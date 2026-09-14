Villarreal 1-2 Real Betis: Real Betis giành chiến thắng Real Betis đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách trước Villarreal trên sân Estadio de la Cerámica lúc 02:00 ngày 15/09/2026.

Villarreal 1 - 2 Real Betis Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Villarreal tiếp đón Real Betis.

13' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 63% - 37% Real Betis, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

20' VAR Phút 20': Bàn thắng không được công nhận — Tajon Buchanan (Villarreal).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Villarreal 57% - 43% Real Betis, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 2.

29' BÀN THẮNG! Villarreal (1-0) Phút 29': Gerard Moreno (Villarreal) lập công (kiến tạo: Renato Veiga). Tỷ số: 1 - 0.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Villarreal 56% - 44% Real Betis, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 3.

39' BÀN THẮNG! Real Betis (1-1) Phút 39': Cucho Hernández (Real Betis) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

43' BÀN THẮNG! Real Betis (1-2) Phút 43': Natan Bernardo de Souza (Real Betis) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 62% - 38% Real Betis, dứt điểm 8 - 15 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 5 - 3; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 3 - 5.

54' Thay người Phút 54' (Villarreal): Nathan-Dylan Saliba vào sân thay Pape Gueye.

55' Thay người Phút 55' (Villarreal): Alberto Moleiro vào sân thay Tajon Buchanan.

57' Thay người Phút 57' (Real Betis): Dani Ceballos vào sân thay Isco.

62' Thay người Phút 62' (Villarreal): Tani Oluwaseyi vào sân thay Gerard Moreno.

63' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 60% - 40% Real Betis, dứt điểm 10 - 17 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 5 - 4; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 4 - 5.

66' Thay người Phút 66' (Real Betis): Antony Matheus dos Santos vào sân thay Abde Ezzalzouli.

67' Thay người Phút 67' (Real Betis): Nelson Deossa vào sân thay Rodrigo Riquelme.

75' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 60% - 40% Real Betis, dứt điểm 11 - 19 (trúng đích 7 - 8), phạt góc 6 - 4; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 6 - 6.

76' Thay người Phút 76' (Villarreal): Alex Freeman vào sân thay Álvaro Santiago Mouriño González.

76' Thay người Phút 76' (Villarreal): Ayoze Pérez vào sân thay Nicolas Pépé.

84' Thay người Phút 84' (Real Betis): Facundo Bernal vào sân thay Pablo Fornals.

84' Thay người Phút 84' (Real Betis): Giovani Lo Celso vào sân thay Cucho Hernández.

84' Thẻ vàng Phút 84': Renato Veiga (Villarreal) nhận thẻ vàng (Dissent).

87' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 61% - 39% Real Betis, dứt điểm 14 - 23 (trúng đích 8 - 9), phạt góc 7 - 4; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 7 - 7.

KT Kết thúc: Villarreal 1-2 Real Betis Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:54 15/09/2026

Đội hình chính thức Villarreal Sơ đồ 4-4-2 · HLV Iñigo Pérez Real Betis Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini 25 P. Gulácsi 15 S. Mouriño 6 Pau Navarro 12 Renato Veiga 20 Carlos Romero 19 N. Pépé 14 Santi Comesaña 18 P. Gueye 17 T. Buchanan 7 Gerard Moreno 9 G. Mikautadze 1 Álvaro Vallés 2 Héctor Bellerín 5 Marc Bartra 4 Natan 11 Fran García 8 Pablo Fornals 21 Marc Roca 17 Rodrigo Riquelme 22 Isco 10 A. Ezzalzouli 9 C. Hernández Dự bị Villarreal 23 Sergi Cardona 11 Ilias Akhomach 2 Logan Costa 5 A. Diatta 3 A. Freeman 13 Rubén Gómez 1 Luíz Júnior 16 C. Macia 10 Alberto Moleiro Real Betis 25 Dani Ceballos 18 N. Deossa 15 Álvaro Fidalgo 23 Junior Firpo 16 V. Gómez 31 Manu González 20 G. Lo Celso 14 Iker Losada 12 Ángel Ortiz Cập nhật đội hình lúc 01:33 15/09/2026

Villarreal Thống kê Real Betis 62% Kiểm soát bóng 38% 14 Dứt điểm 26 8 Trúng đích 12 7 Phạt góc 4 7 Phạm lỗi 8 5 Việt vị 2 10 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật Gerard Moreno Villarreal 1 bàn C. Hernández Real Betis 1 bàn Natan Real Betis 1 bàn Renato Veiga Villarreal 1 kiến tạo · điểm 7.02 P. Gulácsi Villarreal Điểm 8.8 Álvaro Vallés Real Betis Điểm 8.51

Cuộc so tài giữa Villarreal và Real Betis diễn ra lúc 02:00 ngày 15/09/2026 trên sân vận động Estadio de la Cerámica mang ý nghĩa bản lề cho toan tính của cả hai câu lạc bộ. Đội khách Real Betis đang thể hiện sự tự tin lớn khi bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà Villarreal chịu sức ép đáng kể từ tình cảnh hiện tại trên bảng xếp hạng.

Real Betis duy trì phong độ ấn tượng

Đội bóng xứ Andalusia đang trải qua giai đoạn thi đấu tích cực khi chiếm giữ vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 9 điểm tích lũy. Thành tích này phản ánh sự hiệu quả trong lối chơi và khả năng chắt chiu điểm số của thầy trò huấn luyện viên phía Real Betis.

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, Real Betis đã giành tới 3 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại trong 4 lần ra sân gần nhất. Sự ổn định trong khâu vận hành chiến thuật cùng tinh thần thi đấu hưng phấn giúp họ duy trì khoảng cách sít sao với nhóm dẫn đầu, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi cho chuyến hành quân xa nhà.

Villarreal tìm kiếm điểm tựa trên sân nhà

Ở chiều ngược lại, Villarreal đang đối diện với nhiều thử thách khi đứng ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 2 điểm. Khởi đầu khó khăn khiến đội bóng áo vàng chưa thể thiết lập được nhịp độ thi đấu mong muốn, buộc họ phải thận trọng tối đa ở từng vòng đấu.

Phong độ trong 4 trận đấu gần đây của Villarreal chưa thực sự khởi sắc với 2 trận hòa và 2 trận thua. Điểm tựa sân nhà Estadio de la Cerámica sẽ là yếu tố quan trọng để đại diện này củng cố khối đội hình, siết chặt cự ly phòng ngự và nỗ lực ngắt mạch kết quả bất lợi.

Cán cân đối đầu cân bằng

Lịch sử chạm trán gần đây chứng kiến sự giằng co rõ rệt giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Villarreal giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và Real Betis cũng có 2 lần ca khúc khải hoàn.

Sự cân bằng này cho thấy mỗi khi chạm trán, sự hiểu biết về đối phương luôn khiến thế trận trở nên chặt chẽ và khó lường. Yếu tố bản lĩnh ở các thời khắc quan trọng sẽ quyết định đội bóng nào chiếm được ưu thế trên sân.

Cục diện chặt chẽ và toan tính chiến thuật

Xét về phong độ và nhịp thi đấu, Real Betis bước vào trận đấu với tư thế chủ động hơn nhờ chuỗi trận tích cực. Dẫu vậy, Villarreal với lợi thế sân bãi chắc chắn sẽ ưu tiên sự an toàn nơi tuyến dưới nhằm hạn chế tối đa sai số.

Trận đấu hứa hẹn diễn ra với sự toan tính cao độ về mặt chiến thuật. Real Betis nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng để gia tăng áp lực, trong khi Villarreal sẵn sàng chơi phòng ngự phản công nhằm bảo vệ mành lưới và tìm kiếm cơ hội bứt lên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Villarreal · 2 thắng 1 hòa Real Betis · 2 thắng Real Betis 2 - 0 Villarreal RB Villarreal 2 - 2 Real Betis Hòa Real Betis 1 - 2 Villarreal VIL Villarreal 1 - 2 Real Betis RB Real Betis 2 - 3 Villarreal VIL

Villarreal 5 trận gần nhất B B B H H 4 Trận 0-2-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 8 Thủng lưới Real Betis 5 trận gần nhất T T B T T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 5 5 0 0 +17 15 T T T T T 2 Real Madrid 5 4 0 1 +10 12 T B T T T 3 Alaves 5 3 1 1 +6 10 B T T H T … 6 Deportivo La Coruna 5 2 3 0 +3 9 H T T H H 7 Real Betis 4 3 0 1 0 9 T B T T 8 Espanyol 5 2 1 2 +3 7 T H B B T … 17 Malaga 5 0 3 2 -6 3 H H B H B 18 Villarreal 4 0 2 2 -2 2 B B H H 19 Elche 5 0 2 3 -7 2 H B B B H …

Tình hình lực lượng Villarreal ✚ J. Foyth (Achilles Tendon Injury) ✚ J. Foyth (Achilles Tendon Injury) Real Betis ✚ D. Llorente (Broken nose) ✚ J. Morante (Coach's decision) ✚ A. Ruibal (Knee Injury) ✚ D. Llorente (Broken nose) ✚ J. Morante (Coach's decision) ✚ A. Ruibal (Knee Injury)