Viking 3-3 Bayern München: Hai đội chia điểm Bayern München còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Viking, đội chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 14/10/2026 tại SR-Bank Arena.

Viking 3 - 3 Bayern München Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Viking tiếp đón Bayern München.

2' BÀN THẮNG! Viking (1-0) Phút 2': Gianni Stensness (Viking) lập công (kiến tạo: Zlatko Tripić). Tỷ số: 1 - 0.

13' Bayern München ép sân Cầm bóng: Viking 16% - 84% Bayern München, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

26' Bayern München ép sân Cầm bóng: Viking 21% - 79% Bayern München, dứt điểm 1 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 7; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 3 - 0.

38' BÀN THẮNG! Viking (2-0) Phút 38': Peter Christiansen (Viking) lập công (kiến tạo: Erik Botheim). Tỷ số: 2 - 0.

39' Bayern München ép sân Cầm bóng: Viking 27% - 73% Bayern München, dứt điểm 2 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 4 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Bayern München): Alphonso Davies vào sân thay Nathaniel Brown.

45' Thay người Phút 45' (Bayern München): Dayot Upamecano vào sân thay Jonathan Tah.

45' Thay người Phút 45' (Bayern München): Ismael Saibari vào sân thay Lennart Karl.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Thẻ vàng Phút 52': Konrad Laimer (Bayern München) nhận thẻ vàng (Dissent).

52' VAR Phút 52': Phạt đền được công nhận — Konrad Laimer (Bayern München).

52' Bayern München ép sân Cầm bóng: Viking 26% - 74% Bayern München, dứt điểm 3 - 14 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 4 - 1.

53' Thẻ vàng Phút 53': Kristoffer Haugen (Viking) nhận thẻ vàng (Foul).

54' BÀN THẮNG! Bayern München (2-1) Phút 54': Harry Kane (Bayern München) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

59' Thay người Phút 59' (Viking): Jesper Daland vào sân thay Kristoffer Haugen.

60' BÀN THẮNG! Bayern München (2-2) Phút 60': Harry Kane (Bayern München) lập công (kiến tạo: Joshua Kimmich). Tỷ số: 2 - 2.

65' Bayern München ép sân Cầm bóng: Viking 26% - 74% Bayern München, dứt điểm 3 - 21 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 2 - 12; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 5 - 1.

67' Thẻ vàng Phút 67': Jesper Daland (Viking) nhận thẻ vàng (Dissent).

68' Thẻ vàng Phút 68': Ismael Saibari (Bayern München) nhận thẻ vàng (Foul).

71' BÀN THẮNG! Bayern München (2-3) Phút 71': Luis Díaz (Bayern München) lập công (kiến tạo: Konrad Laimer). Tỷ số: 2 - 3.

72' Thay người Phút 72' (Viking): Herman Haugen vào sân thay Henrik Bjørdal.

73' Thẻ vàng Phút 73': Michael Olise (Bayern München) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thẻ đỏ Phút 73': Michael Olise (Bayern München) nhận thẻ đỏ.

76' Thay người Phút 76' (Bayern München): Josip Stanišić vào sân thay Luis Díaz.

77' Bayern München ép sân Cầm bóng: Viking 27% - 73% Bayern München, dứt điểm 3 - 23 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 2 - 15; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 5 - 1.

83' Thay người Phút 83' (Bayern München): Hiroki Ito vào sân thay Ismael Saibari.

85' Thay người Phút 85' (Viking): Simen Kvia Egeskog vào sân thay Joe Bell.

85' Thay người Phút 85' (Viking): Viljar Helland Vevatne vào sân thay Henrik Heggheim.

85' Thay người Phút 85' (Viking): Tobias Moi vào sân thay Erik Botheim.

89' Bayern München ép sân Cầm bóng: Viking 33% - 67% Bayern München, dứt điểm 5 - 23 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 6 - 15; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 5 - 1.

90' BÀN THẮNG! Viking (3-3) Phút 90': Herman Haugen (Viking) lập công (kiến tạo: Zlatko Tripić). Tỷ số: 3 - 3.

KT Kết thúc: Viking 3-3 Bayern München Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 03:57 14/10/2026

Đội hình chính thức Viking Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Aarsheim Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany 1 A. Østbø 5 H. Heggheim 6 G. Stensness 25 H. Falchener 28 K. Haugen 16 H. Bjørdal 8 J. Bell 7 K. Askildsen 20 Christiansen 22 E. Botheim 10 Z. Tripić 40 J. Urbig 27 K. Laimer 3 Kim Min-Jae 4 J. Tah 11 N. Brown 6 J. Kimmich 8 T. Bischof 17 M. Olise 42 L. Karl 14 L. Díaz 9 H. Kane Dự bị Viking 17 E. Bassey 24 Vetle Auklend 30 Ľ. Belko 19 A. Cosic 27 J. Daland 23 N. Fuglestad 33 J. Hansen 2 H. Haugen 26 Kvia-Egeskog Bayern München 2 D. Upamecano 26 S. Ulreich 44 J. Stanišić 39 Bara Ndiaye 34 I. Saibari 38 Podar-Stiube 45 A. Pavlović 1 M. Neuer 21 H. Ito Cập nhật đội hình lúc 01:32 14/10/2026

Viking Thống kê Bayern München 34% Kiểm soát bóng 66% 8 Dứt điểm 23 5 Trúng đích 8 4 Phạt góc 15 11 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật H. Kane Bayern München 2 bàn Christiansen Viking 1 bàn H. Haugen Viking 1 bàn G. Stensness Viking 1 bàn L. Díaz Bayern München 1 bàn Z. Tripić Viking 2 kiến tạo · điểm 7.28

Bayern München còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến SR-Bank Arena gặp Viking. Đội bóng xứ Bavaria đang đứng thứ 2 với 3 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 29 và chưa có điểm nào. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 14/10/2026.

Bayern München nhìn lên ngôi đầu

Với 3 điểm và vị trí thứ 2, Bayern München đang ở rất gần nhóm dẫn đầu. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp đội bóng này giữ vững vị trí và tạo áp lực lên đội đang đứng trên.

Ở chiều ngược lại, Viking đứng thứ 29 và chưa có điểm nào. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà cần có điểm số đầu tiên để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Phong độ: Viking hưng phấn, Bayern München bền bỉ

Viking bước vào trận đấu với phong độ đáng chú ý. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận liên tiếp gần đây nhất và chỉ thua 1 trận, ở thời điểm xa nhất trong chuỗi này. Mạch thắng ấy cho thấy Viking có tinh thần thi đấu tốt dù vị trí trên bảng xếp hạng chưa phản ánh điều đó.

Trong khi đó, Bayern München thắng 3, hòa 2 và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Đội khách vừa hòa ở trận mới nhất sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Dù vậy, việc chưa để thua trong giai đoạn này vẫn là điểm cộng lớn về sự ổn định.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản giữa bảng xếp hạng và phong độ khiến trận đấu thú vị hơn con số thể hiện trên giấy. Viking mang theo niềm tin từ chuỗi thắng gần đây và lợi thế thi đấu trên sân nhà. Bayern München lại có vị trí cao hơn nhiều và chuỗi 5 trận bất bại.

Bayern München nhiều khả năng sẽ nắm quyền kiểm soát cuộc chơi, còn Viking cần giữ sự tập trung trong những giai đoạn bị dồn ép để tận dụng cơ hội khi chúng đến. Với đội khách, việc bước vào trận với tâm lý chắc chắn, không để trận đấu bị kéo vào thế giằng co, sẽ là chìa khóa để bám đuổi ngôi đầu.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và chuỗi 5 trận không thua, Bayern München được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ tốt của Viking, đội thắng 4 trận gần nhất, cho thấy chủ nhà sẽ không dễ bị đánh bại. Bayern München cần một màn trình diễn cẩn trọng để giữ nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Viking 5 trận gần nhất T T T T B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới Bayern München 5 trận gần nhất H T T T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 1 1 0 0 +5 3 T 2 Bayern München 1 1 0 0 +5 3 T 3 Barcelona 1 1 0 0 +4 3 T … 8 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 9 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T … 24 Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 0 B 25 Inter 1 0 0 1 -1 0 B … 28 Lask Linz 1 0 0 1 -1 0 B 29 Viking 1 0 0 1 -2 0 B 30 Galatasaray 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Viking ✚ A. Baertelsen (Foot Injury) ✚ V. Berisha (Thigh Injury) ✚ S. Bjorshol (Knee Injury) ✚ N. D'Agostino (Leg Injury) ✚ K. Frimpong (Off the roster) ✚ M. Roseth (Knee Injury) ✚ A. Baertelsen (Foot Injury) ✚ V. Berisha (Thigh Injury) Bayern München ✚ T. Buchmann (Knee Injury) ✚ J. Musiala (Muscle Injury) ✚ M. Neuer (Foot Injury) ✚ T. Buchmann (Knee Injury) ✚ J. Musiala (Muscle Injury) ✚ M. Neuer (Foot Injury)