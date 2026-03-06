VinFast cung cấp 20.000 ô tô điện cho hai đối tác lớn tại Indonesia đến năm 2028 VinFast ký hợp đồng cung cấp 20.000 xe điện cho hai đối tác Indonesia đến năm 2028. Các mẫu xe Nerio Green và Limo Green sẽ được sử dụng cho dịch vụ vận tải xanh.

VinFast vừa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với hai doanh nghiệp vận tải lớn tại Indonesia là PT. Satu Kosong Tujuh và PT. Sembilan Benua Abadi. Theo thỏa thuận, hãng xe Việt Nam dự kiến cung cấp tổng cộng 20.000 ô tô điện cho các đối tác này trong giai đoạn từ nay đến năm 2028 nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải xanh.

Chi tiết thỏa thuận cung ứng 20.000 xe điện

Cụ thể, PT. Sembilan Benua Abadi dự kiến tiếp nhận 10.000 xe điện VinFast từ nay đến hết năm 2027. Trong khi đó, PT. Satu Kosong Tujuh cũng sẽ mua 10.000 xe với lộ trình bàn giao kéo dài đến hết năm 2028. Các mẫu xe chủ lực trong hợp đồng lần này bao gồm Nerio Green (phân khúc C-SUV) và Limo Green (MPV 7 chỗ).

Đây là các dòng xe thuộc thương hiệu Green được VinFast phát triển tối ưu cho nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải. Nerio Green được tinh chỉnh dựa trên nền tảng của mẫu VF e34, trong khi Limo Green là dòng xe mới nhất được thiết kế để đáp ứng cường độ vận chuyển hành khách cao tại thị trường Indonesia.

Thông số kỹ thuật ấn tượng của Limo Green

Limo Green sở hữu không gian nội thất rộng rãi với cấu hình 3 hàng ghế, tối ưu hóa cho các đơn vị vận hành taxi và dịch vụ trung chuyển. Xe sử dụng hệ thống pin LFP bền bỉ, cho phép di chuyển quãng đường lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy, giúp giảm thiểu thời gian dừng chờ và tối ưu chu kỳ vận hành.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 4.740 x 1.872 x 1.728 mm Chiều dài cơ sở 2.840 mm Cấu hình ghế ngồi 7 chỗ Loại pin LFP Quãng đường di chuyển 450 km

Cam kết đầu tư dài hạn tại Indonesia

Việc hợp tác với các doanh nghiệp am hiểu thị trường bản địa như PT. Satu Kosong Tujuh và PT. Sembilan Benua Abadi giúp VinFast nhanh chóng gia tăng độ phủ. Ông Kariyanto Hardjosoemarto, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, nhấn mạnh sự đồng hành này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và đưa các giải pháp di chuyển hiện đại đến gần hơn với người tiêu dùng địa phương.

Sau hai năm gia nhập thị trường, VinFast đã xây dựng hệ sinh thái toàn diện tại Indonesia, bao gồm việc vận hành nhà máy tại Subang và mở rộng mạng lưới đại lý. Hãng hiện phân phối dải sản phẩm đa dạng từ VF 3, VF 5, VF e34 đến các dòng cao cấp hơn như VF 6, VF 7 và các mẫu xe chuyên dụng như Limo Green, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận xe điện ở nhiều mức giá khác nhau.