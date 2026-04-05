VinFast Evo Lite 2026: Xe máy điện đổi pin giá từ 17 triệu đồng, không cần bằng lái VinFast Evo Lite gây chú ý với khả năng đổi pin tại trạm, tầm vận hành lên tới 165 km mỗi lần sạc đầy. Mẫu xe sở hữu thiết kế thời thượng, đạt chuẩn chống nước IP67 và không yêu cầu bằng lái khi vận hành.

VinFast Evo Lite là mẫu xe máy điện mới ra mắt năm 2026, được thiết kế tối ưu cho nhu cầu di chuyển trong đô thị với điểm nhấn là khả năng đổi pin linh hoạt. Mẫu xe này hướng tới phân khúc khách hàng phổ thông, đặc biệt là nhóm người dùng trẻ tuổi nhờ mức giá dễ tiếp cận và tính tiện dụng cao.

Giá bán và các hình thức sở hữu linh hoạt

Hiện nay, nhà sản xuất phân phối VinFast Evo Lite dưới hai hình thức chính. Người mua có thể lựa chọn mua xe không kèm pin hoặc mua đứt pin tùy theo nhu cầu tài chính và thói quen sử dụng.

Hình thức sở hữu Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (đến 31/05/2026) VinFast Evo Lite không kèm pin 17.000.000 14.790.000 VinFast Evo Lite kèm 01 pin 22.600.000 -

Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT và một bộ sạc tiêu chuẩn 400W. Đối với hình thức không mua pin, người dùng có thể thuê pin với chi phí 175.000 đồng/tháng cho một pin hoặc 300.000 đồng/tháng cho hai pin. Đặc biệt, chương trình khuyến mãi giảm tới 13% đang được áp dụng, đưa giá xe về mức cạnh tranh nhất trong phân khúc.

Xe máy điện VinFast Evo Lite (Ảnh: VinFast).

Thiết kế mang phong cách cổ điển hiện đại

VinFast Evo Lite kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ dòng Evo với các đường nét bo cong mềm mại, tạo nên tổng thể thanh lịch và gọn gàng. Xe có kích thước 1.856 x 683 x 1.133 mm, phù hợp với vóc dáng của người Việt và dễ dàng xoay xở trong các khu vực giao thông đông đúc.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn pha LED Projector cho khả năng chiếu sáng tối ưu. Toàn bộ hệ thống đèn xi-nhan và đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED bền bỉ. Bên cạnh đó, sàn để chân rộng rãi và yên xe phân cấp nhẹ mang lại sự thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Người dùng có thể lựa chọn nhiều màu sắc cá tính như xanh oliu, đỏ tươi, đen nhám hoặc trắng ngọc trai.

Thiết kế thời thượng và hỗ trợ hai pin (Ảnh: VinFast).

Vận hành ổn định và không yêu cầu bằng lái

Xe được trang bị động cơ Inhub với công suất tối đa 2.300W, cho phép đạt tốc độ tối đa 49 km/h. Với giới hạn tốc độ này, VinFast Evo Lite là lựa chọn phù hợp cho học sinh cấp 3, sinh viên hoặc những người từ 16 tuổi trở lên mà không yêu cầu phải có bằng lái xe.

Người lái có thể tùy chỉnh hai chế độ vận hành là ECO và SPORT thông qua nút bấm trên tay lái. Hệ thống phanh đĩa trước, phanh cơ sau kết hợp cùng vành đúc và lốp không săm đảm bảo an toàn trong các tình huống dừng khẩn cấp. Ngoài ra, hệ thống giảm xóc thủy lực trước và sau giúp xe vận hành êm ái hơn trên các địa hình không bằng phẳng.

Khả năng vận hành linh hoạt (Ảnh: VinFast).

Công nghệ pin LFP và giải pháp đổi pin tại trạm

Đáng chú ý nhất trên VinFast Evo Lite là việc sử dụng pin công nghệ LFP (Lithium Iron Phosphate). Loại pin này không chỉ có độ bền cao, tuổi thọ dài mà còn rất an toàn, chịu nhiệt tốt trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Xe sử dụng pin dung lượng 1,5 kWh, cung cấp tầm vận hành 85 km mỗi lần sạc. Khi lắp thêm pin phụ, quãng đường di chuyển có thể tăng lên mức 165 km.

Bên cạnh việc sạc tiêu chuẩn mất khoảng 4 giờ 30 phút, người dùng có thể sử dụng dịch vụ đổi pin tại trạm của VinFast chỉ trong vài phút. Chi phí cho mỗi lần đổi là 9.000 đồng/pin. Đáng chú ý, nhà sản xuất đang áp dụng chính sách miễn phí 20 lần đổi pin mỗi tháng cho khách hàng cho đến năm 2028.

Trang bị an toàn đạt chuẩn IP67

Nhằm thích ứng với điều kiện thời tiết tại Việt Nam, VinFast Evo Lite đạt tiêu chuẩn chống nước IP67. Động cơ xe có thể hoạt động bình thường ngay cả khi ngập nước sâu 0,5 m trong khoảng thời gian 30 phút. Về tiện ích, xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và khả năng kết nối smartphone qua ứng dụng để theo dõi tình trạng pin, định vị và thống kê lịch sử hành trình. Cốp xe có dung tích 12 lít khi lắp 2 pin, đủ chỗ cho các vật dụng cá nhân thiết yếu.