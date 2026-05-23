Villarreal đấu Atletico Madrid: Đại chiến Top 3 và màn chia tay Antoine Griezmann Vòng cuối La Liga chứng kiến màn so tài trực tiếp vì vị trí thứ ba giữa Villarreal và Atletico Madrid, cùng khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc của Antoine Griezmann.

Vòng đấu cuối cùng của La Liga 2025/26 chứng kiến màn thư hùng trực diện giữa Villarreal và Atletico Madrid tại Estadio de la Ceramica. Không chỉ là cuộc chiến phân định vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, trận đấu còn mang ý nghĩa lịch sử khi là lời chào tạm biệt của huyền thoại Antoine Griezmann với màu áo sọc đỏ trắng trước khi anh chuyển tới thi đấu tại Mỹ.

Villarreal sẽ tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà.

Quyền tự quyết trong cuộc đua giành vị trí thứ ba

Atletico Madrid đang nắm giữ lợi thế cực lớn trong cuộc đua này. Dù hai đội đang có cùng điểm số, nhưng chiến thắng 2-0 ở lượt đi giúp thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone chỉ cần một kết quả hòa để bảo vệ vị trí thứ ba nhờ chỉ số đối đầu trực tiếp. Đây là quy định then chốt tại La Liga khi các đội bằng điểm nhau, biến nhiệm vụ của Villarreal trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi họ bắt buộc phải thắng.

Phong độ gần đây của hai đội đang có sự tương phản rõ rệt. Trong khi "Tàu ngầm vàng" đang có dấu hiệu hụt hơi với chỉ vỏn vẹn 1 điểm sau 3 vòng đấu gần nhất, thì Atletico Madrid lại duy trì được sự ổn định cần thiết với hai chiến thắng liên tiếp trước Osasuna và Girona. Sự bất ổn ở hàng thủ đang là bài toán nan giải đối với Marcelino trước một đối thủ già rơ như Atletico.

Vũ điệu cuối cùng của Antoine Griezmann

Tâm điểm của mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào Antoine Griezmann. Tiền đạo người Pháp sẽ chơi trận đấu cuối cùng cho đội chủ sân Metropolitano trước khi gia nhập Orlando. Với nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng dứt điểm tinh tế, Griezmann chắc chắn muốn để lại một dấu ấn đậm nét để tri ân người hâm mộ sau nhiều năm cống hiến cho "Los Rojiblancos".

Antoine Griezmann sẽ chơi trận cuối cùng cho Atletico Madrid.

Phân tích chiến thuật: Sự thực dụng đối đầu khao khát tấn công

Villarreal dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 4-4-2 truyền thống, ưu tiên khả năng kiểm soát bóng ở khu vực trung lộ thông qua lão tướng Dani Parejo và tổ chức tấn công biên dựa trên tốc độ của Nicolas Pepe. Tuy nhiên, hàng thủ của họ sẽ phải cực kỳ cảnh giác trước những tình huống chuyển trạng thái nhanh của Atletico.

Về phía đội khách, Diego Simeone nhiều khả năng sẽ chỉ đạo các học trò chơi thực dụng đúng sở trường. Với mục tiêu chỉ cần 1 điểm, Atletico sẽ ưu tiên khối đội hình thấp, áp sát tầm trung và tận dụng sự lắt léo của Lookman cùng Griezmann để phản công. Khu vực trung lộ sẽ là điểm nóng quyết định cục diện khi Koke và Dani Parejo đối đầu trực tiếp để tranh giành quyền kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Tình hình lực lượng và thống kê đối đầu

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cực kỳ cân bằng với 17 chiến thắng cho Atletico và 16 chiến thắng cho Villarreal sau 49 lần chạm trán. Về nhân sự, chủ nhà thiếu vắng Juan Foyth và Pau Cabanes nhưng đón chào sự trở lại của Renato Veiga. Trong khi đó, Atletico Madrid chịu tổn thất không nhỏ khi trung vệ Robin Le Normand vắng mặt vì án treo giò, cùng danh sách chấn thương kéo dài với Nahuel Molina và Johnny Cardoso.

Đội hình dự kiến:

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Veiga, Marin, Pedraza; Pepe, Parejo, Gueye, Moleiro; G. Moreno, Mikautadze.

Atletico Madrid (4-3-3): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Baena, Koke, Almada; Lookman, Griezmann, Simeone.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/5/2026. Với bản lĩnh của một đội bóng lớn và lợi thế về mặt tâm lý, Atletico Madrid được dự đoán sẽ đứng vững tại Estadio de la Ceramica để bảo toàn vị trí trong Top 3 La Liga mùa này.