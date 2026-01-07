VinFast Feliz II và loạt xe máy điện giảm giá mạnh: Cơ hội sở hữu xe chỉ từ 11,6 triệu đồng VinFast áp dụng ưu đãi lên đến 16% cho danh mục xe máy điện trong tháng 7/2026. Các dòng xe chủ lực như Feliz II, Viper và Evo Grand hiện có mức giá hấp dẫn đi kèm chính sách miễn phí sạc và đổi pin.

VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường xe máy điện Việt Nam bằng việc triển khai dải ưu đãi rộng khắp trong tháng 7/2026. Chương trình không chỉ tập trung vào việc giảm giá trực tiếp mà còn tối ưu chi phí vận hành cho người dùng thông qua các chính sách hỗ trợ pin và sạc điện.

Chiến lược ưu đãi đa tầng từ VinFast

Trong tháng 7/2026, VinFast duy trì mức giảm chung 6% cho toàn bộ danh mục xe máy điện đang phân phối. Đáng chú ý, hãng xe Việt còn đẩy mạnh kích cầu cho nhóm khách hàng học sinh, sinh viên với mức ưu đãi lên tới 16% áp dụng đến hết ngày 31/08/2026. Danh sách này bao gồm các mẫu xe có tốc độ giới hạn dưới 50 km/h như Amio, ZGoo, Flazz và Evo Grand Lite, giúp người từ 16 tuổi trở lên dễ dàng tiếp cận mà không cần bằng lái.

Xe máy điện VinFast Flazz Max đang được giảm giá 16%

Bên cạnh đó, nhóm xe hỗ trợ công nghệ đổi pin bao gồm Evo, Viper và Feliz II cũng nhận được mức ưu đãi 13%. Kết hợp với chính sách mua xe trả góp từ 0 đồng và miễn phí sạc/đổi pin, chi phí sở hữu thực tế của người dùng được giảm thiểu đáng kể so với các dòng xe máy truyền thống.

Phân tích các dòng xe chủ lực: Từ vận hành đến công nghệ

Ở phân khúc cao cấp, VinFast Viper và Vero X là hai đại diện tiêu biểu cho sự kết hợp giữa hiệu năng và công nghệ. Viper mang định hướng thể thao với động cơ 1.800 W, cho tốc độ tối đa 70 km/h. Xe sử dụng hệ thống pin LFP 1,5 kWh (cấu hình 2 pin), cung cấp quãng đường di chuyển 156 km mỗi lần sạc đầy và hỗ trợ đổi pin nhanh tại trạm.

Xe máy điện VinFast Viper

Trong khi đó, Vero X thiên về phong cách cổ điển nhưng sở hữu thông số ấn tượng với quãng đường vận hành lên tới 262 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Cả hai mẫu xe đều được trang bị màn hình TFT, chìa khóa thông minh (smartkey) và khả năng kết nối đồng bộ với điện thoại thông minh để quản lý trạng thái xe.

Đối với nhu cầu di chuyển cường độ cao, Feliz 2025 và Evo Grand là những lựa chọn thực dụng nhờ cấu hình 2 pin cho tầm hoạt động 262 km. Nếu Feliz 2025 tập trung vào sự ổn định với phanh đĩa trước và giảm xóc lò xo đôi, thì Evo Grand lại ghi điểm nhờ không gian cốp rộng 35 lít, đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ cá nhân.

Xe máy điện Evo Grand

Giải pháp đổi pin linh hoạt trên Feliz II

Feliz II hiện là mẫu xe chiến lược trong hệ sinh thái đổi pin của VinFast. Việc hỗ trợ đổi pin tại trạm giúp người dùng xóa bỏ rào cản về thời gian sạc, đặc biệt phù hợp với những khách hàng cư trú tại các khu chung cư hoặc khu vực hạn chế hạ tầng sạc cá nhân.

Feliz II có 2 pin và hỗ trợ đổi pin tại trạm

Bảng giá xe máy điện VinFast cập nhật tháng 7/2026

Dưới đây là chi tiết giá bán niêm yết và giá sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi cao nhất dành cho từng dòng xe:

Dòng xe Giá niêm yết (VND) Giá sau ưu đãi (VND) VinFast Amio / Amio S 13.900.000 11.676.000 VinFast Flazz Max 14.990.000 12.591.600 VinFast ZGoo 15.900.000 13.356.000 VinFast Evo Lite 17.000.000 14.280.000 VinFast Evo 19.990.000 17.391.300 VinFast Feliz II 24.900.000 21.663.000 VinFast Feliz 2025 27.900.000 25.668.000 VinFast Vero X 34.900.000 32.108.000 VinFast Viper 39.900.000 34.713.000

Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT và bộ sạc đi kèm. Tùy thuộc vào từng dòng xe cụ thể, mức giá có thể đã bao gồm pin hoặc áp dụng theo chính sách thuê/đổi pin của hãng.