VinFast đăng ký kiểu dáng hai mẫu SUV điện cỡ lớn: Thiết kế đột phá tương đương VF 9 Hãng xe Việt VinFast vừa đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho hai mẫu SUV thuần điện cỡ lớn với phong cách thiết kế khác biệt, từ hiện đại mềm mại đến vuông vức hầm hố.

Hãng xe VinFast vừa gây chú ý khi xuất hiện hai mẫu SUV điện cỡ lớn mới trong Công báo sở hữu công nghiệp. Dựa trên các bản vẽ kỹ thuật, cả hai dòng xe này đều sở hữu vóc dáng bề thế, có kích thước tương đương với mẫu VinFast VF 9 hiện hành. Động thái này cho thấy hãng xe Việt đang chuẩn bị mở rộng dải sản phẩm ở phân khúc cao cấp nhất.

Hai mẫu SUV cỡ lớn mới của VinFast được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Hai phong cách thiết kế đối lập

Theo hình ảnh đăng ký kiểu dáng, mẫu SUV đầu tiên đi theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại với nhiều đường nét bo tròn mềm mại. Phần thân xe tạo cảm giác liền mạch và tinh tế. Đáng chú ý, cụm đèn hậu của xe được đặt trong một mảng ốp màu đen lớn, chi tiết này tương đồng với ngôn ngữ thiết kế mới đã từng xuất hiện trên mẫu VinFast VF 8 thế hệ mới. Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là phiên bản nâng cấp chuyên sâu của VF 9 trong tương lai.

Một trong hai mẫu có thể là VF 9 thế hệ mới

Ngược lại, mẫu SUV thứ hai mang phong cách mạnh mẽ và góc cạnh hơn hẳn. Với kiểu dáng vuông vức và phần thân cao lớn, mẫu xe này mang dáng dấp của những dòng SUV full-size đặc trưng từ Mỹ, đồng thời gợi liên tưởng đến phong cách của Land Rover Discovery đời cũ. Đây hứa hẹn là lựa chọn dành cho nhóm khách hàng yêu thích sự hầm hố và phong cách off-road nhẹ.

Mẫu còn lại có cùng cỡ nhưng mang dáng góc cạnh vuông vức hầm hố hơn

Công nghệ và nền tảng vận hành tối ưu

Dù có sự khác biệt về ngoại hình, cả hai mẫu xe đều chia sẻ các chi tiết hiện đại như tay nắm cửa dạng ẩn và bộ mâm được thiết kế kín nhằm tối ưu tính khí động học. Với phần đầu xe được làm kín hoàn toàn, đây chắc chắn là những mẫu xe thuần điện. Việc đăng ký cùng lúc hai mẫu xe cỡ lớn làm dấy lên dự đoán VinFast đang phát triển nền tảng khung gầm mới sử dụng thép cường độ cao và vật liệu nhẹ hơn.

Công nghệ pin tối ưu hơn được kỳ vọng sẽ giúp các mẫu xe mới đạt tầm hoạt động vượt trội. Hiện tại, mẫu VF 9 có quãng đường di chuyển tối đa khoảng hơn 600 km sau mỗi lần sạc. Các dòng xe mới có thể kế thừa và nâng cấp khả năng này để tăng tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Nội thất và tiện nghi cao cấp

Không gian bên trong dự kiến sẽ mang phong cách tối giản nhưng sang trọng. Xe có thể được trang bị vô lăng vát đáy, màn hình trung tâm kích thước lớn và hệ thống táp-lô tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Các tính năng an toàn chủ động trong gói ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cùng trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ là những trang bị tiêu chuẩn không thể thiếu trên các dòng xe cao cấp này.

Nội thất cao cấp hơn cho 2 dòng xe mới

Hiện tại, VinFast vẫn chưa công bố thông tin chính thức về tên gọi cũng như thông số kỹ thuật chi tiết của hai mẫu xe này. Tuy nhiên, việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho thấy bước đi chiến lược trong việc làm mới dải sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ phong cách đô thị sang trọng đến cá tính mạnh mẽ.