VinFast Evo 2026: Chi tiết giá bán và thông số các phiên bản VinFast thực hiện điều chỉnh giá niêm yết cho dòng xe máy điện Evo với mức giảm lên tới 2,7 triệu đồng. Dòng xe gồm 5 phiên bản đáp ứng đa dạng nhu cầu từ di chuyển đô thị nhẹ nhàng đến di chuyển đường dài 262 km/lần sạc.

Hãng xe điện Việt Nam đã cập nhật mức giá mới cho dải sản phẩm xe máy điện phổ thông VinFast Evo. Ngoại trừ phiên bản Evo Lite NEO giữ nguyên giá, 4 biến thể còn lại bao gồm Evo Lite, Evo, Evo Grand Lite và Evo Grand đều ghi nhận mức điều chỉnh giảm từ 300.000 đồng đến 2.700.000 đồng, đưa giá khởi điểm dòng xe này xuống chỉ còn từ 14,3 triệu đồng.

Bảng giá niêm yết mới nhất của dải sản phẩm VinFast Evo

Đợt điều chỉnh giá bán giúp các mẫu xe máy điện VinFast Evo gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe điện phổ thông, mở ra lựa chọn tối ưu chi phí cho người dùng đô thị.

Dòng xe Giá niêm yết cũ (VNĐ) Giá niêm yết mới (VNĐ) Mức điều chỉnh (VNĐ) VinFast Evo Lite NEO (đã gồm ắc quy) 14.400.000 14.400.000 0 VinFast Evo Grand Lite (gồm 1 pin) 18.900.000 16.500.000 -2.400.000 VinFast Evo Grand (gồm 1 pin) 22.800.000 22.500.000 -300.000 VinFast Evo (chưa pin) 19.990.000 18.800.000 -1.190.000 VinFast Evo Lite (chưa pin) 17.000.000 14.300.000 -2.700.000

Lưu ý: Mức giá niêm yết trên đã bao gồm thuế VAT và bộ sạc kèm theo.

Giá các mẫu xe máy điện VinFast Evo đều đang rất hợp lý (Ảnh: VinFast).

So sánh kỹ thuật và trang bị giữa các phiên bản VinFast Evo

Mặc dù sở hữu chung ngôn ngữ thiết kế bo cong mềm mại mang phong cách cổ điển và kích thước tối ưu cho vóc dáng người Việt, các phiên bản VinFast Evo có sự khác biệt rõ rệt về cấu hình năng lượng, trang bị vận hành cũng như tiện ích đi kèm.

Tiêu chí Evo Lite NEO Evo Lite Evo Evo Grand Lite Evo Grand Loại năng lượng Ắc quy 1,26 kWh Pin LFP 1,5 kWh Pin LFP 1,5 kWh Pin LFP 1,2 kWh Pin LFP 2,4 kWh Khả năng thêm pin phụ Không Có (+1 pin) Có (+1 pin) Có (+1 pin) Có (+1 pin) Hỗ trợ đổi pin tại trạm Không Có Có Không Không Quãng đường tối đa (khi nâng cấp) 78 km ~165 km ~165 km ~198 km ~262 km Tốc độ tối đa 49 km/h 49 km/h 70 km/h 48 km/h 70 km/h Công suất tối đa 1.600 W 2.300 W 2.450 W 1.900 W 2.250 W Dung tích cốp xe 17 lít 12 lít 12 lít 35 lít 35 lít Chế độ lái Eco / Sport Eco / Sport Eco / Sport Eco / Sport Eco / Sport Chống nước IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 Hệ thống phanh Đĩa trước / cơ sau Đĩa trước / cơ sau Đĩa trước / cơ sau Đĩa trước / cơ sau Đĩa trước / cơ sau Hệ thống đèn Full LED + Projector Full LED + Projector Full LED + Projector Full LED Full LED

Các mẫu xe máy điện VinFast Evo đều có thiết kế tương tự nhau (Ảnh: VinFast).

Định hình nhóm khách hàng mục tiêu cho từng phiên bản

Phiên bản di chuyển tầm xa: Evo Grand và Evo Grand Lite

Với bộ đôi Evo Grand và Evo Grand Lite, dung tích cốp được nâng lên 35 lít cùng khả năng mở rộng dung lượng pin vượt trội. Evo Grand sở hữu sẵn bộ pin LFP 2,4 kWh cho phạm vi hoạt động 134 km/lần sạc, và đạt tới 262 km/lần sạc khi gắn thêm pin phụ. Trong khi đó, Evo Grand Lite trang bị pin 1,2 kWh cho quãng đường tiêu chuẩn 70 km và mở rộng tối đa 198 km khi bổ sung khay pin phụ.

Các mẫu xe máy điện VinFast Evo sở hữu trang bị ấn tượng (Ảnh: VinFast).

Phiên bản tối ưu trạm đổi pin: Evo và Evo Lite

Bên cạnh khả năng đạt quãng đường tới 165 km/lần sạc khi lắp đủ hai pin LFP 1,5 kWh, hai phiên bản Evo và Evo Lite hỗ trợ dịch vụ đổi pin nhanh tại trạm. Tiện ích này cho phép người dùng thay pin đã cạn bằng pin đầy chỉ trong vài phút, giúp tiết kiệm thời gian chờ sạc đáng kể.

Phiên bản không yêu cầu bằng lái: Evo Lite, Evo Grand Lite và Evo Lite NEO

Đối với học sinh từ 16 tuổi trở lên hoặc người dùng cần phương tiện đi lại cơ bản không yêu cầu giấy phép lái xe, các bản Evo Lite, Evo Grand Lite và Evo Lite NEO là lựa chọn phù hợp. Cả ba biến thể này đều được giới hạn tốc độ tối đa dưới 50 km/h, đảm bảo tính an toàn và đúng quy định pháp luật.

Tổng thể, việc hạ giá niêm yết giúp dải sản phẩm VinFast Evo trở nên tiếp cận hơn đối với đa dạng nhóm khách hàng, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm có nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.