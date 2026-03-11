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Villarreal 0-6 Paris Saint Germain: Paris Saint Germain giành chiến thắng

Văn Thể03/11/2026 22:45

Paris Saint Germain đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Villarreal lúc 03h00 ngày 04/11 trên sân Estadio de la Cerámica.

Villarreal0 - 6Paris Saint GermainKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Villarreal tiếp đón Paris Saint Germain.

  • 9'BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (0-1)

    Phút 9': João Neves (Paris Saint Germain) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (0-2)

    Phút 12': Désiré Doue (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Maghnes Akliouche). Tỷ số: 0 - 2.

  • 12'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 34% - 66% Paris Saint Germain, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 13'BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (0-3)

    Phút 13': Senny Mayulu (Paris Saint Germain) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

  • 17'BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (0-4)

    Phút 17': Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Maghnes Akliouche). Tỷ số: 0 - 4.

  • 24'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 41% - 59% Paris Saint Germain, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 36'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 29% - 71% Paris Saint Germain, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Santi Comesaña (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Villarreal): Sergi Cardona Bermúdez vào sân thay Nicolas Pépé.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 4.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 26% - 74% Paris Saint Germain, dứt điểm 4 - 15 (trúng đích 1 - 8), phạt góc 3 - 5; phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 4 - 1.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Álvaro Santiago Mouriño González (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (0-5)

    Phút 50': Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Vitinha). Tỷ số: 0 - 5.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Paris Saint Germain): Mika Godts vào sân thay Senny Mayulu.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Paris Saint Germain): Ferrán Torres vào sân thay Maghnes Akliouche.

  • 60'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 26% - 74% Paris Saint Germain, dứt điểm 8 - 18 (trúng đích 1 - 10), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 13 - 3, cứu thua 5 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Villarreal): Tani Oluwaseyi vào sân thay Carlos Romero.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Villarreal): Georges Mikautadze vào sân thay Ayoze Pérez.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Villarreal): Alberto Moleiro vào sân thay Santi Comesaña.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Sergi Cardona Bermúdez (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 28% - 72% Paris Saint Germain, dứt điểm 11 - 20 (trúng đích 2 - 11), phạt góc 4 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 14 - 4, cứu thua 6 - 2.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Paris Saint Germain): David Boly vào sân thay Achraf Hakimi.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Paris Saint Germain): Quentin Ndjantou vào sân thay Désiré Doue.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Paris Saint Germain): Lucas Beraldo vào sân thay Vitinha.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Quentin Ndjantou (Paris Saint Germain) nhận thẻ vàng.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Alberto Moleiro (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 78'BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (0-6)

    Phút 78': David Boly (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: João Neves). Tỷ số: 0 - 6.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Villarreal): Pau Navarro vào sân thay Alex Freeman.

  • 86'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 28% - 72% Paris Saint Germain, dứt điểm 11 - 22 (trúng đích 2 - 12), phạt góc 4 - 8; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 17 - 4, cứu thua 6 - 2.

  • KTKết thúc: Villarreal 0-6 Paris Saint Germain

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 6.

Cập nhật lúc 04:53 04/11/2026

Đội hình chính thức
Villarreal
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Iñigo Pérez
Paris Saint Germain
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique
25
P. Gulácsi
3
A. Freeman
15
S. Mouriño
12
Renato Veiga
20
Carlos Romero
14
Santi Comesaña
16
C. Macia
18
P. Gueye
17
T. Buchanan
19
N. Pépé
22
Ayoze Pérez
39
M. Safonov
2
A. Hakimi
6
I. Zabarnyi
51
W. Pacho
21
L. Hernández
87
João Neves
17
Vitinha
8
Fabián Ruiz
11
M. Akliouche
24
Senny Mayulu
14
D. Doué
Dự bị
Villarreal
28 Joselillo Gaitán27 N. El Jmili2 Logan Costa23 Sergi Cardona13 Rubén Gómez9 G. Mikautadze10 Alberto Moleiro6 Pau Navarro21 T. Oluwaseyi
Paris Saint Germain
42 D. Boly30 L. Chevalier12 L. Digne27 Pedro Fernández22 M. Godts47 Quentin Ndjantou Mbitcha9 Ferran Torres33 Zaïre-Emery4 Beraldo
Cập nhật đội hình lúc 02:32 04/11/2026
VillarrealThống kêParis Saint Germain
29%
Kiểm soát bóng
71%
14
Dứt điểm
22
2
Trúng đích
12
4
Phạt góc
8
19
Phạm lỗi
4
1
Việt vị
1
6
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Fabián Ruiz
Fabián Ruiz
Paris Saint Germain
2 bàn
João Neves
João Neves
Paris Saint Germain
1 bàn · 1 kiến tạo
D. Doué
D. Doué
Paris Saint Germain
1 bàn
D. Boly
D. Boly
Paris Saint Germain
1 bàn
Senny Mayulu
Senny Mayulu
Paris Saint Germain
1 bàn
M. Akliouche
M. Akliouche
Paris Saint Germain
2 kiến tạo · điểm 8.14

Paris Saint Germain bước vào chuyến làm khách trên sân của Villarreal với mạch thắng liên tiếp và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 04/11/2026 tại Estadio de la Cerámica. Chủ nhà đang ở nhóm cuối bảng và cần một kết quả tích cực để thay đổi tình thế.

Paris Saint Germain giữ mạch thắng trọn vẹn

Paris Saint Germain đang có phong độ gần như hoàn hảo, thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này giúp đội khách đứng hạng 1 với 9 điểm.

Một mạch thắng dài thường mang lại sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định. Với Paris Saint Germain, thử thách là giữ được sự tập trung khi hành quân đến một sân đấu không dễ chịu và phải đối đầu với đội chủ nhà đang cần điểm.

Villarreal chưa tìm được sự ổn định

Villarreal có 5 trận gần nhất khá thất thường: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội bóng vừa thua ở trận gần nhất, sau khi có hai trận thắng liên tiếp trước đó.

Hiện Villarreal đứng hạng 19 với 3 điểm. Khoảng cách với đội đầu bảng là 6 điểm, nên chủ nhà có lý do để tìm một màn trình diễn thật quyết tâm trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội có hai trạng thái tâm lý khác nhau. Paris Saint Germain thi đấu với niềm tin của đội đang thắng liên tục. Ngược lại, Villarreal chịu áp lực phải cải thiện kết quả sau trận thua gần nhất.

Nếu Villarreal bắt đầu trận đấu với sự hưng phấn và chơi đúng khoảng cách, họ có thể khiến đội khách gặp khó khăn trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu để Paris Saint Germain sớm kiểm soát nhịp độ, chủ nhà sẽ phải đuổi theo trận đấu, một kịch bản vốn không dễ với đội đang thiếu sự ổn định.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Paris Saint Germain đang chiếm ưu thế rõ rệt. Mạch 5 trận thắng liên tiếp cùng vị trí dẫn đầu cho thấy đội khách đang ở trạng thái rất tốt.

Dù vậy, Villarreal có lợi thế sân nhà và động lực cần điểm, nên trận đấu vẫn có những yếu tố để chủ nhà cạnh tranh. Nhìn chung, Paris Saint Germain được đánh giá nhỉnh hơn, còn Villarreal cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để làm chậm mạch thắng của đối thủ.

Villarreal
5 trận gần nhất
BTTBH
3
Trận
1-0-2
T-H-B
8
Ghi (TB 2.7)
8
Thủng lưới
Paris Saint Germain
5 trận gần nhất
TTTTT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
14
Ghi (TB 4.7)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Aston Villa3300+99TTT
3Liverpool3300+59TTT
8Barcelona3201+56BTT
9Como3201+56TBT
18PSV Eindhoven311104TBH
19Villarreal310203BTB
20Inter3102-13TBB
24Lask Linz3102-33TBBTB
25Sabah FA3102-33BTBTB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Villarreal
I. Akhomach (Muscle Injury)
J. Foyth (Muscle Injury)
G. Moreno (Muscle Injury)
I. Akhomach (Muscle Injury)
J. Foyth (Muscle Injury)
G. Moreno (Muscle Injury)
Paris Saint Germain
O. Dembele (Thigh Injury)
K. Kvaratskhelia (Knee Injury)
Marquinhos (Thigh Injury)
N. Mendes (Muscle Injury)
O. Dembele (Thigh Injury)
K. Kvaratskhelia (Knee Injury)
Marquinhos (Thigh Injury)
N. Mendes (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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