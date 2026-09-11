Về Báo Hà Tĩnh

Villarreal 2-0 Getafe: Villarreal giành chiến thắng

Văn Thể09/11/2026 00:15

Getafe thi đấu chưa tốt khi xa nhà và phải làm khách tại Estadio de la Cerámica. Trận gặp Villarreal đá lúc 00:30 ngày 09/11/2026, hai đội cùng có 12 điểm.

Villarreal2 - 0GetafeKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Villarreal tiếp đón Getafe.

  • 12'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 68% - 32% Getafe, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 24'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 76% - 24% Getafe, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Mario Martín Rielves (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 72% - 28% Getafe, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Getafe): Ramón Terrats vào sân thay Mario Martín Rielves.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 75% - 25% Getafe, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 60'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 73% - 27% Getafe, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Nemanja Gudelj (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Villarreal): Ayoze Pérez vào sân thay Alberto Moleiro.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Villarreal): Santi Comesaña vào sân thay Carlos Macià.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Villarreal): Alex Freeman vào sân thay Álvaro Santiago Mouriño González.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Santi Comesaña (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 74% - 26% Getafe, dứt điểm 16 - 7 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 8 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 0 - 4.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Renato Veiga (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Villarreal): Nicolas Pépé vào sân thay Tani Oluwaseyi.

  • 80'BÀN THẮNG! Villarreal (1-0)

    Phút 80': Tajon Buchanan (Villarreal) lập công (kiến tạo: Nicolas Pépé). Tỷ số: 1 - 0.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Getafe): Iván Azón vào sân thay Orel Mangala.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Getafe): Francho Serrano Gracia vào sân thay Enes Ünal.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Getafe): Kiko Femenia vào sân thay Andrés García.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Villarreal): Nathan-Dylan Saliba vào sân thay Georges Mikautadze.

  • 84'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 74% - 26% Getafe, dứt điểm 19 - 7 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 8 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 0 - 5.

  • 90+1'BÀN THẮNG! Villarreal (2-0)

    Phút 90+1': Carlos Romero (Villarreal) lập công (kiến tạo: Ayoze Pérez). Tỷ số: 2 - 0.

  • KTKết thúc: Villarreal 2-0 Getafe

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:23 09/11/2026

Đội hình chính thức
Villarreal
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Iñigo Pérez
Getafe
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepe Bordalás
25
P. Gulácsi
15
S. Mouriño
2
Logan Costa
12
Renato Veiga
20
Carlos Romero
17
T. Buchanan
16
C. Macia
18
P. Gueye
10
Alberto Moleiro
21
T. Oluwaseyi
9
G. Mikautadze
13
David Soria
14
Dani Carvajal
15
S. Boselli
2
D. Dakonam
22
J. Mojica
23
O. Mangala
8
N. Gudelj
21
Andrés García
10
M. Satriano
6
Mario Martín
19
E. Ünal
Dự bị
Villarreal
23 Sergi Cardona14 Santi Comesaña27 N. El Jmili3 A. Freeman13 Rubén Gómez1 Luíz Júnior6 Pau Navarro19 N. Pépé22 Ayoze Pérez
Getafe
20 Iván Azón36 K. Danfakha3 Davinchi35 Diego Ferrer16 Francho Serrano17 Kiko Femenía1 J. Letáček28 Alberto Risco4 S. Sazonov
Cập nhật đội hình lúc 00:22 09/11/2026
VillarrealThống kêGetafe
73%
Kiểm soát bóng
27%
22
Dứt điểm
9
7
Trúng đích
1
9
Phạt góc
4
6
Phạm lỗi
13
2
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
Carlos Romero
Carlos Romero
Villarreal
1 bàn
T. Buchanan
T. Buchanan
Villarreal
1 bàn
Ayoze Pérez
Ayoze Pérez
Villarreal
1 kiến tạo · điểm 7
N. Pépé
N. Pépé
Villarreal
1 kiến tạo · điểm 6.76
Logan Costa
Logan Costa
Villarreal
Điểm 8
S. Mouriño
S. Mouriño
Villarreal
Điểm 7.72

Getafe thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trên sân của Villarreal tại Estadio de la Cerámica vì thế là bài kiểm tra không dễ cho đội bóng này. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 09/11/2026, giữa hai đội đang có cùng 12 điểm nhưng ở hai vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng.

Getafe đi xa trong thế chưa vững

Chuỗi kết quả gần đây cho thấy Getafe chưa tạo được sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của họ là một thất bại, sau hai chiến thắng liên tiếp trước đó, rồi đến hai trận thua ở các vòng cũ hơn.

Nhịp thắng thua đan xen ấy khiến Getafe khó giữ được mạch kết quả tích cực. Khi phải di chuyển đến sân của đối thủ, đây là điểm đội cần khắc phục để tránh để sự thiếu ổn định tiếp tục kéo dài.

Villarreal cũng chưa hoàn toàn thuận lợi

Chủ nhà không bước vào trận đấu với phong độ hoàn hảo. Villarreal cũng thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là họ vừa thua hai trận liên tiếp gần đây, sau chuỗi hai chiến thắng liền mạch trước đó.

Điều này khiến trận đấu mang màu sắc cân bằng hơn so với việc chỉ nhìn vào yếu tố sân nhà. Villarreal cần phản ứng sau hai thất bại gần nhất, trong khi Getafe cũng muốn đáp lại trận thua vừa qua.

Bảng xếp hạng: cùng điểm, khác thứ hạng

Villarreal đứng hạng 11 với 12 điểm, còn Getafe xếp hạng 15 cũng với 12 điểm. Hai đội bằng điểm nhau nhưng khoảng cách thứ hạng là 4 bậc, nên cả hai đều có lý do để tìm kiếm một kết quả tốt trong trận này.

Với chủ nhà, một chiến thắng sẽ giúp chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Với đội khách, được điểm ở Estadio de la Cerámica sẽ là tín hiệu tích cực sau trận thua gần nhất.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Villarreal

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Villarreal thắng 2 trận, hòa 2 trận và Getafe thắng 1 trận. Thành tích này nghiêng nhẹ về đội chủ nhà, nhưng hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu thường khá cân bằng và khó phân định.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều có phong độ thắng 2 thua 3, nên yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở khả năng giữ sự ổn định trong từng giai đoạn của trận. Villarreal có lợi thế sân nhà, hạng cao hơn và thế đối đầu nhỉnh hơn. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp gần đây khiến họ không thể chủ quan.

Về phía Getafe, nhiệm vụ trước hết là chứng tỏ họ có thể thi đấu tốt hơn khi xa nhà. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà trong trận đấu mà cả hai đều cần điểm số.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ giống nhau và điểm số bằng nhau. Chủ nhà có lợi thế nhỉnh hơn, nhưng đội khách vẫn còn nhiều cơ hội để gây khó khăn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Villarreal · 2 thắng2 hòaGetafe · 1 thắng
14/02/2026
Getafe
2 - 1
Villarreal
GET
06/12/2025
Villarreal
2 - 0
Getafe
VIL
30/03/2025
Getafe
1 - 2
Villarreal
VIL
20/10/2024
Villarreal
1 - 1
Getafe
Hòa
17/02/2024
Villarreal
1 - 1
Getafe
Hòa
Villarreal
5 trận gần nhất
BBTTB
11
Trận
3-3-5
T-H-B
15
Ghi (TB 1.4)
15
Thủng lưới
Getafe
5 trận gần nhất
BTTBB
11
Trận
3-3-5
T-H-B
8
Ghi (TB 0.7)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona111001+3430TBTTT
2Real Madrid121002+2130TTTTT
3Atletico Madrid11911+1428TTTTT
10Alaves12345-213HBHBB
11Villarreal11335012BTHBT
12Celta Vigo11263012BHTHT
14Rayo Vallecano10334-512TBHHT
15Getafe11335-812TBHBT
16Osasuna12336-1112HBBTB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Villarreal 2-0 Getafe: Villarreal giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO