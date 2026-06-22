Viewsonic VX24G26J: Bước đột phá với màn hình gaming 4K kích thước 24 inch Mẫu màn hình Viewsonic VX24G26J mới kết hợp độ phân giải 4K trên kích thước 23,8 inch, mang lại mật độ điểm ảnh 185 PPI vượt trội. Với tần số quét 160Hz và độ phủ màu sRGB 100%, đây là lựa chọn hiếm hoi cho người dùng cần sự sắc nét trong không gian nhỏ.

Trong thị trường màn hình cao cấp hiện nay, xu hướng màn hình kích thước lớn (từ 27 đến 32 inch) đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người dùng vẫn ưu tiên sự nhỏ gọn do hạn chế về không gian làm việc hoặc sở thích cá nhân. Nắm bắt tâm lý này, Viewsonic đã chính thức giới thiệu mẫu màn hình gaming VX24G26J với sự kết hợp độc đáo giữa kích thước 24 inch và độ phân giải 4K.

Màn hình Viewsonic VX24G26J mới sở hữu tấm nền IPS 23,8 inch với độ phân giải 4K.

Kỷ nguyên của PPI cao: Tại sao 4K trên 24 inch lại khác biệt?

Điểm đáng chú ý nhất trên Viewsonic VX24G26J chính là mật độ điểm ảnh (PPI). Với việc nén độ phân giải 3840 x 2160 vào tấm nền Fast IPS có kích thước thực tế 23,8 inch, thiết bị đạt mức 185 PPI. Con số này vượt xa mức 163 PPI thường thấy trên các màn hình 4K 27 inch phổ biến hiện nay.

Mật độ điểm ảnh cao mang lại trải nghiệm hình ảnh cực kỳ sắc nét, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng răng cưa ở các nét chữ hoặc chi tiết nhỏ. Đối với những game thủ yêu thích các tựa game e-sports hoặc người dùng làm việc với văn bản và đồ họa chi tiết, đây là một lợi thế kỹ thuật không thể phủ nhận.

Hiệu năng hiển thị: Sự cân bằng giữa tốc độ và màu sắc

Về khả năng chơi game, VX24G26J được trang bị tần số quét 160Hz và thời gian phản hồi 1ms (GtG). Điều đáng tiếc là thiết bị không hỗ trợ tính năng "dual-mode" (cho phép tăng tần số quét cao hơn khi giảm độ phân giải xuống Full HD), nhưng với thông số hiện tại, nó vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của các game thủ chuyên nghiệp.

Màn hình Viewsonic VX24G26J sở hữu thiết kế tương đối tối giản và sang trọng.

Độ chính xác màu sắc cũng là một điểm cộng lớn. Viewsonic công bố màn hình đạt độ phủ màu 100% sRGB, cùng với 95% cho cả hai dải màu chuyên sâu là DCI-P3 và Adobe RGB. Thông số này cho thấy VX24G26J không chỉ phục vụ giải trí mà còn có thể hỗ trợ tốt cho các công việc sáng tạo nội dung bán chuyên nghiệp.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Viewsonic VX24G26J

Thông số Chi tiết kỹ thuật Kích thước tấm nền 23,8 inch Loại tấm nền Fast IPS (Bề mặt nhám chống chói) Độ phân giải 3840 x 2160 (4K) Tần số quét 160 Hz Mật độ điểm ảnh 185 PPI Độ phủ màu 100% sRGB, 95% DCI-P3, 95% Adobe RGB Độ sáng tối đa 400 nits Tỷ lệ tương phản 1000:1

Thiết kế công thái học và khả năng kết nối linh hoạt

Về ngoại hình, Viewsonic VX24G26J duy trì ngôn ngữ thiết kế tối giản, thanh lịch, phù hợp với cả không gian chơi game lẫn văn phòng. Chân đế của màn hình rất linh hoạt, hỗ trợ đầy đủ các tính năng công thái học như thay đổi chiều cao, nghiêng, xoay trái phải và đặc biệt là xoay dọc 90 độ (pivot).

Các tùy chọn đầu vào bao gồm một cổng DisplayPort và hai cổng HDMI.

Hệ thống cổng kết nối trên thiết bị bao gồm hai cổng HDMI 2.1, một cổng DisplayPort 1.4 và jack cắm âm thanh 3,5 mm. Việc trang bị HDMI 2.1 đảm bảo băng thông cần thiết để truyền tải tín hiệu 4K ở tần số quét cao mà không bị suy giảm chất lượng. Ngoài ra, màn hình cũng tương thích với các công nghệ chống xé hình như FreeSync và G-Sync.

Những đánh đổi kỹ thuật người dùng cần lưu ý

Dù sở hữu nhiều ưu điểm, Viewsonic VX24G26J vẫn có những hạn chế cố hữu của tấm nền IPS. Độ tương phản 1000:1 là mức trung bình, khó có thể cạnh tranh với độ sâu màu đen của các tấm nền OLED hay độ sáng rực rỡ của Mini-LED. Với độ sáng tối đa 400 nits, màn hình hoạt động tốt trong môi trường trong nhà (SDR), nhưng sẽ không quá ấn tượng khi hiển thị các nội dung HDR cường độ cao.

Hiện tại, sản phẩm mới chỉ được ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Mặc dù mức giá chính thức và kế hoạch phân phối toàn cầu chưa được công bố, nhưng dựa trên cấu hình, đây hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc màn hình 4K cỡ nhỏ, cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm như Asus TUF Gaming.