VinFast được vinh danh Nhà đầu tư của năm và Xe điện đô thị xuất sắc tại Ấn Độ VinFast nhận giải Nhà đầu tư của năm và Xe điện đô thị của năm 2026 cho mẫu VF 7 tại Ấn Độ, khẳng định cam kết phát triển bền vững tại thị trường chiến lược này.

Ngày 31/1, VinFast liên tiếp ghi dấu ấn tại thị trường Ấn Độ khi được các tạp chí chuyên ngành uy tín thuộc hệ sinh thái truyền thông Vikatan Group vinh danh tại hai hạng mục: “Nhà đầu tư của năm” và “Xe điện đô thị của năm 2026” cho mẫu SUV điện VF 7.

VinFast nhận hai giải thưởng quan trọng tại Ấn Độ ghi nhận nỗ lực đầu tư và chất lượng sản phẩm.

Ghi nhận nỗ lực đầu tư dài hạn tại bang Tamil Nadu

Trong khuôn khổ giải thưởng Business Star Awards do tạp chí kinh doanh Nanayam Vikatan tổ chức, danh hiệu “Nhà đầu tư của năm” đã được trao cho VinFast. Giải thưởng này nhằm ghi nhận cam kết đầu tư dài hạn của hãng xe Việt Nam đối với hệ sinh thái di chuyển xanh tại Ấn Độ, với trọng tâm là dự án tổ hợp sản xuất xe điện tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu.

Hội đồng ban giám khảo đánh giá cao VinFast nhờ năng lực triển khai mạnh mẽ, định hướng chiến lược rõ ràng và niềm tin vào tiềm năng sản xuất của Ấn Độ. Dự án không chỉ góp phần thúc đẩy hình thành hành lang công nghiệp mới mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm, phát triển hệ sinh thái nhà cung ứng tại miền Nam Tamil Nadu, phù hợp với sáng kiến “Make in India” và các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

VinFast VF 7: Xe điện đô thị xuất sắc nhất năm 2026

Bên cạnh giải thưởng doanh nghiệp, mẫu VinFast VF 7 cũng được xướng tên tại hạng mục “Xe điện đô thị của năm” tại lễ trao giải Motor Vikatan Awards 2026. Đây là sự kiện thường niên do tạp chí ô tô Motor Vikatan tổ chức, một trong những tên tuổi có bề dày lịch sử lâu đời tại Nam Ấn Độ.

Các chuyên gia đánh giá VF 7 là mẫu SUV điện có sự cân bằng giữa thiết kế hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt và các tiêu chuẩn an toàn cao. Sản phẩm được nhận định là phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đặc thù tại Ấn Độ, đồng thời khẳng định năng lực bản địa hóa sản phẩm của VinFast khi tiếp cận thị trường này.

Tầm ảnh hưởng của hệ sinh thái Vikatan Group

Nanayam Vikatan và Motor Vikatan đều thuộc Vikatan Group, hệ sinh thái tạp chí hàng đầu Nam Ấn Độ được thành lập từ năm 1926. Với uy tín và lượng độc giả lớn, các giải thưởng của tập đoàn này được xem là thước đo quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng trong khu vực.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast châu Á, chia sẻ: “Việc được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng cho thấy cách VinFast đang từng bước xây dựng chỗ đứng tại Ấn Độ. Sự ghi nhận này tiếp thêm động lực để chúng tôi đẩy nhanh triển khai, mở rộng hệ sinh thái xe điện và đồng hành lâu dài cùng thị trường.”

Đồng quan điểm, ông B. Srinivasan, Tổng Giám đốc Vikatan Group, nhận định VinFast đại diện cho thế hệ nhà đầu tư mới với tầm nhìn táo bạo và tốc độ triển khai ấn tượng. Ông nhấn mạnh việc khai mở tiềm năng thành phố cảng Thoothukudi đã góp phần phục hồi vai trò của khu vực này trên bản đồ sản xuất của Ấn Độ.

Chiến lược tạo dấu ấn sau một năm hiện diện

Đáng chú ý, đây không phải là những giải thưởng đầu tiên VinFast nhận được tại quốc gia tỷ dân này. Cách đây một tuần, mẫu xe VF 6 cũng đã nhận hai giải thưởng “Tân binh của năm” và “Xe đáng tiền của năm” tại sự kiện Auto9 Awards 2026.

Chỉ sau một năm hiện diện, hãng xe Việt Nam đã từng bước tạo dựng vị thế thông qua chiến lược phát triển dài hạn, danh mục sản phẩm cao cấp và lộ trình xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện từ sản xuất đến hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi.