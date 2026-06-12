VinFast Flazz Max 2026: Xe máy điện pin LFP giá từ 12,6 triệu đồng cho giới trẻ Mẫu xe máy điện VinFast Flazz Max vừa gia nhập phân khúc giá rẻ với thiết kế adventure scooter độc đáo, trang bị pin LFP bền bỉ và tầm vận hành ấn tượng đạt gần 90 km mỗi lần sạc.

VinFast chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện Flazz Max phiên bản 2026 tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng Gen Z và học sinh từ 16 tuổi trở lên, những người cần một phương tiện nhỏ gọn, linh hoạt để di chuyển trong đô thị. Hiện tại, xe được phân phối với hai lựa chọn: không kèm pin giá 14,99 triệu đồng và kèm pin giá 20,6 triệu đồng (đã bao gồm VAT và bộ sạc).

Giá bán và ưu đãi hấp dẫn

Đáng chú ý, trong chương trình khuyến mãi kéo dài đến hết ngày 31/08/2026, khách hàng mua VinFast Flazz Max sẽ được hưởng mức ưu đãi giảm giá 16%. Theo đó, mức giá khởi điểm thực tế của xe chỉ còn từ 12,6 triệu đồng, biến đây trở thành một trong những lựa chọn xe máy điện chính hãng dễ tiếp cận nhất hiện nay.

Giá xe máy điện VinFast Flazz Max chỉ từ 12,6 triệu đồng (Ảnh: VinFast).

Thiết kế phong cách Adventure Scooter

VinFast Flazz Max sở hữu ngoại hình đậm chất thể thao với tay lái đặt cao, gợi liên tưởng đến các dòng xe adventure scooter chuyên dụng. Xe có kích thước tổng thể lần lượt là 1.745 x 700 x 1.050 mm, chiều dài cơ sở 1.230 mm. Cấu trúc này giúp xe đạt được sự cân bằng tốt giữa tính linh hoạt khi len lỏi trong phố đông và độ ổn định khi vận hành.

Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng hoàn toàn công nghệ LED, mang lại cường độ sáng cao và tăng vẻ hiện đại. Bên cạnh sàn để chân phẳng rộng rãi, Flazz Max còn được tối ưu tính thực dụng với vị trí gác chân sau tách rời và cốp xe dung tích 4 lít, vừa đủ cho các vật dụng cá nhân thiết yếu.

Các chi tiết thiết kế hiện đại và đậm chất thể thao (Ảnh: Websosanh.vn).

Khả năng vận hành và tiêu chuẩn kháng nước

Xe được trang bị động cơ điện Inhub với công suất danh định 1.000W và có thể đạt cực đại 1.500W. Sức mạnh này cho phép Flazz Max đạt tốc độ tối đa 49 km/h và tăng tốc từ 0–40 km/h trong chưa đầy 16 giây. Người lái có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai chế độ vận hành ECO và SPORT thông qua nút bấm trên tay lái.

Một điểm cộng lớn cho điều kiện thời tiết tại Việt Nam là khả năng kháng nước đạt chuẩn IP67, giúp xe vận hành an toàn ngay cả khi gặp mưa lớn hoặc đường ngập nhẹ.

Khả năng vận hành mạnh mẽ linh hoạt (Ảnh: VinFast).

Công nghệ pin LFP và trang bị an toàn

Dù nằm ở phân khúc giá rẻ, VinFast Flazz Max vẫn được ưu ái trang bị pin LFP dung lượng 1,5 kWh. Đây là loại pin nổi tiếng với độ bền và tính an toàn cao, chịu nhiệt tốt. Với mỗi lần sạc đầy trong khoảng 8 giờ, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 87 km trong điều kiện tiêu chuẩn. VinFast cũng áp dụng chính sách bảo hành pin lên đến 8 năm, tạo sự an tâm tuyệt đối cho người dùng.

Xe sử dụng pin LFP (Ảnh: VinFast).

Về mặt an toàn, xe sử dụng hệ thống phanh cơ cho cả hai bánh, kết hợp cùng giảm xóc ống lồng phía trước và lò xo đôi phía sau. Bảng đồng hồ HMI LED Color hiển thị sắc nét các thông số vận hành giúp người lái dễ dàng quan sát dưới ánh nắng gắt. Ngoài ra, khách hàng có thể nâng cấp gói kết nối thông minh để quản lý xe từ xa qua điện thoại.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Chi tiết Kích thước (DxRxC) 1.745 x 700 x 1.050 mm Công suất tối đa 1.500W Tốc độ tối đa 49 km/h Loại pin LFP (1,5 kWh) Quãng đường di chuyển 87 km/lần sạc Tiêu chuẩn kháng nước IP67

Nhìn chung, với thiết kế cá tính, công nghệ pin hiện đại và mức giá sau ưu đãi cực kỳ cạnh tranh, VinFast Flazz Max 2026 là phương tiện di chuyển hàng ngày lý tưởng cho học sinh, sinh viên và những người dùng trẻ tìm kiếm sự khác biệt.