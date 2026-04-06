VinFast 'bắt tay' NVIDIA phát triển taxi tự lái cấp độ 4 cho thị trường Đông Nam Á VinFast hợp tác cùng NVIDIA và Autobrains xây dựng nền tảng robotaxi Level 4 dựa trên kiến trúc NVIDIA DRIVE Hyperion 10, tối ưu hóa cho điều kiện giao thông phức tạp.

Trong khuôn khổ sự kiện NVIDIA GTC Taipei tại triển lãm công nghệ COMPUTEX 2026 diễn ra ngày 01/06, VinFast, NVIDIA và Autobrains đã chính thức công bố hợp tác chiến lược. Mục tiêu của liên minh này là phát triển chương trình robotaxi (taxi tự lái) cấp độ 4 thế hệ mới, được thiết kế riêng cho thị trường Đông Nam Á trên nền tảng NVIDIA DRIVE Hyperion.

Đại diện VinFast, NVIDIA và Autobrains tại lễ công bố hợp tác phát triển xe tự lái cấp độ 4.

Giải pháp tự hành cho môi trường đô thị đặc thù

Theo thỏa thuận, VinFast sẽ phát triển nền tảng robotaxi cấp độ 4 dựa trên kiến trúc tính toán NVIDIA DRIVE Hyperion 10, tích hợp phần mềm Agentic AI từ Autobrains. Đây là bước đi chiến lược nhằm giải quyết những thách thức tại Đông Nam Á – khu vực có mật độ giao thông dày đặc, hành vi người tham gia giao thông đa dạng và môi trường đô thị cực kỳ phức tạp.

Định hướng hợp tác ba bên xuất hiện trong bối cảnh các giải pháp tự lái hiện nay vẫn gặp trở ngại về chi phí tính toán cao và độ ổn định ngoài môi trường kiểm soát. Để vượt qua rào cản này, các đối tác đã phát triển kiến trúc mở dạng mô-đun, kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Công nghệ Agentic AI: Tư duy như con người

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở phần mềm Agentic AI của Autobrains. Thay vì sử dụng mô hình đầu-cuối (end-to-end) truyền thống, hệ thống này vận hành thông qua nhiều tác nhân AI chuyên biệt. Các tác nhân này chỉ được kích hoạt khi cần thiết cho từng tác vụ lái xe cụ thể, giúp nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế và giảm tải tài nguyên tính toán.

Thành phần Vai trò trong hệ thống Robotaxi NVIDIA DRIVE Hyperion 10 Nền tảng phần cứng và phần mềm tính toán hiệu năng cao Autobrains Agentic AI Phần mềm điều khiển sử dụng các tác nhân AI chuyên biệt VinFast Tích hợp phương tiện và tối ưu hóa giải pháp cho thị trường thực tế

Cách tiếp cận này không chỉ giúp xe vận hành an toàn hơn trong điều kiện giao thông năng động mà còn tạo ra cấu trúc chi phí tối ưu. Việc sử dụng NVIDIA DRIVE Hyperion 10 giúp VinFast giảm đáng kể thời gian tích hợp hệ thống, vốn thường kéo dài nhiều năm trong các chương trình phát triển xe tự hành truyền thống.

Tầm nhìn phổ cập công nghệ tự lái cấp độ cao

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dương, Phó tổng giám đốc Khối phát triển tính năng tự lái VinFast kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu ADAS/AD, khẳng định công nghệ di chuyển tiên tiến không nên là đặc quyền của số ít. Ông nhấn mạnh việc hợp tác với các đối tác hàng đầu như NVIDIA và Autobrains là lộ trình thực tiễn để xây dựng các giải pháp tự lái cấp độ 4 có khả năng nhân rộng và dễ tiếp cận.

Ông Rishi Dhall, Phó Chủ tịch NVIDIA phụ trách mảng ô tô, nhận định: "Phương tiện định nghĩa bằng phần mềm (SDV) đang thúc đẩy cuộc cách mạng của ngành công nghiệp ô tô. Chương trình của VinFast sẽ đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa các phương tiện tự lái an toàn, tin cậy, phù hợp với thực trạng giao thông tại nhiều khu vực trên thế giới".

Việc đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái công nghệ thông qua các liên minh quốc tế cho thấy nỗ lực của VinFast trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng và khẳng định vị thế trong phân khúc xe điện thông minh toàn cầu.