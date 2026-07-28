VinFast Evo Lite, Grand Lite và 7 xe máy điện cho học sinh cấp 3 đáng cân nhắc Danh sách 9 xe máy điện VinFast có giá từ 11,6 triệu đồng, tốc độ tối đa 25–49 km/h và quãng đường công bố lên tới 198 km mỗi lần sạc.

VinFast hiện có 9 lựa chọn xe máy điện dành cho nhu cầu đi học, trải rộng từ Amio S giới hạn tốc độ dưới 25 km/h đến Evo Lite và Flazz Max đạt 49 km/h. Giá công bố trong danh sách từ 11,6 triệu đến 18,9 triệu đồng, tùy mẫu xe và phương án mua kèm pin.

Theo Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được dẫn trong nguồn, người từ đủ 16 tuổi được điều khiển xe gắn máy. Xe gắn máy chạy điện có công suất động cơ không lớn hơn 4 kW và vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h. Nguồn cũng nêu học sinh chưa đủ 16 tuổi không được điều khiển xe máy điện.

Điều kiện cần xem trước khi chọn xe

Về thông số, toàn bộ các mẫu trong danh sách có công suất tối đa từ 800 W đến 2.300 W và tốc độ tối đa không quá 49 km/h. Đây là các mức nằm trong khái niệm xe gắn máy chạy điện được trích dẫn từ luật.

Phụ huynh nên cân nhắc tuổi người sử dụng trước tiên, sau đó đối chiếu quãng đường đi học, điều kiện sạc tại nhà và nhu cầu chở đồ. Những mẫu hỗ trợ đổi pin phù hợp hơn với người dùng sống ở nơi khó bố trí điểm sạc; trong khi xe dùng ắc quy cần có không gian sạc thuận tiện.

Tầm hoạt động và pin là khác biệt chính

Grand Lite có quãng đường công bố cao nhất danh sách, tới 198 km mỗi lần sạc với cấu hình 2 pin LFP. Evo Lite đứng sau với khoảng 85 km với một pin LFP 1,5 kWh, hoặc khoảng 165 km khi lắp thêm pin phụ.

Ở nhóm xe gọn nhẹ, Flazz và Zgoo cùng dùng pin LFP 1,2 kWh, công bố quãng đường 70 km mỗi lần sạc. Amio, Amio S và Amio S2 có quãng đường tối đa 65 km mỗi lần sạc; riêng Amio còn có bàn đạp để người sử dụng có thể đạp xe về nhà khi hết pin.

VinFast Evo Lite (Ảnh: VinFast).

Nhóm xe tốc độ 48–49 km/h

VinFast Evo Lite: ưu tiên khả năng đổi pin

VinFast Evo Lite có giá 18,9 triệu đồng khi mua kèm một pin và bộ sạc, hoặc 14,3 triệu đồng nếu không kèm pin. Xe dùng động cơ Inhub công suất tối đa 2.300 W, tốc độ tối đa 49 km/h.

Mẫu xe dùng pin LFP 1,5 kWh và hỗ trợ đổi pin tại trạm. Trang bị gồm đèn LED, giảm xóc thủy lực, phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và cốp 12 lít khi lắp 2 pin. Động cơ đạt tiêu chuẩn chống nước IP67; theo thông tin nguồn, xe có thể hoạt động ở độ sâu ngập 0,5 m trong 30 phút.

VinFast Grand Lite: quãng đường công bố 198 km

Grand Lite có giá 16,5 triệu đồng, gồm VAT, một pin và một bộ sạc theo thông tin công bố. Xe trang bị động cơ Inhub 1.900 W, tốc độ tối đa 48 km/h và hai chế độ lái ECO, SPORT.

Điểm đáng chú ý là cấu hình 2 pin LFP cho quãng đường vận hành tới 198 km mỗi lần sạc. Grand Lite có cốp 35 lít, phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, giảm xóc ống lồng phía trước, lò xo đôi phía sau, đèn LED và đồng hồ kỹ thuật số toàn phần.

VinFast Grand Lite (Ảnh: VinFast).

VinFast Evo Lite NEO và Flazz Max

Evo Lite NEO có giá 14,4 triệu đồng gồm ắc quy và bộ sạc. Xe dùng ắc quy thay vì pin LFP, đạt quãng đường tối đa 78 km mỗi lần sạc và tốc độ giới hạn 49 km/h. Mẫu xe có đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số, cốp 17 lít và sàn để chân rộng.

Flazz Max có giá 17,3 triệu đồng khi mua kèm pin, hoặc 12,5 triệu đồng nếu không kèm pin. Động cơ điện có công suất cực đại 1.500 W, tốc độ tối đa 49 km/h. Pin LFP 1,5 kWh cho quãng đường tối đa 87 km mỗi lần sạc; xe cũng hỗ trợ đổi pin tại trạm.

Các lựa chọn gọn nhẹ, tốc độ thấp hơn

Flazz có giá 14,2 triệu đồng, dùng động cơ Inhub 1.100 W, hai chế độ vận hành và tốc độ tối đa 39 km/h. Pin LFP 1,2 kWh cho quãng đường 70 km mỗi lần sạc, hoặc 135 km khi lắp thêm pin phụ.

Zgoo có giá 13,3 triệu đồng, cũng dùng động cơ 1.100 W, hai chế độ lái và tốc độ tối đa 39 km/h. Xe dùng pin LFP 1,2 kWh, quãng đường công bố 70 km mỗi lần sạc; trang bị gồm đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số và cốp 14 lít.

VinFast Zgoo (Ảnh: VinFast).

Amio có giá 11,6 triệu đồng, động cơ điện công suất tối đa 800 W và tốc độ tối đa 30 km/h. Xe dùng pin LFP 1,024 kWh, quãng đường tối đa 65 km mỗi lần sạc và có bàn đạp hỗ trợ khi hết pin.

Amio S và Amio S2 cùng có giá 11,6 triệu đồng. Amio S được giới hạn tốc độ dưới 25 km/h, dùng pin LFP với quãng đường tối đa 65 km mỗi lần sạc. Theo nguồn, Amio S2 không khác biệt về trang bị so với Amio S, nhưng có màu sắc và họa tiết mới.

Thông số và giá các mẫu xe trong danh sách

Mẫu xe Giá công bố Công suất tối đa Tốc độ tối đa Quãng đường công bố Evo Lite 14,3–18,9 triệu đồng 2.300 W 49 km/h 85–165 km Grand Lite 16,5 triệu đồng 1.900 W 48 km/h 198 km Evo Lite NEO 14,4 triệu đồng Không nêu 49 km/h 78 km Flazz 14,2 triệu đồng 1.100 W 39 km/h 70–135 km Flazz Max 12,5–17,3 triệu đồng 1.500 W 49 km/h 87 km Zgoo 13,3 triệu đồng 1.100 W 39 km/h 70 km Amio 11,6 triệu đồng 800 W 30 km/h 65 km Amio S 11,6 triệu đồng Không nêu Dưới 25 km/h 65 km Amio S2 11,6 triệu đồng Không nêu Dưới 25 km/h 65 km

Nhìn chung, Grand Lite phù hợp khi cần quãng đường công bố dài và có điều kiện sạc; Evo Lite cùng Flazz Max đáng chú ý nhờ hỗ trợ đổi pin. Với nhu cầu di chuyển ngắn hơn, Amio, Amio S và Amio S2 có mức giá thấp nhất trong danh sách. Theo nguồn, các mẫu sử dụng pin LFP có thời gian bảo hành xe 6 năm và bảo hành pin 8 năm.