Viking 4-1 Sabah FA: Viking giành chiến thắng
Viking tiếp đón đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng, khi Sabah FA hơn chủ nhà 8 bậc. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 05/11/2026 tại SR-Bank Arena.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Viking tiếp đón Sabah FA.
- 2'Thẻ vàng
Phút 2': Kristoffer Haugen (Viking) nhận thẻ vàng (Foul).
- 11'BÀN THẮNG! Sabah FA (0-1)
Phút 11': Patrick Orphe Mbina (Sabah FA) lập công (kiến tạo: Umarali Rakhmonaliev). Tỷ số: 0 - 1.
- 12'Viking ép sân
Cầm bóng: Viking 62% - 38% Sabah FA, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.
- 18'Thẻ vàng
Phút 18': Gianni Stensness (Viking) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Viking ép sân
Cầm bóng: Viking 59% - 41% Sabah FA, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 27'BÀN THẮNG! Viking (1-1)
Phút 27': Erik Botheim (Viking) lập công (kiến tạo: Kristoffer Haugen). Tỷ số: 1 - 1.
- 33'Thay người
Phút 33' (Sabah FA): Joy Lance Mickels vào sân thay Veljko Simić.
- 36'Thẻ vàng
Phút 36': Umarali Rakhmonaliev (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Viking 56% - 44% Sabah FA, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Viking 53% - 47% Sabah FA, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.
- 56'Thay người
Phút 56' (Viking): Herman Haugen vào sân thay Henrik Heggheim.
- 56'Thay người
Phút 56' (Viking): Peter Christiansen vào sân thay Henrik Bjørdal.
- 60'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Viking 53% - 47% Sabah FA, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 7 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 66'Thay người
Phút 66' (Viking): Vetle Auklend vào sân thay Kristoffer Haugen.
- 69'Hỏng phạt đền
Phút 69': Zlatko Tripić (Viking) sút hỏng phạt đền.
- 69'BÀN THẮNG! Viking (2-1)
Phút 69': Zlatko Tripić (Viking) lập công. Tỷ số: 2 - 1.
- 70'Thay người
Phút 70' (Sabah FA): K. Aliyev vào sân thay Patrick Orphe Mbina.
- 71'Thay người
Phút 71' (Sabah FA): Du Queiroz vào sân thay Christian Nwachukwu.
- 71'Thay người
Phút 71' (Sabah FA): Xander Severina vào sân thay Abdulakh khaybulaev.
- 72'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Viking 52% - 48% Sabah FA, dứt điểm 15 - 14 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 8 - 5; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 3.
- 77'VAR
Phút 77': Card upgrade confirmed — Aden McCarthy (Sabah FA).
- 77'Thẻ đỏ
Phút 77': Aden McCarthy (Sabah FA) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).
- 79'Thay người
Phút 79' (Sabah FA): Rahman Dashdamirov vào sân thay Umarali Rakhmonaliev.
- 81'BÀN THẮNG! Viking (3-1)
Phút 81': Henrik Falchener (Viking) lập công (kiến tạo: Zlatko Tripić). Tỷ số: 3 - 1.
- 84'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Viking 52% - 48% Sabah FA, dứt điểm 16 - 15 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 9 - 5; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 3.
- 86'Thay người
Phút 86' (Viking): Niklas Fuglestad vào sân thay Simen Kvia Egeskog.
- 86'Thay người
Phút 86' (Viking): Jakob Segadal Hansen vào sân thay Tobias Moi.
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': Joy Lance Mickels (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+4'BÀN THẮNG! Viking (4-1)
Phút 90+4': Erik Botheim (Viking) lập công (kiến tạo: Peter Christiansen). Tỷ số: 4 - 1.
- KTKết thúc: Viking 4-1 Sabah FA
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.
Cập nhật lúc 04:55 05/11/2026
Viking sẽ tiếp đón một đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng khi gặp Sabah FA tại SR-Bank Arena lúc 03h00 ngày 05/11/2026. Sabah FA đang đứng hạng 25 với 3 điểm, trong khi chủ nhà ở hạng 33 và mới có 1 điểm. Khoảng cách 8 bậc cùng 2 điểm khiến đây là bài toán không dễ với đội chủ sân.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng đặt Viking vào thế khó
Viking hiện đang ở vị trí thấp hơn đối thủ rõ rệt. Với 1 điểm tích lũy, đội chủ nhà đang nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, hạng 33. Điều này tạo áp lực không nhỏ lên các cầu thủ khi thi đấu trước khán giả nhà.
Ngược lại, Sabah FA ở hạng 25 với 3 điểm. Con số này chưa phải quá cách biệt về mặt điểm số, nhưng vị trí cao hơn cho thấy đội khách đang có lợi thế nhất định về mặt tâm lý khi bước vào trận đấu.
Phong độ: hai đội cùng chập chờn
Xét 5 trận gần nhất, Viking thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà vừa thua ở trận đấu gần đây nhất, trước đó là chuỗi xen kẽ giữa thắng và thua. Phong độ thiếu ổn định là điều Viking cần khắc phục nếu muốn cải thiện hình ảnh trên sân nhà.
Sabah FA cũng có thành tích tương tự: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, đội khách cũng thua ở trận mới nhất. Trước đó, họ từng có hai chiến thắng ở những trận cũ hơn, cho thấy đà đi xuống nhẹ trong thời gian gần đây.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với phong độ tương đồng, yếu tố phân định có thể nằm ở sự tập trung và khả năng giữ nhịp trận đấu. Viking có lợi thế sân nhà và rất cần một kết quả tích cực để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Điều đó có thể thúc đẩy đội chủ nhà chơi chủ động hơn ngay từ đầu.
Về phía Sabah FA, đội khách có thể chọn cách kiểm soát nhịp độ, tận dụng vị thế cao hơn để thi đấu chắc chắn. Nếu giữ được sự kỷ luật, họ hoàn toàn có thể khai thác những khoảng trống mà chủ nhà để lại khi dâng cao.
Nhận định
Nhìn chung, Sabah FA nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, còn phong độ gần đây của hai đội gần như cân bằng. Viking có lợi thế sân nhà nhưng đang chịu sức ép lớn vì xếp hạng 33 và mới có 1 điểm. Trận đấu vì thế đặt chủ nhà trước thử thách lớn, nơi sự bình tĩnh và hiệu quả trong các tình huống then chốt sẽ quyết định kết quả.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)