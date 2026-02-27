VinFast Evo phiên bản đổi pin: Giá từ 19,99 triệu đồng và hành trình 165 km VinFast Evo 2026 là mẫu xe máy điện đầu tiên của hãng hỗ trợ đổi pin tại trạm, sở hữu phạm vi hoạt động 165 km và chính sách miễn phí đổi pin đến năm 2028.

VinFast vừa chính thức giới thiệu phiên bản đổi pin của mẫu xe máy điện Evo, dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm rút ngắn khoảng cách về sự tiện lợi giữa xe máy điện và xe máy xăng, cho phép người dùng thay thế pin tại trạm thay vì chờ đợi sạc như các thế hệ trước.

VinFast Evo bản đổi pin là xe điện đổi pin đầu tiên của VinFast.

Công nghệ đổi pin LFP và khả năng vận hành

VinFast Evo phiên bản mới được trang bị tối đa hai khay pin đặt dưới cốp xe, cho phép người dùng linh hoạt lắp một hoặc hai viên pin tùy nhu cầu. Xe sử dụng dòng pin LFP (Lithium Iron Phosphate) nổi tiếng với độ an toàn và độ bền cao.

Mỗi viên pin có dung lượng 1,5 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 85 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Khi trang bị đủ hai viên pin, phạm vi hoạt động của xe đạt mức 165 km/lần sạc. Điểm cốt lõi của phiên bản này là khả năng tháo rời pin dễ dàng để đổi tại trạm chỉ trong vài phút, giúp duy trì hành trình liên tục cho người sử dụng.

Khay 2 pin đều có thể tháo rời linh hoạt.

Giá bán và chính sách ưu đãi đổi pin đến năm 2028

Hiện tại, VinFast triển khai bán Evo phiên bản đổi pin với hai lựa chọn chính. Giá bán không kèm pin là 19,99 triệu đồng (đã bao gồm VAT và bộ sạc). Đối với khách hàng mua kèm một viên pin, mức giá là 25,6 triệu đồng.

Về chi phí vận hành, người dùng có thể thuê pin với giá 175.000 đồng/tháng cho một pin hoặc 300.000 đồng/tháng cho hai pin. Chi phí mỗi lần đổi pin tại trạm được niêm yết ở mức 9.000 đồng/pin. Đáng chú ý, VinFast cam kết miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương đương ít nhất 800 km di chuyển) cho khách hàng đến hết ngày 30/06/2028.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ như giảm giá 6% và miễn 100% lệ phí trước bạ giúp giá xe thực tế có thể giảm xuống còn khoảng 18,5 triệu đồng (chưa bao gồm pin).

Thiết kế và trang bị công nghệ trên VinFast Evo 2026

Mẫu xe vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế thanh lịch với các đường nét bo cong mềm mại. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng LED, trong đó đèn pha sử dụng bóng LED Projector hiện đại. Xe sử dụng chìa khóa cơ truyền thống, tích hợp hốc đồ phía trước và cổng sạc USB tiện lợi.

Xe sử dụng chìa khóa cơ, có hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc USB tiện dụng.

Động cơ Inhub có công suất danh định 1.500 W giúp xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Khả năng tăng tốc 0–50 km/h mất khoảng 16 giây. Đặc biệt, động cơ đạt chuẩn chống nước IP67, cho phép xe lội nước sâu 0,5 m trong thời gian 30 phút. Người dùng có thể kết nối xe với smartphone để theo dõi tình trạng pin, định vị và chẩn đoán lỗi từ xa.

Ngoài đổi pin, khách hàng cũng có thể sạc pin tại nhà với cổng sạc đặt dưới cốp.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Chi tiết Động cơ Inhub 1.500 W Tốc độ tối đa 70 km/h Loại pin LFP (Lithium Iron Phosphate) Dung lượng pin 1,5 kWh/viên Quãng đường tối đa 165 km (2 pin) Chế độ lái ECO và SPORT Chống nước IP67

Với sự kết hợp giữa thiết kế thời trang, công nghệ đổi pin tiên tiến và chi phí sở hữu dễ tiếp cận, VinFast Evo phiên bản đổi pin được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn thực dụng hàng đầu trong phân khúc xe máy điện phổ thông tại Việt Nam từ năm 2026.