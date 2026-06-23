VinFast Evo Grand Lite: Xe máy điện không cần bằng lái, giá từ 16,7 triệu đồng VinFast Evo Grand Lite đang được ưu đãi giảm giá 16%, đưa mức giá sở hữu xuống còn 16,7 triệu đồng. Với khả năng vận hành lên tới 198 km mỗi lần sạc và không yêu cầu bằng lái, đây là lựa chọn tối ưu cho học sinh và người đi làm trong đô thị.

VinFast Evo Grand Lite vừa ghi nhận đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe máy điện phổ thông này hiện được ưu đãi 16%, kéo giá bán từ mức niêm yết 19,9 triệu đồng xuống còn 16,7 triệu đồng (đã bao gồm VAT, pin và bộ sạc). Chương trình dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/8/2026, đi kèm chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng của VinFast.

Giá xe máy điện VinFast Evo Grand Lite hiện đang được ưu đãi sâu (Ảnh: Facebook/Ngankim).

Khả năng vận hành linh hoạt không cần bằng lái

Điểm đáng chú ý nhất trên VinFast Evo Grand Lite là cấu hình động cơ điện gắn bánh sau với công suất định danh 1.500 W và đạt cực đại 1.900 W. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở ngưỡng 48 km/h. Theo quy định hiện hành, người điều khiển mẫu xe này chỉ cần đủ từ 16 tuổi trở lên và hoàn toàn không yêu cầu bằng lái xe máy, phù hợp cho học sinh cấp 3 hoặc những người cần một phương tiện di chuyển nhẹ nhàng.

Xe cung cấp hai chế độ lái linh hoạt: ECO giúp tối ưu hóa quãng đường và SPORT ưu tiên sức mạnh khi cần tăng tốc hoặc leo dốc. Việc chuyển đổi giữa hai chế độ được thực hiện dễ dàng thông qua nút bấm vật lý bên tay lái phải.

Số km vận hành thực tế còn phụ thuộc vào cách di chuyển của người điều khiển (Ảnh: Facebook/Ngankim).

Giải pháp hai pin cho quãng đường gần 200 km

Evo Grand Lite là mẫu xe tiên phong của VinFast sử dụng hệ thống hai pin linh hoạt. Xe trang bị sẵn một viên pin LFP dung lượng 1,2 kWh, cung cấp tầm hoạt động khoảng 70 km (theo điều kiện tiêu chuẩn). Để mở rộng phạm vi di chuyển, người dùng có thể lắp thêm một viên pin phụ LFP dung lượng 2,4 kWh vào khay chờ sẵn.

Khi sử dụng đồng thời cả hai pin, tổng quãng đường vận hành lý thuyết có thể đạt tới 198 km cho một lần sạc đầy. Tuy nhiên, hiệu suất thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào tải trọng và điều kiện giao thông. Pin phụ được bán dưới dạng phụ kiện với chi phí khoảng 5 triệu đồng mỗi đơn vị.

Phanh đĩa an toàn trong mức tốc độ tối đa khi vận hành (Ảnh: Facebook/Biiem).

Công nghệ kết nối thông minh và tính năng an toàn

Mặc dù thuộc phân khúc phổ thông, Evo Grand Lite vẫn được hỗ trợ tính năng eSIM dưới dạng tùy chọn. Với chi phí bổ sung khoảng 2,4 triệu đồng cho phần cứng và phí kích hoạt, người dùng có thể kết nối xe với smartphone để thực hiện các tác vụ như: định vị xe, tìm xe từ xa, thống kê lịch sử hành trình, thiết lập vùng an toàn và chẩn đoán lỗi hệ thống.

eSIM được cung cấp dưới dạng tùy chọn (Ảnh: Facebook/Biiem).

So sánh thông số: Evo Grand Lite và Evo Grand

Để giúp người dùng dễ dàng lựa chọn, dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa phiên bản Lite và phiên bản tiêu chuẩn:

Thông số kỹ thuật Evo Grand Lite Evo Grand Công suất tối đa 1.900 W 2.250 W Tốc độ tối đa 48 km/h 70 km/h Dung lượng pin sẵn có 1,2 kWh 2,4 kWh Khả năng lắp pin phụ Có (thêm 2,4 kWh) Có (thêm 2,4 kWh) Quãng đường tối đa (2 pin) ~198 km ~262 km Trọng lượng xe + pin ~82 kg ~92 kg

Nhìn chung, VinFast Evo Grand Lite là phương tiện phù hợp cho nhu cầu di chuyển nội đô, ưu tiên sự tiết kiệm và tính tiện dụng. Với chế độ bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, đây là một trong những giải pháp chuyển đổi xanh đáng tin cậy nhất trong tầm giá dưới 20 triệu đồng hiện nay.