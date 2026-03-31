VinFast Nerio Green: Chi tiết giá lăn bánh tháng 3/2026 và ưu đãi phí trước bạ VinFast Nerio Green (tên mới của VF e34) có giá lăn bánh từ 670 triệu đồng, hưởng lợi từ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ và hệ thống trạm sạc phủ rộng toàn quốc.

VinFast Nerio Green, mẫu xe điện thông minh tiền thân là VinFast VF e34, hiện được định vị là dòng SUV điện chuyên dụng cho mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải và khách hàng cá nhân đề cao tính kinh tế. Từ đầu năm 2025, việc đổi tên sang Nerio Green đánh dấu bước chuyển mình của dòng xe này trong việc tối ưu hóa khả năng vận hành và chi phí sở hữu.

VinFast Nerio Green có sự thay đổi về tên gọi để định vị rõ hơn tệp khách hàng mục tiêu

Bảng giá niêm yết và lăn bánh VinFast Nerio Green tháng 3/2026

Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính cho VinFast Nerio Green, áp dụng các chính sách ưu đãi hiện hành từ nhà sản xuất và Chính phủ:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) VinFast Nerio Green 668 684 684 670

Ưu đãi đi kèm: Khách hàng mua xe trong tháng 3/2026 được giảm trực tiếp 6% giá niêm yết (khoảng 40 triệu đồng). Đặc biệt, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, xe điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết ngày 28/2/2027, giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh thực tế.

Chính sách miễn phí trước bạ giúp xe điện VinFast có lợi thế cạnh tranh về giá lăn bánh

Thiết kế Dynamic Balance tối ưu cho đô thị

VinFast Nerio Green duy trì ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Balance - Cân bằng động" với kích thước tổng thể 4.300 x 1.793 x 1.613 mm. Xe sở hữu diện mạo hiện đại với dải đèn LED tạo hình chữ V đặc trưng, mâm xe 18 inch tạo hình bắt mắt và khoảng sáng gầm 180 mm, phù hợp với điều kiện giao thông đa dạng tại Việt Nam.

Hệ thống chiếu sáng trên xe hoàn toàn sử dụng công nghệ LED hiện đại

Nội thất thực dụng và công nghệ thông minh

Khoang lái của Nerio Green được thiết kế tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi với màn hình trung tâm cảm ứng 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Ghế ngồi bọc da, điều hòa tự động tích hợp màng lọc bụi mịn PM2.5 là những trang bị đáng chú ý trong phân khúc.

Màn hình trung tâm đặt dọc 10 inch là điểm nhấn công nghệ trong cabin

Bên cạnh đó, mẫu xe này còn sở hữu các tính năng hỗ trợ lái nâng cao như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống camera 360 độ, giúp việc di chuyển trong phố đông trở nên an toàn hơn.

Hiệu năng vận hành và chính sách pin mới

VinFast Nerio Green trang bị động cơ điện cho công suất tối đa 110 kW (tương đương 147 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Bộ pin Lithium-ion cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Đáng chú ý, hệ thống sạc nhanh cho phép xe đi thêm 180 km chỉ sau 15 phút sạc.

Pin của Nerio Green đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 và hỗ trợ sạc siêu nhanh

Kể từ ngày 1/3/2025, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin, các xe bán ra hiện nay đều kèm pin với chế độ bảo hành 10 năm. Ngoài ra, hãng cũng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng cho đến hết ngày 30/6/2027, một điểm cộng lớn cho người dùng kinh doanh dịch vụ.

Thông số kỹ thuật cơ bản VinFast Nerio Green

Số chỗ ngồi 05 chỗ Kích thước dài x rộng x cao 4.300 x 1.793 x 1.613 (mm) Chiều dài cơ sở 2.610,8 (mm) Công suất tối đa 110 kW (147 hp) Mô-men xoắn cực đại 242 Nm Dẫn động Cầu trước (FWD) Quãng đường di chuyển 300 km (chuẩn NEDC)

Nhìn chung, VinFast Nerio Green là mẫu xe điện có chi phí vận hành thấp, bảo dưỡng đơn giản và được hỗ trợ tối đa từ chính sách của hãng. Dù quãng đường di chuyển thực tế khoảng 250 km có thể là một hạn chế với những chuyến đi xa liên tục, nhưng với hệ thống trạm sạc dày đặc, đây vẫn là giải pháp di chuyển kinh tế hàng đầu hiện nay.