống bưu cục và các địa điểm do Viettel phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Việc tận dụng mạng lưới hạ tầng sẵn có của Viettel giúp tăng độ phủ nhanh chóng, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng xe máy điện VinFast.

Lễ ký kết hợp tác giữa V-Green và Viettel Bắc Ninh về hạ tầng trạm sạc xe điện

Bên cạnh việc thi công, Viettel Bắc Ninh còn cung cấp các gói Internet tốc độ cao cho toàn bộ hệ thống tủ đổi pin. Đây là hạ tầng thiết yếu giúp hệ thống luôn trong trạng thái kết nối thông suốt, hỗ trợ vận hành ổn định và phục vụ công tác giám sát trực tuyến 24/7. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện quy trình đổi pin một cách nhanh chóng và liền mạch.

Tầm nhìn chiến lược của V-Green

Ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Tổng giám đốc V-Green, khẳng định việc hợp tác với một đối tác công nghệ và viễn thông hàng đầu như Viettel mang ý nghĩa chiến lược. Năng lực thi công và hạ tầng mạng lưới vững chắc của Viettel không chỉ đẩy nhanh tiến độ đưa 6.000 tủ đổi pin vào hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh mà còn đảm bảo nền tảng công nghệ cho toàn hệ thống.

Sau tỉnh Bắc Ninh, V-Green dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai hệ thống trạm sạc dành cho ô tô điện và tủ đổi pin xe máy điện tại các tỉnh thành khác có cơ sở của Viettel. Chiến lược này nằm trong lộ trình mở rộng quy mô thần tốc của V-Green trên phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu 60.000 tủ đổi pin vào năm 2026

V-Green đang cho thấy nỗ lực không ngừng trong việc phổ cập xe điện tại Việt Nam. Thời gian qua, đơn vị này đã liên tục ký kết hợp tác với nhiều đối tác lớn như hệ thống siêu thị MediaMart, FPT Shop, Thế Giới Di Động, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và quần thể du lịch Sun World Ba Na Hills.

Mục tiêu của V-Green là hoàn thiện mạng lưới 60.000 tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc vào quý II/2026. Việc xây dựng hạ tầng đồng bộ và rộng khắp được xem là yếu tố then chốt để thúc đẩy người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, góp phần vào mục tiêu giao thông xanh bền vững.