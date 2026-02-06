VinFast bắt tay Bank of Baroda triển khai gói tín dụng 22 triệu USD tại Ấn Độ VinFast ký kết biên bản ghi nhớ với ngân hàng quốc doanh Bank of Baroda nhằm cung cấp gói tài chính 2 tỷ rupee cho hệ thống đại lý, thúc đẩy lộ trình phổ cập xe điện tại Ấn Độ.

VinFast vừa chính thức công bố ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Bank of Baroda, một trong những ngân hàng quốc doanh hàng đầu tại Ấn Độ. Thỏa thuận này nhằm thiết lập giải pháp cho vay trên hóa đơn, cung cấp nguồn lực tài chính trực tiếp cho hệ thống đại lý độc quyền của hãng xe điện Việt Nam tại thị trường này.

Gói tín dụng 2 tỷ rupee hỗ trợ mạng lưới đại lý

Theo nội dung hợp tác, Bank of Baroda sẽ dành một hạn mức tín dụng trị giá khoảng 2 tỷ rupee (tương đương 22 triệu USD) để hỗ trợ các đại lý VinFast với các điều khoản linh hoạt. Giải pháp này cho phép các đối tác của VinFast tối ưu hóa việc quản lý tồn kho và tận dụng mạng lưới chi nhánh rộng khắp của Bank of Baroda để tiếp cận khách hàng tại cả khu vực đô thị lẫn các thị trường mới nổi.

Ông Phạm Sanh Châu (phải), Tổng Giám đốc VinFast châu Á, và ông D. Ananda Kumar, Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính chuỗi cung ứng của Bank of Baroda, tại lễ ký kết.

Sự kiện ký kết diễn ra tại Trung tâm Doanh nghiệp Baroda ở Mumbai với sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao. Đại diện phía VinFast có ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast châu Á. Phía Bank of Baroda có ông Madhur Kumar, Tổng Giám đốc Khối Ngân hàng MSME và ông D. Ananda Kumar, Tổng Giám đốc Tài chính chuỗi cung ứng.

Thúc đẩy hệ sinh thái giao thông xanh

Ông Phạm Sanh Châu khẳng định việc hợp tác với Bank of Baroda là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho đại lý và khách hàng. Ông nhấn mạnh rằng công cuộc chuyển đổi sang giao thông xanh chỉ thành công khi các bên liên quan được trang bị đầy đủ công cụ tài chính và sự hỗ trợ cần thiết.

Về phía ngân hàng, ông Madhur Kumar cho biết các giải pháp tín dụng được thiết kế riêng biệt để phù hợp với danh mục xe điện cao cấp của VinFast. Điều này không chỉ thể hiện cam kết của Bank of Baroda đối với sự phát triển bền vững mà còn giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường hơn.

Sau một năm hiện diện tại Ấn Độ, VinFast đang từng bước củng cố vị thế thông qua chiến lược phát triển dài hạn. Hãng tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, bao gồm hoạt động sản xuất, thiết lập mạng lưới bán lẻ, hạ tầng trạm sạc và các dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp tại một trong những thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới.