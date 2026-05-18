VinFast Evo Grand giảm giá còn 19,9 triệu đồng: Mẫu xe máy điện sở hữu tầm vận hành 262 km VinFast áp dụng ưu đãi 13% giúp giá xe Evo Grand giảm sâu trong năm 2026. Mẫu xe gây chú ý với cấu hình hai pin LFP linh hoạt, cho phép di chuyển quãng đường kỷ lục 262 km.

VinFast Evo Grand đang trở thành tâm điểm trên thị trường xe máy điện năm 2026 nhờ chính sách giá mới và khả năng vận hành bền bỉ. Với mức giá sau ưu đãi chỉ còn 19,9 triệu đồng, mẫu xe này hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm phương tiện di chuyển thông minh, tiết kiệm và có phạm vi hoạt động rộng.

Chi tiết chương trình ưu đãi và giá bán VinFast Evo Grand

Được niêm yết ở mức 22,8 triệu đồng (đã bao gồm VAT, 1 pin và bộ sạc), VinFast Evo Grand đang được áp dụng gói khuyến mãi tổng hợp lên tới 13% giá trị xe, kéo dài đến hết tháng 5/2026. Cụ thể, người mua được giảm trực tiếp 6% giá xe, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2%) và giảm thêm 5% nếu tham gia chương trình đổi xe xăng lấy xe điện.

Sau khi áp dụng các mức chiết khấu, giá xe thực tế chỉ còn 19,9 triệu đồng. Đây được xem là mức giá cạnh tranh nhất phân khúc cho một mẫu xe máy điện trang bị pin LFP tiên tiến. Tại một số đại lý, khách hàng có thể nhận thêm các quà tặng hoặc giảm giá riêng tùy theo thời điểm.

Khả năng vận hành: Tầm hoạt động kỷ lục 262 km

Evo Grand được trang bị mặc định một viên pin LFP dung lượng 2,4 kWh, cho phép di chuyển 134 km sau mỗi lần sạc đầy. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là thiết kế khay pin đôi. Khi người dùng trang bị thêm một viên pin phụ (chi phí 5 triệu đồng), tổng quãng đường vận hành có thể đạt tới 262 km/lần sạc. Thông số này đưa Evo Grand vào nhóm những mẫu xe máy điện có pin "trâu" nhất tại Việt Nam hiện nay.

Về thời gian sạc, với bộ sạc tiêu chuẩn đi kèm, xe mất khoảng 6 giờ 30 phút để sạc đầy từ 0% đến 100% thông qua nguồn điện dân dụng. Đáng lưu ý, do sử dụng chuẩn pin LFP 2,4 kWh, Evo Grand không hỗ trợ dịch vụ đổi pin tại trạm (vốn dành cho chuẩn pin 1,5 kWh).

Thông số kỹ thuật và yêu cầu bằng lái

VinFast Evo Grand sở hữu động cơ điện công suất định danh 1,5 kW, công suất tối đa đạt 2.250W. Xe có khả năng đạt tốc độ tối đa 70 km/h, do đó người điều khiển bắt buộc phải có bằng lái xe hạng A1 trở lên. Người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai chế độ lái ECO và SPORT thông qua nút bấm trên tay lái.

Độ bền của xe được đảm bảo nhờ tiêu chuẩn kháng nước IP67, cho phép xe vận hành ổn định trong điều kiện ngập nước sâu 0,5m trong 30 phút. Tuy nhiên, nhà sản xuất khuyến cáo người dùng không nên lạm dụng việc lội nước để đảm bảo tuổi thọ linh kiện lâu dài.

Công nghệ kết nối và tùy chọn màu sắc

Về mặt công nghệ, các tính năng thông minh như định vị xe, theo dõi hành trình và thông báo tình trạng xe qua smartphone được cung cấp dưới dạng tùy chọn. Khách hàng cần chi trả thêm 2,4 triệu đồng để lắp đặt eSIM và phí kích hoạt khoảng 156.000 đồng.

Mẫu xe mang phong cách cổ điển này hiện có 5 tùy chọn màu sắc bao gồm: Đen, Đỏ, Trắng, Xanh và Nâu cafe, đáp ứng đa dạng thị hiếu của người dùng Việt.

Đánh giá chung: Có nên mua VinFast Evo Grand?

Với chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin (không giới hạn số km), Evo Grand là giải pháp di chuyển an tâm cho người dùng. Xe sở hữu hệ thống giảm xóc ống lồng trước, lò xo đôi sau kết hợp cùng phanh đĩa an toàn. Đây là lựa chọn thực dụng cho nhu cầu đi lại hàng ngày nhờ sự kết hợp giữa thiết kế thời thượng, chi phí vận hành thấp và tầm hoạt động vượt trội.