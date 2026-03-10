VinaPhone nhận giải mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á: Khẳng định vị thế hạ tầng số Việt Nam Tại MWC 2026, Ookla đã vinh danh VinaPhone là nhà mạng 5G xuất sắc nhất khu vực với điểm số ấn tượng 83,6, vượt qua các đối thủ từ Singapore, Malaysia và Thái Lan.

VinaPhone vừa chính thức được Ookla – đơn vị hàng đầu thế giới về đo kiểm tốc độ Internet – trao tặng chứng nhận “Best 5G Network Award in Vietnam and SEA” (Mạng 5G tốt nhất Việt Nam và Đông Nam Á). Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Di động Toàn cầu (MWC 2026) tại Barcelona, Tây Ban Nha vào ngày 3/3.

Giải thưởng này dựa trên dữ liệu phân tích khách quan từ hàng tỷ lượt đo kiểm thông qua công cụ Speedtest trong nửa cuối năm 2025. Kết quả cho thấy mạng 5G của VinaPhone đạt điểm số 83,6, xác lập vị trí dẫn đầu khu vực, vượt trên các nhà mạng lớn như Singtel của Singapore (83 điểm), Unifi của Malaysia và AIS của Thái Lan.

VinaPhone nhận giải mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á từ Ookla (Nguồn: Internet)

Tiêu chí đánh giá khắt khe từ Ookla

Để đưa ra kết quả này, Ookla áp dụng chỉ số Speedtest Connectivity Score – một hệ thống đánh giá đa chiều nhằm phản ánh chính xác trải nghiệm người dùng thực tế. Phương pháp này không chỉ tập trung vào tốc độ tải xuống mà còn cân nhắc các yếu tố về độ ổn định và hiệu năng ứng dụng.

Hệ thống điểm số được phân bổ theo ba nhóm tiêu chí chính:

Speed Score (50% tổng điểm): Đánh giá tốc độ tải lên, tải xuống và độ phản hồi (latency) tổng thể.

Đánh giá tốc độ tải lên, tải xuống và độ phản hồi (latency) tổng thể. Web Browsing (25% tổng điểm): Đo lường hiệu năng truy cập và tốc độ tải các trang web phổ biến.

Đo lường hiệu năng truy cập và tốc độ tải các trang web phổ biến. Video Streaming (25% tổng điểm): Kiểm tra chất lượng hiển thị và độ mượt mà khi xem video trực tuyến.

Ông Stephen Bye, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ookla, khẳng định rằng phương pháp đo kiểm độc lập và minh bạch của đơn vị là minh chứng khách quan nhất cho hiệu suất vượt trội của VinaPhone trên thị trường quốc tế. Đáng chú ý, vào tháng 8/2025, nhà mạng này cũng từng giữ vị trí thứ hai thế giới về tốc độ 5G trong bảng xếp hạng toàn cầu của Ookla.

So sánh chỉ số hiệu năng 5G tại khu vực Đông Nam Á

Dưới đây là bảng so sánh điểm số kết nối (Connectivity Score) của VinaPhone với các nhà mạng hàng đầu trong khu vực dựa trên dữ liệu của Ookla trong nửa cuối năm 2025:

Nhà mạng Quốc gia Điểm số Connectivity Score VinaPhone Việt Nam 83,6 Singtel Singapore 83,0 AIS Thái Lan Dưới 83,0 Unifi Malaysia Dưới 83,0

Chiến lược phát triển hạ tầng số của VNPT

VinaPhone là nhà mạng thứ hai tại Việt Nam chính thức thương mại hóa mạng 5G vào cuối năm 2024. Để đạt được kết quả hiện tại, tập đoàn VNPT – công ty mẹ của VinaPhone – đã triển khai quy hoạch mạng vô tuyến dựa trên các mô hình dự báo lưu lượng hiện đại và phân tích mật độ người dùng chuyên sâu.

Quá trình tối ưu hóa trạm phát sóng được thực hiện đa lớp, bao gồm việc thử nghiệm các kịch bản sử dụng thực tế có tải trọng cao như livestream 4K/8K, chơi game trực tuyến tốc độ cao và truyền tải dữ liệu mật độ lớn. Việc quy hoạch này không chỉ nhằm mở rộng vùng phủ sóng mà còn đảm bảo khả năng mở rộng dung lượng lâu dài cho các đô thị thông minh.

Trong tương lai, VinaPhone cam kết biến hạ tầng 5G thành nền tảng thiết yếu cho các hoạt động sản xuất thông minh, y tế từ xa và phát triển hệ sinh thái đô thị thông minh toàn diện tại Việt Nam. Việc dẫn đầu Đông Nam Á về chất lượng mạng 5G không chỉ là thành tựu riêng của doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao thứ hạng hạ tầng viễn thông của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.