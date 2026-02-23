Viktor Gyokeres lập cú đúp, Arsenal đè bẹp Tottenham 4-1 tại Derby Bắc London Tiền đạo Viktor Gyokeres rực sáng với hai pha lập công đẳng cấp, giúp Arsenal đánh bại Tottenham 4-1 và củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 5 điểm.

Trận Derby Bắc London tại sân Tottenham Hotspur Stadium đã biến thành sân khấu riêng của Viktor Gyokeres. Trong chiến thắng áp đảo 4-1 của Arsenal, tiền đạo người Thụy Điển không chỉ ghi bàn mà còn khẳng định vị thế của một trung phong hàng đầu thế giới hiện nay, trực tiếp đẩy hàng phòng ngự đội chủ nhà vào một ngày thi đấu thảm họa.

Viktor Gyokeres tỏa sáng trong trận đấu với Tottenham Hotspur.

Bước ngoặt từ đôi chân của số 14

Bước vào hiệp hai khi tỷ số đang là 1-1 và chịu áp lực lớn từ cuộc đua vô địch với Manchester City, Arsenal cần một khoảnh khắc ngôi sao để định đoạt trận đấu. Phút 47, Jurrien Timber thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Gyokeres tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Guglielmo Vicario. Bàn thắng này không chỉ tái lập thế dẫn bàn mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện, khiến hệ thống phòng ngự của Tottenham bắt đầu rạn nứt.

Sự đáng sợ của chân sút người Thụy Điển được cụ thể hóa bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 ở phút 90+4. Từ một tình huống phản công, Gyokeres thực hiện cú sút chân phải đưa bóng vào góc cao khung thành, khiến toàn bộ khán đài đội chủ nhà phải im lặng. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho kỹ năng dứt điểm đa dạng và tâm lý thi đấu bản lĩnh của tiền đạo này.

Sự hiệu quả đáng kinh ngạc từ những con số

Phân tích sâu hơn về mặt chuyên môn, hiệu suất của Gyokeres trong trận đấu này là cực kỳ ấn tượng. Theo thống kê, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh chỉ dừng ở mức 0.30, nhưng thực tế anh đã mang về 2 bàn thắng. Khả năng chuyển hóa cơ hội vượt xa kỳ vọng này chính là yếu tố mà Arsenal đã tìm kiếm trong nhiều năm qua để hoàn thiện đội hình cạnh tranh danh hiệu.

Bên cạnh khả năng săn bàn, Gyokeres còn đóng góp tích cực vào lối chơi chung với 42 lần chạm bóng và 4 lần thu hồi bóng thành công. Anh không chỉ là một cầu thủ ghi bàn thuần túy mà còn là một "quái thú" pressing, sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ đồng đội và trực tiếp tham gia vào các tình huống tranh chấp tay đôi (thắng 5 lần). Sự càn lướt của anh đã khiến những trung vệ như Radu Dragusin hay Micky Van de Ven có một ngày thi đấu vô cùng vất vả.

Viktor Gyokeres chứng minh giá trị với cú đúp vào lưới Tottenham Hotspur.

Cột mốc lịch sử và tham vọng vô địch

Tính đến tháng 2/2026, Viktor Gyokeres đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Ngoại hạng Anh tính trên mọi đấu trường với 9 pha lập công. Đáng chú ý, số bàn thắng này chiếm tới 50% tổng số pha lập công của anh cho đội bóng thành London, cho thấy khả năng bùng nổ đúng lúc trong giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa giải.

Chiến thắng thuyết phục trước kình địch không đội trời chung giúp đoàn quân của Mikel Arteta duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, nới rộng khoảng cách với Manchester City lên thành 5 điểm. Với một "quái thú" như Gyokeres dẫn dắt hàng công, người hâm mộ Arsenal đang có quyền tự tin về chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.