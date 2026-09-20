Villarreal 3-1 Levante: Villarreal giành chiến thắng Villarreal sở hữu lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích đối đầu vượt trội trước Levante, mở ra cơ hội bứt phá khi cả hai đội đang có cùng 5 điểm trên bảng xếp hạng.

Villarreal 3 - 1 Levante Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Villarreal tiếp đón Levante.

13' Thẻ vàng Phút 13': Aïssa Mandi (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 63% - 37% Levante, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 1.

25' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 63% - 37% Levante, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.

37' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 67% - 33% Levante, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 2.

41' BÀN THẮNG! Villarreal (1-0) Phút 41': Ayoze Pérez (Villarreal) lập công (kiến tạo: Alberto Moleiro). Tỷ số: 1 - 0.

42' BÀN THẮNG! Levante (1-1) Phút 42': Iván Romero (Levante) lập công (kiến tạo: Jeremy Toljan). Tỷ số: 1 - 1.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Luís Manuel Ferreira de Castro (Levante) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 67% - 33% Levante, dứt điểm 14 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 2.

54' BÀN THẮNG! Villarreal (2-1) Phút 54': Alberto Moleiro (Villarreal) lập công (kiến tạo: Ilias Akhomach Chakkour). Tỷ số: 2 - 1.

62' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 65% - 35% Levante, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Levante): Yanis Musuayi vào sân thay Iván Romero.

63' Thay người Phút 63' (Levante): Víctor García vào sân thay Thiago Cruz Fernandez.

63' Thay người Phút 63' (Levante): Ifeanyi Ndukwe vào sân thay Aïssa Mandi.

67' Thay người Phút 67' (Villarreal): Gerard Moreno vào sân thay Ilias Akhomach Chakkour.

67' Thay người Phút 67' (Villarreal): Georges Mikautadze vào sân thay Ayoze Pérez.

72' Thay người Phút 72' (Levante): Daniel Requena Sánchez vào sân thay Enzo Bardeli.

74' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 66% - 34% Levante, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 2.

79' Thẻ vàng Phút 79': Tajon Buchanan (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thay người Phút 79' (Villarreal): Nicolas Pépé vào sân thay Tajon Buchanan.

79' Thay người Phút 79' (Villarreal): Álvaro Santiago Mouriño González vào sân thay Pau Navarro.

84' Thay người Phút 84' (Levante): Petar Ratkov vào sân thay Oriol Rey.

86' BÀN THẮNG! Villarreal (3-1) Phút 86': Georges Mikautadze (Villarreal) lập công (kiến tạo: Alberto Moleiro). Tỷ số: 3 - 1.

86' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 65% - 35% Levante, dứt điểm 19 - 5 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 0 - 2.

87' Thay người Phút 87' (Villarreal): Carlos Macià vào sân thay Pape Gueye.

KT Kết thúc: Villarreal 3-1 Levante Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 01:24 21/09/2026

Đội hình chính thức Villarreal Sơ đồ 4-4-2 · HLV Iñigo Pérez Levante Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luís Castro 25 P. Gulácsi 3 A. Freeman 6 Pau Navarro 12 Renato Veiga 23 Sergi Cardona 17 T. Buchanan 24 N. Saliba 18 P. Gueye 10 Alberto Moleiro 22 Ayoze Pérez 11 Ilias Akhomach 13 M. Ryan 22 J. Toljan 4 Dela 2 A. Mandi 23 Manu Sánchez 8 Jon Ander Olasagasti 20 Oriol Rey 18 E. Bardeli 7 Brugui 9 Iván Romero 24 T. Fernández Dự bị Villarreal 13 Rubén Gómez 2 Logan Costa 16 C. Macia 9 G. Mikautadze 7 Gerard Moreno 15 S. Mouriño 21 T. Oluwaseyi 19 N. Pépé 1 Luíz Júnior Levante 17 Víctor García 14 Jorge Cabello 27 Paco Cortés 1 Pablo Cuñat 11 Yanis Musuayi 3 IfeanyiIfeanyi Ndukwe 29 Nacho Pérez 10 P. Ratkov 6 Reque Cập nhật đội hình lúc 23:04 20/09/2026

Villarreal Thống kê Levante 62% Kiểm soát bóng 38% 21 Dứt điểm 6 7 Trúng đích 1 7 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Alberto Moleiro Villarreal 1 bàn · 2 kiến tạo Iván Romero Levante 1 bàn G. Mikautadze Villarreal 1 bàn Ayoze Pérez Villarreal 1 bàn Ilias Akhomach Villarreal 1 kiến tạo · điểm 7.7 J. Toljan Levante 1 kiến tạo · điểm 6.82

Villarreal chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Levante lúc 23:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Estadio de la Cerámica với điểm tựa lớn nhất đến từ tiếng nói lịch sử. Cả hai câu lạc bộ đang bám đuổi sít sao ở nhóm dưới bảng xếp hạng, song quá khứ chạm trán lại nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, mang đến sự tự tin đáng kể trước giờ bóng lăn.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu áp đảo

Yếu tố then chốt định hình cục diện cuộc so tài này chính là cán cân đối đầu trực tiếp giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Villarreal thể hiện sự vượt trội rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng, không hòa trận nào và Levante không có được bất kỳ chiến thắng nào.

Sự áp đảo kéo dài qua các lần đụng độ giúp Villarreal nắm giữ ưu thế tâm lý rất lớn. Khi bước vào trận đấu trên sân nhà, ký ức từ những màn so tài áp đảo trước đây luôn là bệ phóng tinh thần quan trọng cho các cầu thủ áo vàng.

Cục diện cân bằng trên bảng xếp hạng

Trái ngược với sự chênh lệch trong lịch sử đối đầu, vị thế hiện tại lại phản ánh sự tương đồng giữa đôi bên. Villarreal hiện đứng ở vị trí thứ 15 với 5 điểm tích lũy được. Ngay sát phía sau, Levante bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 16 và cũng đang sở hữu 5 điểm.

Điểm số ngang bằng khiến màn chạm trán tại Estadio de la Cerámica mang tính chất phân định thứ bậc trực tiếp. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp một trong hai bên tạo ra bước tiến quan trọng để tách khỏi nhóm bám đuổi.

Phong độ thực tế của hai câu lạc bộ

Xét về màn trình diễn thời gian qua, cả hai đội đều trải qua những giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Villarreal chỉ giành được 1 chiến thắng, có 1 trận hòa và phải nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, kết quả hòa ở trận đấu gần nhất đã giúp đội bóng chặn đứng chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Ở chiều ngược lại, phong độ của Levante cũng không thực sự vượt trội. Trải qua 5 lần ra sân gần nhất, đội khách giành được 1 trận thắng, hòa 2 trận và nhận 2 thất bại. Trận đấu gần đây nhất của Levante cũng kết thúc với tỷ số hòa, nối dài chuỗi trận phập phù khiến họ chưa thể tạo ra sự bứt phá trên bảng xếp hạng.

Nhận định xu hướng trận đấu

Dù cả Villarreal lẫn Levante đều chưa đạt phong độ tốt nhất trong thời gian qua, yếu tố sân bãi cùng lịch sử đụng độ đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Với việc được thi đấu tại Estadio de la Cerámica và nắm giữ thành tích đối đầu áp đảo hoàn toàn, Villarreal có đủ cơ sở để hướng tới một thế trận chủ động nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số trước đối thủ quen mặt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Villarreal · 4 thắng 0 hòa Levante · 0 thắng Villarreal 1 - 0 Levante VIL Villarreal 5 - 1 Levante VIL Levante 0 - 1 Villarreal VIL Villarreal - Levante Hòa Villarreal 3 - 1 Levante VIL

Villarreal 5 trận gần nhất T B B B B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 11 Thủng lưới Levante 5 trận gần nhất B H T H 5 Trận 1-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 7 7 0 0 +24 21 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 6 5 0 1 +2 15 T T T B T … 14 Racing Santander 7 2 1 4 -10 7 B B T B T 15 Villarreal 6 1 2 3 -1 5 T B B B H 16 Levante 5 1 2 2 -2 5 B H T H B 17 Getafe 6 1 2 3 -4 5 B H H B T …

Tình hình lực lượng Villarreal ✚ S. Comesana (Injury) ✚ J. Foyth (Achilles Tendon Injury) ✚ S. Comesana (Injury) ✚ J. Foyth (Achilles Tendon Injury) Levante ✚ K. Etta Eyong (Injury) ✚ A. Primo (Shoulder Injury) ✚ H. Sotelo (Knee Injury) ✚ K. Etta Eyong (Injury) ✚ A. Primo (Shoulder Injury) ✚ H. Sotelo (Knee Injury)