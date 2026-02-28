Viktor Gyokeres: Từ khởi đầu gian khó đến 'cơn ác mộng' tại Arsenal Tiền đạo Viktor Gyokeres đang bùng nổ mạnh mẽ với 5 bàn thắng sau 5 trận, buộc Arsenal phải chi thêm hàng triệu bảng phụ phí khi Pháo thủ hướng tới ngôi vương.

Viktor Gyokeres đang dần chứng minh lý do Mikel Arteta kiên quyết đưa anh về sân Emirates. Dù sự thăng hoa này đồng nghĩa với việc Arsenal phải chi thêm hàng triệu bảng phụ phí cho Sporting Lisbon, nhưng đây được xem là "cái giá của hạnh phúc" trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đầy khốc liệt.

Hành trình từ hoài nghi đến vị thế kẻ hủy diệt

Cập bến London với hành trang 39 bàn thắng giúp Sporting vô địch Bồ Đào Nha, Gyokeres từng phải đối mặt với vô vàn áp lực. Quãng thời gian đầu tại Ngoại hạng Anh diễn ra không mấy suôn sẻ khi anh chỉ ghi được 5 bàn sau 21 lần ra sân, chủ yếu trước các đối thủ nhóm dưới như Leeds hay Burnley. Tuy nhiên, bản lĩnh của một sát thủ đã được khẳng định đúng lúc.

Trong 5 vòng đấu gần nhất, chân sút này đã ghi tới 5 bàn thắng. Đỉnh cao là cú đúp đẳng cấp trong chiến thắng 4-1 trước kình địch Tottenham, màn trình diễn được giới chuyên môn đánh giá là xuất sắc nhất của anh kể từ khi khoác áo Pháo thủ. Sự mạnh mẽ, sắc bén và hiệu quả tàn khốc của Gyokeres đang biến anh thành mũi nhọn nguy hiểm nhất trong sơ đồ của Arteta.

Gyokeres đã đền đáp niềm tin từ Arteta.

Mikel Arteta và "cơn ác mộng" trên sân tập

HLV Mikel Arteta luôn tin rằng Arsenal đang đi đúng lộ trình để khai phá tối đa tiềm năng của cậu học trò. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ rằng sự thấu hiểu đồng đội và môi trường giải đấu là chìa khóa giúp Gyokeres bùng nổ. Đặc biệt, Arteta tiết lộ các hậu vệ Arsenal thường xuyên thừa nhận việc đối đầu với tiền đạo này trên sân tập là một "cơn ác mộng" thực sự.

Hóa đơn 3,5 triệu bảng: Cái giá của sự thành công

Phong độ hủy diệt của Gyokeres đồng nghĩa với việc các điều khoản phụ phí trong hợp đồng bắt đầu được kích hoạt. Tổng giá trị thương vụ có thể chạm mốc 63,5 triệu bảng, và ngay trong mùa giải này, Arsenal dự kiến phải thanh toán thêm khoảng 3,5 triệu bảng.

Arsenal sẽ phải móc hầu bao với phong độ ấn tượng của Gyokeres.

Các khoản thanh toán cụ thể bao gồm:

Hiệu suất ghi bàn: Với 15 bàn thắng và 2 kiến tạo hiện tại, chỉ cần đóng góp thêm 3 lần nữa để chạm mốc 20, Arsenal sẽ phải trả cho Sporting 436.000 bảng.

Với 15 bàn thắng và 2 kiến tạo hiện tại, chỉ cần đóng góp thêm 3 lần nữa để chạm mốc 20, Arsenal sẽ phải trả cho Sporting 436.000 bảng. Số lần ra sân: Sau khi đã trả 1,1 triệu bảng cho mốc 20 trận (trên 45 phút), Arsenal sẽ tốn thêm 1,1 triệu bảng nữa khi anh cán mốc 30 trận.

Sau khi đã trả 1,1 triệu bảng cho mốc 20 trận (trên 45 phút), Arsenal sẽ tốn thêm 1,1 triệu bảng nữa khi anh cán mốc 30 trận. Thành tích đội bóng: Việc giành vé dự Champions League — điều gần như chắc chắn — sẽ tiêu tốn thêm của Pháo thủ 874.000 bảng.

Thử thách mang tên Chelsea

Cuối tuần này, Gyokeres sẽ có cơ hội kiểm chứng phong độ trong trận derby London với Chelsea. Arsenal đang sở hữu tâm lý tự tin với chuỗi 8 trận bất bại trước The Blues (thắng 5). Trong bối cảnh Manchester City đang bám đuổi sát sao, một chiến thắng tại Emirates không chỉ giúp Arsenal giữ vững ngôi đầu mà còn khẳng định vị thế của Gyokeres như một trong những tiền đạo hay nhất giải đấu hiện nay.