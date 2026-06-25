VinFast Nerio Green 2026: SUV điện tối ưu chi phí cho gia đình và kinh doanh VinFast Nerio Green (tên gọi mới của VF e34) khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ C nhờ chi phí vận hành rẻ, trang bị thông minh và chính sách miễn lệ phí trước bạ hấp dẫn đến năm 2027.

VinFast Nerio Green là mẫu SUV điện thông minh thuộc phân khúc cỡ C, được đổi tên từ dòng xe VF e34 vào đầu năm 2025 nhằm định vị rõ nét hơn là dòng xe tối ưu cho mục đích kinh doanh dịch vụ và vận tải hành khách. Dù tập trung vào tính kinh tế, Nerio Green vẫn giữ nguyên các giá trị cốt lõi về công nghệ và trải nghiệm người dùng, phù hợp cho cả khách hàng cá nhân muốn sở hữu một phương tiện di chuyển thông minh và bền bỉ.

Vị thế và giá bán cạnh tranh trong năm 2026

Kể từ khi ra mắt lần đầu dưới tên gọi VF e34 vào năm 2021, mẫu xe này đã trải qua quá trình thử nghiệm khắt khe và khẳng định được chất lượng trên thị trường. Việc chuyển đổi sang tên gọi Nerio Green đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phân tách dải sản phẩm của VinFast, tập trung vào hiệu suất vận hành và tính thực dụng cao nhất.

Trong phân khúc SUV cỡ C, Nerio Green đối đầu trực tiếp với các đối thủ sử dụng động cơ đốt trong như KIA Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của mẫu xe điện Việt Nam nằm ở chi phí lăn bánh và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

VinFast Nerio Green cung cấp 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất bao gồm: Bạc, Xanh da trời, Xanh đậm, Đen, Trắng, Đỏ, Xám và Xanh lá.

Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của VinFast Nerio Green cập nhật tháng 6/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tại Tỉnh khác (triệu VND) VinFast Nerio Green 668 684 684 670

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể. Hiện tại, hãng đang áp dụng ưu đãi giảm 6% giá niêm yết, tương đương khoảng 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin thêm 2 năm, kéo dài đến ngày 28/02/2027. Điều này giúp Nerio Green duy trì lợi thế tuyệt đối về giá lăn bánh so với các xe cùng tầm giá.

Thiết kế ngoại thất: Ngôn ngữ "Cân bằng động"

VinFast Nerio Green tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Balance - Cân bằng động", tạo nên một tổng thể thon gọn nhưng vẫn đảm bảo không gian nội thất tối ưu. Điểm nhận diện đặc trưng là dải đèn LED tạo hình chữ V sải cánh ở đầu và đuôi xe, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ vào ban đêm.

Hệ thống chiếu sáng trên xe ứng dụng hoàn toàn công nghệ LED hiện đại.

Xe không sử dụng lưới tản nhiệt truyền thống, giúp tối ưu tính khí động học. Thân xe được trang bị bộ mâm 18 inch với thiết kế bắt mắt, đi kèm khoảng sáng gầm 180 mm, giúp xe vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình đô thị. Các chi tiết như viền cửa sổ và thanh nẹp cửa mạ chrome mang lại vẻ sang trọng cần thiết cho một mẫu SUV cỡ C.

Phía sau đuôi xe được thiết kế tinh xảo nhằm tối ưu tính khí động học và không gian của khoang chứa đồ.

Nội thất thông minh và tiện nghi thực dụng

Bên trong cabin, VinFast Nerio Green gây ấn tượng với phong cách tối giản nhưng hiện đại. Trung tâm của táp-lô là màn hình cảm ứng 10 inch đặt dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng bọc da thiết kế dạng D-cut thể thao, tích hợp đầy đủ các phím chức năng điều khiển hành trình và giải trí.

Hệ thống điều hòa trên xe sử dụng màng lọc HEPA kết hợp than hoạt tính, giúp lọc bụi mịn P2.5 bảo vệ sức khỏe hành khách.

Ghế ngồi trên xe được bọc da cao cấp, hàng ghế trước chỉnh cơ 6 hướng trong khi hàng ghế sau có khả năng gập 60:40 để mở rộng khoang hành lý. Một điểm cộng lớn là hệ thống điều hòa tự động có tích hợp bơm nhiệt, giúp tiết kiệm năng lượng và làm lạnh/sưởi ấm hiệu quả hơn trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hệ thống phần mềm trên Nerio Green cho phép người dùng điều khiển xe thông minh, thiết lập hồ sơ người lái, điều hướng dẫn đường và cập nhật phần mềm từ xa (FOTA), đảm bảo xe luôn được nâng cấp các tính năng mới nhất mà không cần đến xưởng dịch vụ.

Hiệu năng vận hành và công nghệ pin

Nerio Green được trang bị động cơ điện đặt tại cầu trước, sản sinh công suất tối đa 110 kW (tương đương 147 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc mượt mà và không có độ trễ như xe động cơ đốt trong.

Bộ pin Lithium-ion trên xe cho phép di chuyển quãng đường khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn nhà sản xuất). Đặc biệt, tính năng sạc siêu nhanh giúp xe có thể đi thêm 180 km chỉ sau 15 phút sạc, giải tỏa đáng kể nỗi lo về quãng đường di chuyển cho người dùng kinh doanh dịch vụ.

Về chính sách hậu mãi, VinFast đã dừng chính sách thuê pin từ tháng 3/2025, thay vào đó là hỗ trợ miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng đến hết tháng 6/2027 cho các khách hàng sở hữu xe kèm pin. Pin của Nerio Green đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 và được bảo hành lên tới 10 năm.

An toàn vượt trội trong phân khúc

Dù được định vị tối ưu kinh tế, VinFast không hề cắt giảm các trang bị an toàn trên Nerio Green. Xe sở hữu danh sách dài các tính năng an toàn chủ động và thụ động, bao gồm:

Hệ thống 6 túi khí.

Cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Cảnh báo chệch làn đường và cảnh báo luồng giao thông khi mở cửa.

Hệ thống camera 360 độ hỗ trợ đỗ xe an toàn.

Cân bằng điện tử (ESC), Kiểm soát lực kéo (TCS) và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA).

Tự động gọi cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số VinFast Nerio Green Kích thước D x R x C (mm) 4.300 x 1.793 x 1.613 Chiều dài cơ sở (mm) 2.610,8 Khoảng sáng gầm xe (mm) 180 Trọng lượng không tải (kg) 1.490 Công suất tối đa (kW/hp) 110 / 147 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 242 Quãng đường di chuyển (km/lần sạc) 300 Mâm xe 18 inch

Nhìn chung, VinFast Nerio Green là một lựa chọn thực dụng và kinh tế trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động. Với chi phí bảo dưỡng rẻ, vận hành êm ái và hàng loạt ưu đãi về thuế phí, đây vẫn sẽ là mẫu xe điện chủ lực của VinFast tại thị trường Việt Nam trong những năm tới.