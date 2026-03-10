VinFast bàn giao 9.903 xe điện tháng 2/2026: VF 3 giữ vững vị thế dẫn đầu Mặc dù doanh số giảm so với tháng trước do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, VinFast vẫn ghi nhận kết quả ấn tượng với gần 10.000 xe điện tới tay khách hàng, nổi bật là sức hút của VF 3 và tân binh VF MPV 7.

VinFast vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh tháng 2/2026 với tổng cộng 9.903 xe ô tô điện được bàn giao cho khách hàng. Con số này ghi nhận mức giảm so với doanh số 16.172 chiếc của tháng 1/2026, nguyên nhân chủ yếu được xác định do thời điểm này trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, gây ảnh hưởng đến sức mua chung của toàn thị trường.

VF 3 tiếp tục là mẫu xe điện quốc dân

Trong danh mục sản phẩm của hãng xe Việt, VF 3 tiếp tục khẳng định vị thế chủ lực khi đạt doanh số 2.274 xe trong tháng qua. Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và mức giá tiếp cận, mẫu xe này vẫn là lựa chọn ưu tiên của đông đảo người tiêu dùng trong phân khúc xe điện đô thị.

VF 3 tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế mẫu xe quốc dân của người Việt.

Xếp ngay sau VF 3 là dòng xe Limo Green với doanh số đạt 1.808 chiếc. Bên cạnh đó, các dòng SUV phân khúc B và C cũng duy trì được phong độ ổn định. Cụ thể, VF 5 đạt 1.601 xe, trong khi bộ đôi VF 6 và VF 7 ghi nhận doanh số lần lượt là 1.042 xe và 807 xe.

Điểm sáng từ tân binh VF MPV 7

Đáng chú ý nhất trong báo cáo tháng 2 là sự xuất hiện của VF MPV 7 với 1.165 xe đầu tiên được bàn giao. Đây là kết quả khả quan đối với một mẫu xe điện 7 chỗ đa dụng vừa ra mắt, cho thấy nhu cầu lớn của thị trường đối với dòng xe gia đình cỡ lớn chạy điện. Dự kiến, khi sản lượng dòng xe này đi vào ổn định, doanh số có thể sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Bảng doanh số chi tiết các mẫu xe VinFast tháng 2/2026

Mẫu xe Phân khúc Doanh số (chiếc) VF 3 Mini SUV 2.274 Limo Green Dịch vụ/Chuyên dụng 1.808 VF 5 A-SUV 1.601 VF MPV 7 MPV 7 chỗ 1.165 VF 6 B-SUV 1.042 VF 7 C-SUV 807

Tín hiệu tích cực từ thị trường ô tô Việt Nam

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast Toàn cầu nhận định: "Việc đạt doanh số gần 10.000 xe trong tháng có kỳ nghỉ kéo dài nhất năm là minh chứng rõ nét cho năng lực sản xuất và sự tin yêu của khách hàng. Đây là màn chạy đà để VinFast bứt tốc trong các tháng tiếp theo khi xe điện đang trở thành lựa chọn tất yếu của người tiêu dùng".

Nhìn rộng ra thị trường, xu hướng sụt giảm doanh số trong tháng Tết là tình trạng chung của các hãng xe. Cùng thời điểm, Hyundai công bố bán ra 3.080 xe tại Việt Nam, giảm đáng kể so với mức 5.872 chiếc trong tháng 1/2026. So với mặt bằng chung, mức sụt giảm của VinFast vẫn được đánh giá là thấp hơn nhờ hệ sinh thái sản phẩm ngày càng hoàn thiện và sự chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng xanh.