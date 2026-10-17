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Villarreal 0-0 Elche: Hai đội chia điểm

Văn Thể17/10/2026 16:15

Các lần chạm trán gần đây giữa Villarreal và Elche thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu lúc 21h15 ngày 17/10/2026 tại Estadio de la Cerámica được kỳ vọng tiếp nối mạch đó.

Villarreal0 - 0ElcheKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Villarreal tiếp đón Elche.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Villarreal 52% - 48% Elche, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Villarreal 52% - 48% Elche, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 28'Thay người

    Phút 28' (Elche): Federico Redondo Solari vào sân thay Marc Aguado.

  • 36'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 54% - 46% Elche, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 4.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Gonzalo Villar (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 55% - 45% Elche, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 6 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 4.

  • 60'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 59% - 41% Elche, dứt điểm 15 - 3 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 8 - 1; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 5.

  • 63'VAR

    Phút 63': Phạt đền bị hủy — Roy Revivo (Elche).

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Elche): Tete Morente vào sân thay Lucas Cepeda.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Elche): Martim Neto vào sân thay Thomas Lemar.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Elche): Fernando Niño Rodríguez vào sân thay Abiel Alessio Osorio.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Villarreal): Georges Mikautadze vào sân thay Santi Comesaña.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Villarreal): Pape Gueye vào sân thay Tani Oluwaseyi.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Villarreal): Nathan-Dylan Saliba vào sân thay Carlos Macià.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Tete Morente (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 58% - 42% Elche, dứt điểm 16 - 4 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 9 - 2; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 5.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Roy Revivo (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Villarreal): Gerard Moreno vào sân thay Ilias Akhomach Chakkour.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Alex Freeman (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Elche): Ruben Sanchez Saez vào sân thay Buba Sangaré.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Villarreal): Nizar El Jmili vào sân thay Ayoze Pérez.

  • 84'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 58% - 42% Elche, dứt điểm 18 - 5 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 10 - 2; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 1 - 6.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Víctor Chust (Elche) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Juan Foyth (Villarreal) nhận thẻ vàng (Argument).

  • KTKết thúc: Villarreal 0-0 Elche

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 23:13 17/10/2026

Đội hình chính thức
Villarreal
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Iñigo Pérez
Elche
Sơ đồ 5-3-2 · HLV M. Anselmi
25
P. Gulácsi
3
A. Freeman
8
J. Foyth
2
Logan Costa
23
Sergi Cardona
11
Ilias Akhomach
14
Santi Comesaña
16
C. Macia
10
Alberto Moleiro
22
Ayoze Pérez
21
T. Oluwaseyi
1
M. Dituro
2
Buba Sangaré
47
J. Morcillo
23
Víctor Chust
3
R. Revivo
11
Germán Valera
12
Gonzalo Villar
8
Marc Aguado
18
T. Lemar
24
A. Osorio
21
L. Cepeda
Dự bị
Villarreal
18 P. Gueye27 N. El Jmili15 S. Mouriño6 Pau Navarro7 Gerard Moreno9 G. Mikautadze20 Carlos Romero1 Luíz Júnior24 N. Saliba
Elche
10 F. Buonanotte13 Alejandro Iturbe17 Josan15 K. Lomónaco16 Martim Neto14 Fer Niño9 E. Ponce5 F. Redondo22 Rubén Sánchez
Cập nhật đội hình lúc 20:47 17/10/2026
VillarrealThống kêElche
58%
Kiểm soát bóng
42%
20
Dứt điểm
7
7
Trúng đích
1
10
Phạt góc
5
12
Phạm lỗi
7
6
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
M. Dituro
M. Dituro
Elche
Điểm 7.92
Logan Costa
Logan Costa
Villarreal
Điểm 7.29

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Villarreal và Elche thường có nhiều bàn thắng, và cuộc gặp lúc 21h15 ngày 17/10/2026 trên sân Estadio de la Cerámica có đủ yếu tố để tiếp nối xu hướng ấy. Một đội đang ở nửa trên bảng xếp hạng, đội còn lại đang cần điểm số để rời khu vực cuối bảng. Cả hai đều có lý do để chơi cởi mở.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà, nhưng không có trận hòa

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Villarreal thắng 3 trận, Elche thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy mỗi cuộc chạm trán giữa hai đội đều ngã ngũ rõ ràng, và đội nào cũng đủ khả năng tìm đường vào lưới đối thủ để giành chiến thắng.

Villarreal nhỉnh hơn về mặt thành tích, nhưng cách biệt chỉ là một trận thắng. Elche vì vậy không phải đến Estadio de la Cerámica với tâm thế của đội yếu thế hoàn toàn.

Phong độ: Villarreal thắng 3 thua 2, Elche chưa tìm được sự ổn định

Villarreal thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả của họ lên xuống thất thường, với trận thắng xen kẽ trận thua, nhưng nhìn chung đội chủ nhà vẫn giành nhiều chiến thắng hơn thất bại.

Trong khi đó, Elche hòa 2, thắng 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội khách có kết quả khá đa dạng nhưng chưa đạt được mạch trận ổn định. Họ chỉ thắng một lần trong 5 lần ra sân, nên đây là điểm cần cải thiện nếu muốn tạo bất ngờ ở trận này.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách không lớn

Villarreal đang đứng hạng 11 với 8 điểm. Elche xếp hạng 18 với 6 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 2 điểm, nên một chiến thắng có thể thay đổi đáng kể vị thế của mỗi bên.

Với Villarreal, trận thắng sẽ giúp họ kéo giãn khoảng cách với nhóm cuối bảng. Với Elche, ba điểm trên sân khách sẽ là cú hích tinh thần lớn, nhất là khi họ đang đứng ở nhóm thấp của bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lịch sử đối đầu không có trận hòa, cộng với việc cả hai đội đều chưa có phong độ thật ổn định, cho thấy đây có thể là trận đấu mở. Villarreal có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn, nên nhiều khả năng sẽ chủ động nắm quyền kiểm soát và gây sức ép lên phần sân của Elche.

Ngược lại, Elche cần tận dụng cơ hội khi đối thủ dâng cao. Với một đội đang cần điểm số, việc chơi phản công và nắm bắt từng tình huống có thể là con đường thực tế nhất. Chính sự tương tác giữa hai lối chơi này là cơ sở để kỳ vọng một trận đấu có nhiều bàn thắng.

Nhận định

Villarreal có lợi thế rõ hơn về thứ hạng, phong độ và thành tích đối đầu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, và những lần gặp nhau gần đây đều có đội thắng, đội thua rõ ràng. Một trận đấu giàu cơ hội, trong đó cả hai đội đều có điều kiện ghi bàn, là kịch bản hợp lý nhất cho cuộc gặp này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Villarreal · 3 thắng0 hòaElche · 2 thắng
08/03/2026
Villarreal
2 - 1
Elche
VIL
04/01/2026
Elche
1 - 3
Villarreal
VIL
04/02/2023
Elche
3 - 1
Villarreal
ELC
04/09/2022
Villarreal
4 - 0
Elche
VIL
16/01/2022
Elche
1 - 0
Villarreal
ELC
Villarreal
5 trận gần nhất
TBTTB
8
Trận
2-2-4
T-H-B
13
Ghi (TB 1.6)
13
Thủng lưới
Elche
5 trận gần nhất
HTBHB
8
Trận
1-3-4
T-H-B
11
Ghi (TB 1.4)
17
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona8800+2724TTTTT
2Atletico Madrid8611+1019TTTTB
3Real Betis8611+519THTTT
10Athletic Club6222+18HHTT
11Villarreal822408BTTBB
12Espanyol822408HBBTH
17Levante8143-47HHBBH
18Elche8134-66HTBHB
19Valencia8125-95HBTBB
Tình hình lực lượng
Villarreal
T. Buchanan (Muscle Injury)
N. Pepe (Eye injury)
T. Buchanan (Muscle Injury)
N. Pepe (Eye injury)
Elche
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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