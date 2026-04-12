VinFast lập kỷ lục doanh số tháng 3/2026: Limo Green dẫn đầu toàn dải sản phẩm Hãng xe Việt bàn giao 27.609 ô tô điện trong tháng 3/2026, tăng 127% so với cùng kỳ. Limo Green và VF 3 là những mẫu xe đóng góp lớn nhất vào cột mốc kỷ lục này.

VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong tháng 3/2026 với 27.609 xe ô tô điện được bàn giao tại thị trường Việt Nam, ghi nhận mức tăng trưởng 127% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, toàn bộ các dòng xe trong hệ sinh thái của hãng đều đạt mức tăng trưởng dương.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở ngày 28/3, khi VinFast xử lý hoàn tất 3.520 đơn hàng sẵn sàng bàn giao. Đây là kỷ lục kinh doanh trong một ngày cao nhất từng được ghi nhận bởi một thương hiệu ô tô tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Limo Green và VF MPV 7 dẫn dắt phân khúc xe đa dụng

Mẫu xe Limo Green đã trở thành hiện tượng trong tháng 3 với 6.795 xe bán ra, tăng trưởng 276% so với tháng 2. Kết quả này đưa Limo Green trở thành mẫu xe điện được ưa chuộng nhất của hãng. Song song đó, biến thể dành cho gia đình và khách hàng cá nhân là VF MPV 7 cũng ghi nhận mức tăng 116%, đạt 2.521 xe.

Sự bùng nổ của bộ đôi này khẳng định xu hướng ưu tiên xe điện của khách hàng trong phân khúc xe 7 chỗ cỡ trung, phục vụ đa dạng mục đích từ di chuyển cá nhân đến kinh doanh dịch vụ vận tải.

Sức hút mạnh mẽ từ các dòng SUV và xe đô thị

Phân khúc C-SUV chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của VF 7 với 1.732 xe bàn giao, tăng 115% so với tháng trước, qua đó chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu phân khúc toàn thị trường. Các dòng xe khác như VF 3 và VF 5 tiếp tục duy trì phong độ ổn định với doanh số lần lượt là 4.729 xe (tăng 108%) và 4.218 xe (tăng 158%).

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết doanh số các mẫu xe nổi bật của VinFast trong tháng 3/2026:

Mẫu xe Doanh số (xe) Tăng trưởng so với tháng 2 Limo Green 6.795 276% VF 3 4.729 108% VF 5 4.218 158% VF 6 3.152 202% VF MPV 7 2.521 116% Minio Green 1.969 Doanh số cao kỷ lục VF 7 1.732 115%

Bên cạnh các dòng xe du lịch, mảng xe thương mại đô thị cũng ghi nhận kết quả khả quan nhất từ trước đến nay. Cụ thể, mẫu EC Van đạt 1.136 xe và Minio Green đạt 1.969 xe bàn giao trong tháng.

Kết quả kinh doanh quý 1 và vị thế trên trường quốc tế

Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao tổng cộng 53.684 ô tô điện, giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường Việt Nam. Trong danh mục sản phẩm, Limo Green là mẫu xe bán chạy nhất quý với 12.471 xe (trung bình hơn 4.150 xe/tháng), theo sau là VF 3 (10.188 xe) và VF 5 (8.672 xe).

Không chỉ bùng nổ tại thị trường trong nước, VinFast còn ghi nhận bước tiến lớn tại các thị trường quốc tế trọng điểm. Trong tháng 3/2026, hãng nằm trong nhóm 2 thương hiệu xe điện dẫn đầu tại Philippines, top 3 tại Indonesia và top 4 tại thị trường Ấn Độ xét về doanh số bán hàng.