VinFast Feliz II giảm giá sâu: Chỉ từ 21,7 triệu đồng cùng ưu đãi đổi pin miễn phí Mẫu xe máy điện bán chạy nhất của VinFast trong tháng 3/2026 đang được áp dụng tổng mức ưu đãi tới 13%, đi kèm chính sách miễn phí sạc và đổi pin kéo dài đến năm 2028.

VinFast Feliz II ghi nhận sức hút mạnh mẽ trên thị trường với doanh số đạt 24.000 xe bán ra chỉ trong tháng 3/2026. Để duy trì đà tăng trưởng, nhà sản xuất hiện đang triển khai chương trình ưu đãi tổng hợp giúp người dùng dễ dàng tiếp cận mẫu xe này với mức giá thực tế chỉ từ 21,7 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi và giá bán thực tế của VinFast Feliz II

Khách hàng mua VinFast Feliz II ở thời điểm hiện tại được hưởng đồng thời ba lớp ưu đãi: giảm trực tiếp 6% giá xe, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2%) và giảm thêm 5% khi tham gia chương trình đổi xe máy xăng lấy xe điện. Tổng mức chiết khấu lên tới 13% giúp tối ưu chi phí lăn bánh cho người dùng.

Hình thức mua xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Chi phí thuê pin (VNĐ/tháng) Chưa kèm pin 24,9 175.000 (1 pin) / 300.000 (2 pin) Đã kèm 1 pin 30,5 -

Bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, VinFast còn cung cấp gói đặc quyền vận hành hấp dẫn. Người sở hữu Feliz II sẽ được miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến hết ngày 31/07/2027 và miễn phí đổi pin 20 lần/tháng tại các trạm đổi pin VinFast tới ngày 30/06/2028.

Hệ thống pin LFP và khả năng vận hành linh hoạt

VinFast Feliz II được trang bị 2 khay pin tương thích với loại pin LFP dung lượng 1,5 kWh. Thiết kế này cho phép người dùng tháo lắp dễ dàng để đổi pin tại các trạm sạc công cộng thông qua ứng dụng smartphone và mã QR. Mỗi viên pin có khối lượng 12,5 kg, phù hợp để thao tác thủ công nhanh chóng.

Quãng đường di chuyển của Feliz II phụ thuộc vào số lượng pin lắp đặt. Với 1 pin, xe có thể đi được tối đa 82 km/lần sạc; khi lắp đủ 2 pin, con số này tăng lên 156 km. Xe cung cấp hai chế độ lái: ECO tối ưu cho di chuyển đô thị và Sport cho phép đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Đáng lưu ý, do vận tốc tối vượt mức 50 km/h, người điều khiển Feliz II bắt buộc phải có bằng lái xe hạng A1.

Thiết kế hiện đại và các tiện ích an toàn

Xe sở hữu kích thước tổng thể 1.920 x 694 x 1.140 mm, chiều cao yên 780 mm phù hợp với vóc dáng đa số người Việt. Feliz II được trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn phần và bảng đồng hồ kỹ thuật số sắc nét. Tính an toàn được đảm bảo bởi hệ thống phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, kết hợp cùng mâm đúc 14 inch và lốp không săm.

Khả năng kháng nước chuẩn IP67 cho phép xe vận hành ở độ sâu 0,5 m trong vòng 30 phút, giúp người dùng yên tâm hơn khi gặp trời mưa hoặc các đoạn đường ngập nhẹ. Với thời gian bảo hành lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, VinFast Feliz II là lựa chọn kinh tế và tin cậy cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.