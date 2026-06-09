VinFast Evo Lite giảm giá sâu còn 14,28 triệu đồng: Miễn phí đổi pin tại trạm đến 2028 VinFast áp dụng ưu đãi kỷ lục 16% cho mẫu xe máy điện Evo Lite, đi kèm chính sách miễn phí sạc và đổi pin tại trạm giúp tối ưu chi phí vận hành đến tháng 6/2028.

VinFast vừa công bố chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay cho mẫu xe máy điện Evo Lite. Từ ngày 01/06/2026 đến 31/08/2026, khách hàng mua xe sẽ được giảm trực tiếp 16% giá bán niêm yết, đưa mức giá từ 17 triệu đồng xuống còn 14,28 triệu đồng (chưa bao gồm pin).

Chi tiết ưu đãi và chi phí vận hành

Bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, VinFast còn triển khai chính sách hỗ trợ vận hành mạnh mẽ. Người dùng Evo Lite sẽ được miễn phí sạc tại các trạm sạc xe máy điện của hãng và miễn phí đổi pin (tối đa 20 lần/tháng) tại các trạm đổi pin chuyên biệt cho đến hết tháng 6/2028.

Giá xe máy điện VinFast Evo Lite hiện chỉ còn từ 14,28 triệu đồng (Ảnh: VinFast).

Về chính sách pin, khách hàng có hai lựa chọn thuê pin linh hoạt: 175.000 đồng/tháng cho gói 1 pin và 300.000 đồng/tháng cho gói 2 pin. Đây là giải pháp giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất di chuyển ổn định.

Giải pháp pin LFP tháo rời và phạm vi di chuyển

VinFast Evo Lite sử dụng công nghệ pin LFP dung lượng 1,5 kWh có khả năng tháo rời, cho phép người dùng chủ động sạc tại nhà hoặc đổi pin nhanh chóng tại trạm. Với cấu hình hai pin, xe có thể đạt quãng đường di chuyển tối đa lên tới 165 km sau mỗi lần sạc đầy (trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn). Nếu chỉ sử dụng một pin, phạm vi di chuyển đạt khoảng 85 km.

Xe hỗ trợ đổi pin linh hoạt (Ảnh: VinFast).

Đáng chú ý, hãng áp dụng chính sách bảo hành 6 năm cho toàn xe và 8 năm cho pin LFP mà không giới hạn số km, mang lại sự an tâm dài hạn cho người sử dụng.

Thông số kỹ thuật cơ bản của VinFast Evo Lite

Thông số Chi tiết Công suất tối đa 2.300 W Tốc độ tối đa 49 km/h Quãng đường di chuyển 85 - 165 km (tùy số lượng pin) Kích thước (DxRxC) 1.856 x 683 x 1.133 mm Hệ thống chiếu sáng Full LED

Thiết kế tối ưu cho đô thị Việt Nam

Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn với sàn để chân phẳng, phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc. Hệ thống vành đúc kết hợp lốp không săm giúp tăng cường tính ổn định. Về an toàn, Evo Lite trang bị phanh đĩa phía trước và phanh cơ phía sau, đi cùng hệ thống giảm xóc ống lồng (trước) và lò xo đôi (sau) có khả năng hấp thụ xung động tốt.

Các trang bị thuộc hàng tốt trong phân khúc giá bán (Ảnh: VinFast).

Mẫu xe này không yêu cầu bằng lái (dành cho người từ 16 tuổi trở lên), phù hợp cho học sinh cấp 3, sinh viên và người đi làm trong đô thị. Tuy nhiên, với công suất 2.300 W (tương đương xe xăng 50cc), xe được khuyến nghị sử dụng hiệu quả nhất khi di chuyển cá nhân thay vì thường xuyên chở nặng.