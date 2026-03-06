Về Báo Hà Tĩnh

VinFast cung cấp 20.000 ô tô điện cho hai đối tác lớn tại Indonesia đến năm 2028

Ngọc Hùng06/03/2026 12:12

VinFast ký hợp đồng cung cấp 20.000 xe điện cho hai đối tác Indonesia đến năm 2028. Các mẫu xe Nerio Green và Limo Green sẽ được sử dụng cho dịch vụ vận tải xanh.

VinFast vừa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với hai doanh nghiệp vận tải lớn tại Indonesia là PT. Satu Kosong Tujuh và PT. Sembilan Benua Abadi. Theo thỏa thuận, hãng xe Việt Nam dự kiến cung cấp tổng cộng 20.000 ô tô điện cho các đối tác này trong giai đoạn từ nay đến năm 2028 nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải xanh.

Chi tiết thỏa thuận cung ứng 20.000 xe điện

Cụ thể, PT. Sembilan Benua Abadi dự kiến tiếp nhận 10.000 xe điện VinFast từ nay đến hết năm 2027. Trong khi đó, PT. Satu Kosong Tujuh cũng sẽ mua 10.000 xe với lộ trình bàn giao kéo dài đến hết năm 2028. Các mẫu xe chủ lực trong hợp đồng lần này bao gồm Nerio Green (phân khúc C-SUV) và Limo Green (MPV 7 chỗ).

Đây là các dòng xe thuộc thương hiệu Green được VinFast phát triển tối ưu cho nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải. Nerio Green được tinh chỉnh dựa trên nền tảng của mẫu VF e34, trong khi Limo Green là dòng xe mới nhất được thiết kế để đáp ứng cường độ vận chuyển hành khách cao tại thị trường Indonesia.

VinFast cung cấp 20.000 ô tô điện tại thị trường Indonesia

Thông số kỹ thuật ấn tượng của Limo Green

Limo Green sở hữu không gian nội thất rộng rãi với cấu hình 3 hàng ghế, tối ưu hóa cho các đơn vị vận hành taxi và dịch vụ trung chuyển. Xe sử dụng hệ thống pin LFP bền bỉ, cho phép di chuyển quãng đường lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy, giúp giảm thiểu thời gian dừng chờ và tối ưu chu kỳ vận hành.

Thông số kỹ thuậtChi tiết
Kích thước (Dài x Rộng x Cao)4.740 x 1.872 x 1.728 mm
Chiều dài cơ sở2.840 mm
Cấu hình ghế ngồi7 chỗ
Loại pinLFP
Quãng đường di chuyển450 km

Cam kết đầu tư dài hạn tại Indonesia

Việc hợp tác với các doanh nghiệp am hiểu thị trường bản địa như PT. Satu Kosong Tujuh và PT. Sembilan Benua Abadi giúp VinFast nhanh chóng gia tăng độ phủ. Ông Kariyanto Hardjosoemarto, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, nhấn mạnh sự đồng hành này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và đưa các giải pháp di chuyển hiện đại đến gần hơn với người tiêu dùng địa phương.

Sau hai năm gia nhập thị trường, VinFast đã xây dựng hệ sinh thái toàn diện tại Indonesia, bao gồm việc vận hành nhà máy tại Subang và mở rộng mạng lưới đại lý. Hãng hiện phân phối dải sản phẩm đa dạng từ VF 3, VF 5, VF e34 đến các dòng cao cấp hơn như VF 6, VF 7 và các mẫu xe chuyên dụng như Limo Green, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận xe điện ở nhiều mức giá khác nhau.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Khoa học - Công nghệ
              VinFast cung cấp 20.000 ô tô điện cho hai đối tác lớn tại Indonesia đến năm 2028
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO