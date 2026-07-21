Vikingur Reykjavik 2-1 Hapoel Beer Sheva: Vikingur Reykjavik giành chiến thắng Vikingur Reykjavik bước vào trận đấu với phong độ gần đây gồm một chiến thắng và một trận hòa, trong khi dữ liệu về Hapoel Beer Sheva chưa được cung cấp.

Vikingur Reykjavik 2 - 1 Hapoel Beer Sheva Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vikingur Reykjavik tiếp đón Hapoel Beer Sheva.

41' Thẻ vàng Phút 41': K. Kangwa (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Roughing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Vikingur Reykjavik (1-0) Phút 48': N. Hansen (Vikingur Reykjavik) lập công (kiến tạo: O. Ekroth). Tỷ số: 1 - 0.

51' BÀN THẮNG! Hapoel Beer Sheva (1-1) Phút 51': K. Kangwa (Hapoel Beer Sheva) lập công (kiến tạo: I. Zlatanovic). Tỷ số: 1 - 1.

63' Thẻ vàng Phút 63': Miguel Vitor (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Holding).

63' Thay người Phút 63' (Hapoel Beer Sheva): Z. Ahmed vào sân thay A. C. Ganah.

71' Thay người Phút 71' (Hapoel Beer Sheva): E. Peretz vào sân thay K. Kangwa.

71' Thay người Phút 71' (Hapoel Beer Sheva): J. East vào sân thay M. Abu Rumi.

76' Thẻ vàng Phút 76': V. Ingimundarson (Vikingur Reykjavik) nhận thẻ vàng (Roughing).

76' Thay người Phút 76' (Vikingur Reykjavik): V. Andrason vào sân thay A. Thrandarson.

76' Thay người Phút 76' (Vikingur Reykjavik): S. Thorkelsson vào sân thay G. Vatnhamar.

77' Thay người Phút 77' (Vikingur Reykjavik): D. Jonsson vào sân thay D. Hafsteinsson.

77' VAR Phút 77': Goal Disallowed - offside — N. Yehoshua (Hapoel Beer Sheva).

86' BÀN THẮNG! Vikingur Reykjavik (2-1) Phút 86': N. Hansen (Vikingur Reykjavik) lập công (kiến tạo: O. Borgthorsson). Tỷ số: 2 - 1.

89' Thay người Phút 89' (Hapoel Beer Sheva): I. Rotman vào sân thay Miguel Vitor.

89' Thay người Phút 89' (Hapoel Beer Sheva): A. Ohana vào sân thay I. Zlatanovic.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Vikingur Reykjavik): S. Thordarson vào sân thay N. Hansen.

KT Kết thúc: Vikingur Reykjavik 2-1 Hapoel Beer Sheva Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:57 22/07/2026

Đội hình chính thức Vikingur Reykjavik Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen Hapoel Beer Sheva Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch 29 Aron Snær Friðriksson 22 Karl Friðleifur Gunnarsson 4 Oliver Ekroth 6 Gunnar Vatnhamar 9 Helgi Guðjónsson 10 Gylfi Sigurðsson 25 Valdimar Þór Ingimundarson 11 Daniel Hafsteinsson 19 Óskar Borgthórsson 23 Nikolaj Hansen 21 Aron Elís Þrándarson 1 Ofir Marciano 2 Guy Mizrahi 4 Miguel Vítor 44 Djibril Diop 13 Ofir Davidzada 17 Kings Kangwa 25 Lucas Ventura 28 Niv Yehoshua 45 Mohamad Abu Rumi 66 Igor Zlatanović 11 Amir Chaim Ganah Dự bị Vikingur Reykjavik 47 Ögmundur Kristinsson 2 Sveinn Gísli Þorkelsson 15 Róbert Orri Þorkelsson 20 Tarik Ibrahimagić 24 Davíð Örn Atlason 7 Erlingur Agnarsson 8 Viktor Örlygur Andrason 18 Dadi Jónsson 30 Sveinn Margeir Hauksson Hapoel Beer Sheva 34 Marco Wolff 12 Itay Rotman 18 Roy Levy 27 Yoni Stoyanov 7 Eliel Peretz 23 Itay Hazut 19 Amit Ohana 9 Zahi Ahmed 20 Javon East Cập nhật đội hình lúc 01:38 22/07/2026

Thông tin trận đấu

Vikingur Reykjavik sẽ đối đầu Hapoel Beer Sheva tại UEFA Champions League vào lúc 02:00 ngày 22/07/2026.

Đây là trận đấu mà Vikingur Reykjavik có lợi thế nhất định về trạng thái thi đấu gần đây. Tuy nhiên, những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ, vị trí, lực lượng hoặc thành tích đối đầu của Hapoel Beer Sheva. Vì vậy, mọi đánh giá về tương quan hai đội cần được tiếp cận thận trọng.

Vikingur Reykjavik có nền tảng phong độ ổn định

Trong hai trận gần nhất, Vikingur Reykjavik giành một chiến thắng và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang duy trì trạng thái ổn định trước cuộc đối đầu với Hapoel Beer Sheva, đồng thời tránh được thất bại trong cả hai trận được thống kê.

Điểm đáng chú ý là mẫu phong độ này chưa đủ để kết luận về sức mạnh tổng thể hay khả năng kiểm soát trận đấu của Vikingur Reykjavik. Dù vậy, việc có kết quả tích cực ở những lần ra sân gần nhất có thể giúp đội chủ động hơn về tâm lý khi bước vào trận đấu.

Hapoel Beer Sheva chưa có đủ dữ liệu đánh giá

Thông tin được cung cấp không nêu phong độ gần đây, lực lượng vắng mặt hay cách vận hành chiến thuật của Hapoel Beer Sheva. Do đó, chưa có cơ sở để xác định đội khách sẽ lựa chọn cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng, phòng ngự chặt chẽ hay chơi trực diện.

Sự thiếu hụt dữ liệu này cũng khiến việc so sánh trực tiếp hai đội trở nên hạn chế. Nhận định trước trận vì thế nên tập trung vào những gì đã được xác nhận, thay vì gán cho Hapoel Beer Sheva các đặc điểm chiến thuật hoặc phong độ chưa được chứng minh.

Những điểm có thể quyết định trận đấu

Vikingur Reykjavik nhiều khả năng sẽ tìm cách tận dụng sự ổn định từ hai trận gần nhất để nhập cuộc tự tin. Khả năng duy trì sự tập trung và chuyển hóa trạng thái từ phòng ngự sang tấn công sẽ là yếu tố quan trọng, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho phép xác định cụ thể sơ đồ hoặc nhân sự được sử dụng.

Ở chiều ngược lại, Hapoel Beer Sheva cần được đánh giá qua cách họ phản ứng trước sức ép của đội chủ nhà. Tuy nhiên, do chưa có thông tin về phong độ và lực lượng, chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về ưu thế của đội khách ở bất kỳ khu vực nào trên sân.

Nhận định trước trận

Vikingur Reykjavik có điểm tựa từ chuỗi hai trận gần nhất không thua, gồm một chiến thắng và một trận hòa. Đây là cơ sở tích cực cho đội bóng trước giờ thi đấu, nhưng chưa đủ để tạo ra kết luận chắc chắn về kết quả cuối cùng.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ, mức độ hiệu quả trong các tình huống tấn công và sự chính xác của hai đội ở những thời điểm then chốt. Với dữ liệu hiện có, Vikingur Reykjavik bước vào trận đấu với tín hiệu phong độ tích cực hơn, còn tương quan thực tế với Hapoel Beer Sheva vẫn cần được kiểm chứng trên sân.

Vikingur Reykjavik 5 trận gần nhất B H T T B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Hapoel Beer Sheva 5 trận gần nhất B B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới