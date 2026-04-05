VinFast Evo Lite 2026: Xe máy điện giá từ 14,79 triệu đồng không cần bằng lái VinFast Evo Lite 2026 là mẫu xe máy điện thông minh hỗ trợ đổi pin linh hoạt tại trạm với tầm vận hành đạt tới 165 km. Với tốc độ tối đa 49 km/h, xe không yêu cầu bằng lái, là lựa chọn tối ưu cho học sinh và người dùng đô thị.

VinFast Evo Lite 2026 vừa ra mắt thị trường với mức giá dễ tiếp cận, chỉ từ 14,79 triệu đồng nhờ các chương trình ưu đãi hiện hành. Điểm nhấn lớn nhất của mẫu xe này là công nghệ pin LFP bền bỉ, khả năng đổi pin nhanh chóng tại trạm và vận hành linh hoạt trong điều kiện ngập nước mà không yêu cầu bằng lái xe.

Xe máy điện VinFast Evo Lite (Ảnh: VinFast).

Công nghệ đổi pin và tầm vận hành ấn tượng

Khác biệt lớn nhất của VinFast Evo Lite 2026 so với các dòng xe cùng phân khúc là khả năng hỗ trợ hai pin và hệ thống đổi pin linh hoạt. Xe sử dụng công nghệ pin LFP (Lithium Iron Phosphate), vốn nổi tiếng về độ an toàn, ổn định nhiệt và tuổi thọ cao, đặc biệt phù hợp với khí hậu nóng tại Việt Nam.

Với mỗi lần sạc đầy, một viên pin dung lượng 1,5 kWh cho phép xe di chuyển khoảng 85 km. Khi lắp thêm pin phụ, tầm vận hành được mở rộng lên tới 165 km. Người dùng có thể sạc tại nhà trong khoảng 4 giờ 30 phút với bộ sạc 400W hoặc thực hiện đổi pin tại các trạm của VinFast chỉ trong vài phút. Đáng chú ý, chính sách miễn phí đổi pin (tối đa 20 lần/tháng) sẽ được áp dụng đến hết năm 2028.

Khả năng vận hành linh hoạt không cần bằng lái

VinFast Evo Lite được trang bị động cơ Inhub với công suất tối đa đạt 2.300W. Xe cung cấp hai chế độ lái là ECO và SPORT, cho phép người dùng tùy chỉnh linh hoạt qua nút bấm trên tay lái. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 49 km/h.

Nhờ đặc tính kỹ thuật này, VinFast Evo Lite phù hợp với nhóm khách hàng là học sinh từ 16 tuổi trở lên, sinh viên hoặc những người chưa có bằng lái xe máy. Thiết kế yên xe rộng rãi và phân cấp nhẹ cũng giúp việc chở thêm người phía sau trở nên thuận tiện hơn.

Khả năng vận hành linh hoạt (Ảnh: VinFast).

Thiết kế thời thượng và trang bị an toàn chuẩn đô thị

Evo Lite 2026 duy trì ngôn ngữ thiết kế cổ điển nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại với các đường nét bo cong mềm mại. Hệ thống chiếu sáng toàn xe sử dụng công nghệ LED, nổi bật là cụm đèn pha LED Projector giúp cải thiện khả năng quan sát ban đêm.

Về an toàn, xe được trang bị hệ thống phanh đĩa phía trước, phanh cơ phía sau kết hợp cùng mâm đúc và lốp không săm. Đặc biệt, xe đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép vận hành ổn định trong điều kiện ngập sâu 0,5 m trong vòng 30 phút – một tính năng thiết yếu khi di chuyển tại các đô thị thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ.

Thiết kế thời thượng và hỗ trợ hai pin (Ảnh: VinFast).

Thông số kỹ thuật và giá bán

Bên cạnh các trang bị phần cứng, xe còn tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và khả năng kết nối ứng dụng trên smartphone để định vị, kiểm tra tình trạng pin và lịch sử hành trình. Dưới đây là bảng thông số cơ bản:

Thông số Chi tiết Động cơ Inhub, công suất tối đa 2.300W Tốc độ tối đa 49 km/h (Không cần bằng lái) Loại pin LFP (Hỗ trợ đổi pin tại trạm) Tầm vận hành 85 – 165 km (tùy số lượng pin) Tiêu chuẩn chống nước IP67

Hiện nay, giá bán niêm yết của VinFast Evo Lite không kèm pin là 17 triệu đồng và kèm một pin là 22,6 triệu đồng. Tuy nhiên, với chương trình khuyến mãi 13% kéo dài đến ngày 31/05/2026, mức giá khởi điểm thực tế chỉ còn từ 14,79 triệu đồng. Đối với hình thức thuê pin, người dùng có thể chi trả 175.000 đồng/tháng cho một pin hoặc 300.000 đồng/tháng cho hai pin.