VinFast Nerio Green 2026: Giảm giá 40 triệu đồng và chính sách miễn phí trước bạ VinFast Nerio Green (VF e34 đổi tên) đang sở hữu mức giá lăn bánh tối ưu nhờ ưu đãi 6% từ nhà sản xuất và chính sách miễn lệ phí trước bạ của Chính phủ kéo dài đến năm 2027.

VinFast Nerio Green là mẫu ô tô điện thông minh được định vị lại từ dòng VinFast VF e34 từ đầu năm 2025. Mẫu SUV điện cỡ C này hiện được tập trung cho nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải như taxi, xe công nghệ nhờ tính kinh tế và khả năng vận hành tối ưu, đồng thời vẫn giữ được sức hút với khách hàng cá nhân nhờ loạt trang bị hiện đại.

VinFast Nerio Green với ngoại thất màu Deep Ocean

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh cập nhật tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, VinFast áp dụng chương trình ưu đãi giảm 6% giá niêm yết cho dòng Nerio Green, tương đương mức giảm khoảng 40 triệu đồng. Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến hết ngày 28/02/2027, giúp chi phí lăn bánh của mẫu xe này tiệm cận sát với giá niêm yết.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Ưu đãi Lăn bánh tạm tính tại Hà Nội/TP.HCM (triệu VND) VinFast Nerio Green 668 Giảm 40 triệu đồng 684

Bên cạnh đó, từ ngày 01/03/2025, hãng đã chính thức dừng chính sách thuê pin. Các khách hàng đang sở hữu xe kèm pin sẽ được gia hạn miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

VinFast Nerio Green sử dụng động cơ điện đặt tại cầu trước, mang lại hiệu suất ổn định cho nhu cầu di chuyển trong đô thị và đường trường. Hệ thống pin Lithium-ion đạt chuẩn chống nước IP67, đi kèm chính sách bảo hành 10 năm từ nhà sản xuất.

Thông số Giá trị chi tiết Công suất tối đa 110 kW (147 mã lực) Mô-men xoắn cực đại 242 Nm Quãng đường di chuyển (sạc đầy) 300 km Sạc nhanh (15-18 phút) Đi được 180 km Kích thước Dài x Rộng x Cao 4.300 x 1.793 x 1.613 (mm) Chiều dài cơ sở 2.610,8 mm Khoảng sáng gầm xe 180 mm

Thiết kế và tiện nghi nội thất

Mẫu xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Balance - Cân bằng động" với các đường nét thon gọn, tối ưu tính khí động học. Phần đầu xe nổi bật với dải LED tạo hình chữ V đặc trưng, hệ thống đèn chiếu sáng chính cũng sử dụng công nghệ LED tự động. Xe được trang bị mâm 18 inch đa chấu thể thao.

Bên trong cabin, VinFast Nerio Green trang bị màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10 inch đặt dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bảng đồng hồ lái kỹ thuật số 7 inch hiển thị sắc nét các thông số vận hành. Hệ thống điều hòa tự động tích hợp màng lọc bụi mịn PM2.5 và kiểm soát chất lượng không khí là điểm cộng lớn trong phân khúc.

Hệ thống an toàn và tính năng thông minh

Dù hướng đến mục đích chạy dịch vụ, Nerio Green vẫn sở hữu danh sách công nghệ an toàn chủ động phong phú. Đáng chú ý là hệ thống camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo chệch làn đường.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác bao gồm: 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA). Ngoài ra, xe còn tích hợp trợ lý ảo thông minh cho phép điều khiển bằng giọng nói và cập nhật phần mềm từ xa (FOTA).

Nhìn chung, VinFast Nerio Green là lựa chọn cân bằng giữa chi phí đầu tư và giá trị sử dụng. Ưu điểm lớn nhất nằm ở chi phí vận hành rẻ, bảo dưỡng đơn giản và chính sách hậu mãi dài hạn. Tuy nhiên, quãng đường di chuyển thực tế khoảng 250–300 km vẫn là yếu tố người dùng cần tính toán lộ trình sạc pin phù hợp cho các chuyến đi dài.