VinFast Feliz 2025: Xe máy điện đi 262 km có giá ưu đãi kỷ lục từ 24,3 triệu đồng VinFast ưu đãi 13% cho Feliz 2025 giúp giá xe xuống mức kỷ lục từ 24,3 triệu đồng, đi kèm phạm vi di chuyển 262 km và chế độ bảo hành pin dài hạn tới 8 năm.

Trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, VinFast đang triển khai chương trình khuyến mãi sâu dành cho mẫu xe máy điện Feliz 2025. Với tổng mức ưu đãi cộng dồn lên tới 13%, đây là thời điểm mẫu xe này có mức giá tiếp cận dễ dàng nhất kể từ khi ra mắt, đi kèm với những nâng cấp đáng kể về công nghệ pin và hệ thống vận hành chuyên dụng.

Chế độ hậu mãi và giá bán cạnh tranh nhất từ trước tới nay

Chương trình ưu đãi của VinFast cho Feliz 2025 (phiên bản 2 pin) bao gồm ba danh mục chính: giảm trực tiếp 6% giá xe, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) và giảm thêm 5% cho khách hàng thực hiện đổi xe máy xăng cũ. Tổng hợp các mức chiết khấu này giúp giá xe Feliz 2025 chỉ còn từ 24,3 triệu đồng.

Đáng lưu ý, ưu đãi đổi xe xăng lấy xe điện sẽ kết thúc vào ngày 30/4, trong khi các chính sách khác vẫn được duy trì. Bên cạnh giá bán, người dùng Feliz 2025 còn được hưởng đặc quyền miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng của hãng. Chính sách bảo hành cũng là điểm tựa tin cậy với 6 năm cho xe và 8 năm cho hệ thống pin LFP.

Khả năng vận hành và phạm vi di chuyển đột phá

VinFast Feliz 2025 sử dụng hệ thống pin LFP dung lượng 2,4 kWh. Ở cấu hình tiêu chuẩn (1 pin), xe có thể di chuyển quãng đường 134 km sau mỗi lần sạc đầy. Tuy nhiên, điểm mạnh của phiên bản này là khả năng mở rộng lên 2 pin, giúp tổng quãng đường vận hành đạt tới 262 km trong điều kiện tiêu chuẩn (tốc độ 30 km/h, tải trọng 65 kg).

Thông số kỹ thuật Chi tiết Công suất định danh 1.800W Công suất tối đa 2.800W Tốc độ tối đa 70 km/h Loại pin LFP 2,4 kWh Quãng đường (2 pin) 262 km Thời gian sạc nhanh 2 giờ (từ 20% đến 100%)

Xe được trang bị động cơ điện Inhub đặt tại bánh sau, cung cấp hai chế độ lái: ECO để tối ưu hóa quãng đường và SPORT để đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Khách hàng có thể linh hoạt chuyển đổi chế độ thông qua nút bấm trên tay lái.

Trang bị công nghệ và tính năng an toàn thực dụng

Về mặt thiết kế, Feliz 2025 sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiện đại. Xe sử dụng ổ khóa cơ truyền thống để đảm bảo tính ổn định của hệ thống điện và phù hợp với thói quen sử dụng phổ thông. VinFast cũng cung cấp tùy chọn lắp thêm eSIM với chi phí 2,69 triệu đồng, cho phép người dùng theo dõi vị trí qua GPS, quản lý hành trình và kiểm soát bảo trì qua ứng dụng di động.

Bảng màu đa dạng và phong cách thể thao

Mẫu xe điện này hiện có 5 tùy chọn màu sắc phối cùng bộ tem thể thao và vành xe đen nhám, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đa dạng của khách hàng:

Bản màu xanh rêu (Ảnh: VinFast).

Màu xanh bạc hà (Ảnh: VinFast).

Phiên bản màu đen (Ảnh: VinFast).

Phiên bản màu nâu (Ảnh: VinFast).

Phiên bản màu trắng (Ảnh: VinFast).

Giải pháp sạc linh hoạt

Feliz 2025 đi kèm bộ sạc tiêu chuẩn 400W (sạc đầy trong 6,5 giờ). Đặc biệt, xe hỗ trợ bộ sạc nhanh công suất 1.000W, rút ngắn thời gian sạc từ 20% lên 100% chỉ trong 2 giờ. Tuy nhiên, do đặc thù dung lượng pin lớn (2,4 kWh), mẫu xe này không hỗ trợ đổi pin tại các trạm đổi pin chuẩn 1,5 kWh của VinFast mà ưu tiên hình thức sạc tại chỗ.

Đối tượng khách hàng mục tiêu

Với tốc độ tối đa 70 km/h, VinFast Feliz 2025 yêu cầu người điều khiển phải có giấy phép lái xe phù hợp. Nhờ ưu điểm vận hành bền bỉ và phạm vi di chuyển dài, đây là lựa chọn tối ưu cho những người có cường độ di chuyển cao như nhân viên giao hàng, tài xế công nghệ hoặc những người đi làm, đi học quãng đường xa hàng ngày.